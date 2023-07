Wolfgang Benz: „Die Ukraine“ – Der Kolonialisierung und Einverleibung trotzen

Von: Christian Thomas

In Kiew ist 2022 das russisch-ukrainische Freundschaftsdenkmal demontiert worden. © AFP

Eine kleine Ukraine-Bibliothek (35): Der von Wolfgang Benz herausgegebene Band „Die Ukraine. Kampf um Unabhängigkeit“.

Obwohl alles andere als eine Unbekannte, denn der Name war seit langem ein Begriff, seit dem Mittelalter, und das Land seit dem 17. Jahrhundert auf den Karten Europas verzeichnet, sagte den Ukrainern und Ukrainerinnen das Wort „Ukraine“ nichts. Trotz aller Bemühungen nationalistischer Eliten blieb für die Mehrheit der Bevölkerung die „Ukraine“ lange Zeit eine Unbekannte, so etwas wie eine Fremde im eigenen Land.

Es ist das nicht einzige fundamentale Dilemma, das ergründet wird in dem von Wolfgang Benz soeben herausgegebenen Band „Die Ukraine. Geschichte und Gegenwart.“ Deren Nationenbildung im 19. Jahrhundert verblieb ein Vorhaben, das bis zum Ersten Weltkrieg vom zaristischen Russland brutal unterdrückt, dann, nach 1918, von der Sowjetunion ebenso wie von Polen bekämpft wurde (Frank Golczewski) – obwohl die Ukraine von hier, durch die polnischen Revolten im 19. Jahrhundert zur eigenen Selbständigkeit ermutigt worden war.

Der Untertitel verweist darauf, dass die Ukraine wie kein anderes Land in Europa von der Geschichte bis in ihre Gegenwart weiterhin mit Gewalt geschlagen ist. Die Befreiung aus der Diktatur der Sowjetunion, der Schritt in die Unabhängigkeit, 1991, traf das Land intellektuell weitgehend unvorbereitet, ohne gewichtige Gegenelite und Opposition wie etwa in Polen, worauf Wolfgang Templin hinweist als Bürgerrechtler aus DDR-Zeiten. Unter den Bedingungen heftigster Turbulenzen, krasser Entbehrungen und Unsicherheiten galt es gegenüber den alten Autoritäten auf Abstand zu gehen.

Noch mehr wurde abverlangt, die eigenen autoritären Mentalitäten zu bändigen. Umso enormer die Leistung, dass sich die Ukraine in mehrfachen Wahlen zur Demokratie bekannte, dabei Wahlbetrug ebenso trotzte wie den Destabilisierungskampagnen des Kremls. Ohne die Gefährdungen zumal für einen so fragilen Rechtsstaat und eine defizitäre Demokratie zu bagatellisieren, weisen verschiedene Aufsätze umso plastischer den Kontrast zur russischen Autokratie auf.

Ein besonderer Schwerpunkt der Analysen gilt der Zeitenwende zwischen 1917 bis 1922. Der Ukraine blieb die „staatliche Realität“ (Andreas Schulz) verwehrt, weil in einem weiterhin grauenvollen Jahrfünft auch die Weltkriegsverlierer an der Ukraine herumzerrten. Der für das hungernde Deutschland wichtige „Brotfriede“ war ebenso auf rücksichtslose Ausbeutung der Ressourcen (vor allem Getreide) kalkuliert wie später auch Interessen der Siegermächte Frankreich und England. Ganz zu schweigen von Sowjetrussland und Polen, die bis 1922/23 in der Ukraine und gegen deren Selbstbehauptungswillen Krieg führten, mit zehntausenden Toten nicht nur auf den Schlachtfeldern. Stephan Lehnstaedt erinnert daran, dass Osteuropa ein Kriegsschauplatz verblieb mit brutalster Kriegsführung auch gegen die Zivilbevölkerung, einer wechselseitig rotierenden Gewalt unter Polen, Russen und Ukrainern, die nicht zuletzt gegen Juden mörderisch wütete.

Ausgehend von einer Geschichte der Pogrome schon zur Zarenzeit, 1881, 1882, 1905, 1917, beschreibt Wolfgang Benz die in der Sowjetunion fortgeführte Judenfeindschaft – die bei aller Infamie dennoch etwas anderes als der Holocaust war, den Nazideutschland seit dem Überfall auf die Sowjetunion auch in der Ukraine vollstreckte. Die Ukraine wurde seit 1941 zu einem Territorium des „Holocaust durch Erschießen“, das besetzte Land insgesamt überzogen mit einer Infrastruktur der Versklavung und Ausrottung, darunter der mehr als 2000 Kilometer langen „Straße der SS“.

Wolfgang Benz (Hrsg.): Die Ukraine. Kampf um Unabhängigkeit: Geschichte und Gegenwart. Metropol Verlag, Berlin 2023. 456 S., 29 Euro. Am 25. Juli wird Christian Thomas mit Yevgeniy Breyger in Frankfurts Villa Metzler ein Gespräch über dessen Gedichtband sowie die „Kleine Ukraine-Bibliothek" der FR führen.

Die Ukraine als „Bloodlands“: Der von Timothy Snyder gewählte Begriff wird im Buch nur ein einziges Mal erwähnt – in einer Anmerkung. Die „unermessliche Brutalität der deutschen Besetzung“ wurde in der Sowjetunion zum Gegenstand einer propagandistisch gelenkten Gedächtnispolitik, das „Menschheitsverbrechen der Shoa“ wurde, wie Johannes Spohr zeigt, verschleiert und zunehmend „eingeebnet“, wovon bereits der Sowjetdissident Wassili Grossman sprach.

In 25 Aufsätzen gehen die Autoren und Autorinnen einem Ringen der Ukraine um Eigenstaatlichkeit nach, trotz ihrer Kolonialisierung bis hin zur Einverleibung. Dem Urteil des Bundestags, der den Holodomor im November 2022 als Genozid einordnete, schließen sich mehrere Autoren nicht an. So sehr es sich um ein „massenhaftes Aushungern“ (Immo Rebitschek) von Millionen Menschen handelte, erkennen die Autoren keinen „gezielten Völkermord“, weder einen „langfristigen Plan Stalins zur Ausrottung der Ukraine“ noch einen „Tötungs-Ukas der Stalin-Führung“ (Stephan Merl).

Lange Jahre in der Sowjetunion ein Tabu, erlebte die Ukraine seit 1991 eine Rehabilitation des ukrainischen Widerstands. Zur allerdings „kontroversen Erinnerung“ gehört diejenige an die Kollaboration sowie den mörderischen Antisemitismus in der multiethnischen Ukraine. Auch deshalb wird nicht nur von Wolfgang Benz, sondern von weiteren Autoren die Rolle des in der Ukraine teilweise immer noch als Nationalheld gefeierten Stepan Bandera ergründet, der „moralisch und politisch verantwortlich“ für den Massenmord an Juden und Massakern an Russen und Polen war. Die Autoren treten einem Heroenkult und einer Stilisierung zum Märtyrer entgegen, so dass die unsägliche Leugnung der Verbrechen Banderas durch den ehemaligen Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, scharf kritisiert wird.

Ein ungemein gewichtiges Buch, ob es ein martialisches Heldentum und einen todesverachtenden Männlichkeitskult seziert (Roman Dubasevych) oder den unter dem Motto der Ukrainisierung geführten Kulturkampf gegen alles Russische problematisiert. Der Sammelband lässt eine Vielzahl von Legenden auffliegen, angefangen mit der „falschen Inanspruchnahme“ der Kiewer Rus durch Putin – wie überhaupt dessen Gedächtnispolitik „als Waffe“ (Arnd Bauerkämper) entlarvt wird. Seit der „Revolution der Würde“ auf dem Euro-Maidan war die Ukraine „als Vasall für Russland verloren“, wie Gerhard Simon schreibt, der allerdings ebenso festhält, dass die Ukraine gegenüber dem Westen zu lange „in der Uneindeutigkeit“ und „im Ungefähren“ verharrte.

Als ein Land im Kriegszustand seit 2014 konnte die Ukraine dennoch eine so aufwendige Reform wie die Dezentralisierung durchsetzen. Als einer defizitären Demokratie misslang ihr jedoch eine verlässliche Justizreform. Dieses Versprechen konnte Wolodymyr Selenskyj ebenso wenig einlösen wie stabile Erfolge gegen die Korruption, so Miriam Kosmehl in ihrem Porträt, worin sie der Karriere Selenskyjs nicht nur als Comedian nachgeht. „Oligarchenmarionette oder Herr im eigenen Haus?“: Zu Friedenszeiten wurde Selenskyj kritisiert auch von bei uns bekannten Intellektuellen wie Jury Andruchowytsch oder Oksana Sabuschko, der Beitrag lässt freilich keinen Zweifel daran, dass seine „Führungsqualitäten“ als „Oberbefehlshaber“ in dem „existentiellen Krieg“ gegen Russland „schwerer wiegen als (seine) Schwächen“.

Der „Grundzug der politischen Kultur Russlands“, so Gerhard Simon, ist „geprägt durch Extreme“ sowie „Rigorosität“ gegenüber der Ukraine – durch einen nicht erst seit zwei Jahrzehnten gegen die Ukraine gerichteten Extremismus, sondern einen seit Jahrhunderten von imperialen Obsessionen getrieben Rigorismus. Konfrontiert ist die Ukraine mit einer „imperialen Hypothek“, die, so Immo Rebitschek, für „Hunderttausende bereits ins Grab führte“.