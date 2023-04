„Unterm Staub der Zeit“ von Christoph Hein: Der kluge Daniel im West-Internat

Von: Ulrich Seidler

„Unterm Staub der Zeit“: Christoph Hein erzählt Anekdotisches aus den merkwürdigen Berliner Jahren vor dem Mauerbau

Daniel ist Kriegskind und Pfarrerssohn, geboren in Schlesien, gestrandet in der DDR – wie Christoph Hein, eine der verlässlichsten und unbeirrbarsten Stimmen der deutschen Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur. Daniel ist die Hauptfigur seines jüngsten Buchs, eine als Roman bezeichnete Anekdotensammlung mit dem programmatischen Titel „Unterm Staub der Zeit“. Weil Daniel, wie Hein, als Zugehörigem der bürgerlichen Klasse der Zugang zur Erweiterten Oberschule und mithin zur Hochschulreife in der jungen DDR verweigert wurde, bekommt er 1958 als 14-Jähriger einen Platz in einer West-Berliner Einrichtung samt Internat.

Er wird trotz seines Ehrgeizes und seiner Fähigkeiten das Abitur nicht schaffen, weil sich mit dem Mauerbau das historische Zeitfenster schloss, das eine solche Doppelexistenz in zwei miteinander im Kalten Krieg befindlichen Systemen ermöglichte. Diese seltene Perspektive in einem unausgegorenen Moment der Geschichte muss ein Chronist, als der sich Christoph Hein im vollen berufsethischen Bewusstsein selbst bezeichnet, natürlich nutzen und für die Nachwelt Zeugnis ablegen.

Daniel ist alles andere als eine coole Socke. Oder wie würde man das um 1960 herum formulieren? Knorker Kunde? Nicht nur dass sich der Teenager Sorgen um das nachzuholende Altsprachen-Pensum macht, auch seine Freizeitgestaltung nimmt er sehr ernst. Er trägt Zeitungen aus, um Geld zu verdienen, sucht Ruhe, um Theaterstücke zu schreiben, widmet sich der Einstudierung und Vorführung von Dramen auf Latein und bemüht sich um Probenhospitanzen in der Vagantenbühne, wo er sich mit dramaturgischen Anmerkungen beim Regisseur beliebt macht.

Sogar wenn es um intellektuell unterlegene Tanzstunden-Damen, um das berüchtigte, aus dem Ruder gelaufene Bill-Haley-Konzert im Berliner Sportpalast 1958 oder einfach darum geht, ein Bier mit seinen Kumpels zu trinken, stets pflegt Daniel eine seltsam humorbefreite und zugleich neckische Herangehensweise, als würde er sich irgendwas beweisen müssen.

Es könnte Freude machen, einen solchen Typen in die eine oder andere Falle des Lebens laufen und daran reifen zu lassen oder ihn wenigstens kritisch zu reflektieren. Aber unser Daniel, nein, der weiß immer ein bisschen besser als die anderen, wie der Hase läuft. Wenn irgendwas schief geht, liegt es natürlich nicht an ihm, sondern an den anderen oder auch an den Zeitläuften. Die eigene Biografie im Nachhinein von den Widrigkeiten der Geschichte bestimmen zu lassen, hat schon so manche Charakterschwäche relativiert und so manche Seele entlastet.

Daniel hat seine Arroganz übrigens offenbar vom ungebrochen bewunderten Vater, der bei einer schikanösen Gepäckkontrolle einen Polizisten verspottet, wogegen grundsätzlich nichts zu sagen ist. Aber muss man dreimal auf der Ungebildetheit des Beamten herumreiten, der so doof war, von einem sowjetischen, statt von einem russischen Wörterbuch zu reden? Der Pfarrer muss hinterher „laut auflachen“ über einen nachgeschobenen eigenen Witz samt Erklärung desselben: „Jetzt hat dieser kleine Idiot etwas zum Nachdenken bekommen, nun weiß er, dass es eine russische Sprache, aber keine sowjetische gibt, so wie es russische Menschen gibt, aber keine sowjetischen. Denn der Sowjet, das ist lediglich die russische Staatsform, das Parlament. Also das, was in England das Unterhaus ist. Wir nennen darum die Engländer ja nicht Unterhäusler. Oder?“ Ja doch, kapiert!

Christoph Hein befleißigt sich einer Prosa (ja, befleißigen ist das richtige Verb!), die von Pflichtbewusstsein und Penibilität, aber wenig von Leben durchpulst ist. Er hält seine Hauptfigur auf Abstand, zollt ihr schmunzelnd, aber kühl die gebührende Anerkennung. Er vermeidet es tunlichst (ja, tunlichst!), sich den Blick von Liebe oder Zweifel eintrüben zu lassen. Zugleich weisen seine Sätze eine überkorrekte Gestelztheit und Bescheidwisserei auf, wie sie bei selbstverliebten Pennälern nicht selten vorkommt. Es wäre für einen Blick in die Erinnerung bei allem gern detailreich auszubreitenden Lokalkolorit eigentlich nicht nötig gewesen, auch diesen 1950er-Jahre-Ton anzunehmen. Nichts für Stauballergiker.