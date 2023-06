Wolfgang Benz über Georg Elser – Er sah, was kam, und zog die Konsequenzen

Von: Wilhelm v. Sternburg

Johann Georg Elser in den 30er Jahren. © picture-alliance / dpa

„Allein gegen Hitler“: Der Historiker Wolfgang Benz schreibt über Georg Elser – dessen perfekt vorbereiteter Versuch, Hitler noch vor Kriegsbeginn umzubringen, zwar scheiterte, seine Landsleute nach dem Krieg aber noch lange in Verlegenheit brachte.

Der Umgang mit der Geschichte des Widerstandes gegen die Nazi-Diktatur hat viele ideologisch gefärbte Variationen durchlaufen. Der 20. Juli und die Verschwörer aus den Wehrmachtreihen um Graf Stauffenberg ließen die Deutschen bald entlastet aufatmen. Lange wurde dabei bewusst übersehen oder nur am Rande angedeutet, dass Stauffenberg ein glühender Anhänger der unter den Nationalsozialisten erfolgten Aufrüstung gewesen war und Hitler noch nach dem erfolgreichen Frankreichfeldzug ein „Feldherrngenie“ genannt hatte.

Sein Mitverschwörer Generaloberst Ludwig Beck trug in seinem Amt vor seinem Abschied (1938, aus Protest gegen die überhasteten Kriegspläne Hitlers gegen die Tschechoslowakei) entscheidend zur Aufrüstung der Wehrmacht bei. Den Staat, den sie nach einem erfolgreichen Attentat im Auge hatten, war zudem ein gut Stück von demokratischen Werten entfernt, wie sie dann die westlichen alliierten Sieger den Deutschen abforderten.

Auch der Widerstand aus den Reihen der christlichen Kirchen, die sich mit Namen wie Martin Niemöller oder Dieter Bonhoeffer verbinden, fand zunächst ein lebhafteres Echo als die Fragen nach den opportunistischen Bündnis- oder Stillhalteavancen der evangelischen Deutschen Christen oder des von Gottes Stellvertreter Pius XII. gesteuerten Vatikans. Bonhoeffer hatte schon 1933 öffentliche Kritik an der Judenverfolgung geübt, gehörte zur Bekennenden Kirche und war seit 1938 in der Widerstandsgruppe Canaris aktiv. Niemöller dagegen war vor seinem Kampf gegen Hitlers kirchliche Gleichschaltungspläne und der von ihm entscheidend mitinitiierten Bekennenden Kirche im Ersten Weltkrieg schneidiger U-Boot-Offizier, scharfer Gegner der Weimarer Republik und Antisemit gewesen.

Lange herrschte im westlichen deutschen Staat hingegen Schweigen über den Widerstandskampf der kommunistischen und sozialdemokratischen Hitlergegner. Die Rote Kapelle etwa fand – anders als in der DDR – in Westdeutschland erst in den Sechzigern etwas breiteren Eingang in die Schulbücher. Willy Brandt, als junger Sozialist und Exilant mehrfach im Zuge des sozialistisch-kommunistischen Widerstands in NS-Deutschland auf lebensgefährlicher Undercover-Tour, wurde bis in seine Kanzlerjahre hinein von Teilen des konservativen Deutschland als „Vaterlandsverräter“ gebrandmarkt.

Nahezu vollends stumm blieb die Geschichtsschreibung zum deutschen Widerstand jahrzehntelang, wenn es um den Mann ging, der am 8. November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller um 21.20 Uhr eine Bombe zur Explosion brachte, die Hitler töten sollte. Die Tat des schwäbischen Schreiners Johann Georg Elser stieß im Grunde erst in den Sechzigern auf erstes Interesse seitens der Forschung und mit dem zufälligen Fund seiner Gestapo-Verhörprotokolle durch den Historiker Lothar Gruchmann auf eine etwas stärkere Aufmerksamkeit. Es sollte jedoch noch einmal fast zwanzig Jahre dauern, bis endlich mehrere Biografien erschienen, Elsers mutige, vor allem von moralischen Kriterien begründete Tat in Theaterstücken (Peter-Paul Zahl), Spielfilmen (Klaus Brandauer), Essays (Rolf Hochhuth), Dokumentationen und Ausstellungen einen breiteren Widerhall fand.

Wie sehr das Handeln des Schwaben immer noch irritierte, dokumentiert ein Vortrag des damaligen Privatdozenten Lothar Fritze, der am 8. November 1999 zum 60. Jahrestag in der FR abgedruckt wurde. Fritze verurteilte darin das Attentat aus moralischen Gründen, da Elser auch den Tod von unbeteiligten Personen in Kauf genommen habe.

Wolfgang Benz, Antisemitismusforscher und vielfach publizierender Zeithistoriker, bilanziert in seinem genau recherchierten, klug in die Zeitumstände eingebauten Lebenslauf des Königsbronner Handwerkers diese Debatte also zutreffend: „Georg Elser existierte als Schemen weiter. Sein zweites Leben nach dem Tod in Dachau dauerte ein Vierteljahrhundert. Es war von Gerüchten, Verschwörungstheorien und Legenden bestimmt.“

Das Buch Wolfgang Benz: Allein gegen Hitler. Leben und Tat des Johann Georg Elser. C. H. Beck, München 2023. 224 Seiten, 27 Euro.

Elser war ein Einzelgänger. Der Erste Weltkrieg hatte ihn „zum Gegner des Krieges als Mittel der Politik“ gemacht. Die dramatischen wirtschaftlichen Entwicklungen und die soziale Lage der Arbeiterschaft in den Weimarer Jahren ließen ihn die KPD wählen. „Er war im landläufigen Sinn kein politischer Mensch.“ Und doch schreibt Benz zu Recht: Elser „sah früher als andere, besser Gebildete und sozial besser Situierte die Folgen nationalsozialistischer Gewaltpolitik voraus, und zog Konsequenzen aus dem, was er mit scharfem Verstand beobachtete und unbestechlich analysierte.“

Elser stammte von der Schwäbischen Alp, sein Weltbild war geprägt von ländlicher Gemeinschaft und vom süddeutschen Pietismus, „ohne Teilnahme am kirchlichen Leben und ohne die pietistisch geforderte Askese gegenüber den Freuden des Lebens“. Im Gegenteil, er liebte die Frauen, wovon mehrere engere Beziehungen (mit einem unehelichen Sohn) zeugten. Er liebte die Musik und trat auf Volksfesten häufig als Ziehharmonikaspieler auf. Er war ein hochbegabter Handwerker. Seine Schreinerkünste und seine technischen Fertigkeiten machten den ohne jede fremde Hilfe durchgeführten Anschlag überhaupt erst möglich. Bedenke man die Schwierigkeiten, „die die militärischen Verschwörer trotz ihrer professionellen Kenntnisse aller denkbaren Mordwaffen mit dem geeigneten Werkzeug zum Tyrannenmord hatten“, schreibt Benz, dann erscheine „die technische Leistung“ Elsers „in noch strahlenderem Licht“.

Wochenlang bereitet er das Attentat vor: In nächtlicher Arbeit baut Elser das Bombenversteck in einer Säule des Bürgerbräukellers unmittelbar an der Seite, an der Redner Adolf Hitler stehen soll. Er organisiert beträchtliche Mengen Schwarzpulver, Sprengkapseln und Gewehrmunition. Der Anschlag scheitert allein an dem kurzfristig veränderten Zeitplan.

Im Festsaal des Bürgerbräukellers, wo sich die „Alten Kämpfer“ am 8. November 1919 zum schmählich gescheiterten „Marsch auf Berlin“ versammelt hatten, hielt Hitler alljährlich seine pathetische Gedenkrede. Am 8. November 1939 führten jedoch die Kriegsereignisse dazu, dass er die Veranstaltung vorzeitig verließ. Elsers Bombe explodierte eine Stunde und 13 Minuten zu spät. Der Führer war entkommen und acht Menschen starben. Elsers Flucht in die Schweiz misslang.

Das Ende war schrecklich. Folter in Gestapokellern, dann viele Jahre zwar nicht körperlich, aber seelisch durch strenge Isolationshaft gequält. Elser lebte als „persönlicher Gefangener des Führers“ im KZ-Sachsenhausen. Die NS-Propaganda stellte das Attentat als Verschwörung von Agenten des britischen Secret Service dar, obwohl Elser bei seinen Verhören immer wieder darauf beharrte, die Tat alleine geplant und durchgeführt zu haben. Nach dem Krieg sollte ein von Hitler geplanter Schauprozess die englische Teilnahme offenbaren. Vier Wochen vor Kriegsende wurde Elsner in Dachau mit einem Genickschuss umgebracht.

Wie die Geschwister Scholl gehörte Elsner zu den Deutschen, die sich nicht blenden ließen und den großen Mut besaßen ohne Parteiapparate, ohne Militärs, ohne ideologische Überhöhung allein aus moralischer Empörung gegen ein unmenschliches Regime aufzubegehren. „Der frühe Versuch Elsners steht für die Zivilcourage eines aus richtiger Erkenntnis handelnden Bürgers.“