Über die Schriftstellerin Brigitte Reimann: „Sie ist ihrer Zeit schlichtweg voraus“

Von: Cornelia Geißler

Das Bild an einer Hauswand erinnert an die DDR-Schriftstellerin Brigitte Reimann, 1933 in in Burg bei Magdeburg geboren, 1973 in Ost-Berlin gestorben. © Stephan Schulz/Imago

Carsten Gansel über die Schriftstellerin Brigitte Reimann und seine Biografie „Ich bin so gierig nach Leben“.

Es gibt so viel von Brigitte Reimann selbst, das von ihrem Leben erzählt. Herr Gansel, warum hielten Sie es für nötig, eine Biografie zu schreiben?

Das ist eine rhetorische Frage, oder? Weil vieles aus dem Leben bislang schlichtweg nicht bekannt war. Ich habe Tagebuchnotizen aus dem Jahr 1947 im Archiv gefunden und Brigitte Reimanns frühe Laienspiele untersucht, die bislang keine Rolle spielten. Wichtig sind die Gedichte aus der Jugendzeit, nicht veröffentlichte Geschichten aus den 50er Jahren. Unbekanntes Material zum Schriftstellerverband, zum 17. Juni 1953, den Arbeitsgemeinschaften junger Autoren oder den schlimmen Schauprozessen 1956/57. In all das war Brigitte Reimann involviert. Nicht zuletzt ging es um die vertiefte Auseinandersetzung mit den Aktivitäten der Staatssicherheit gegen die Autorin. Ganz abgesehen davon, ist bei Tagebüchern und Briefen immer auch ein Stück Selbstinszenierung im Spiel, etwa wenn sie über Bekanntschaften und Liebeleien mit Männern schrieb.

Warum hat sie immer gleich geheiratet – warum gab es vier Ehen in so einem kurzen Leben?

Da ist einerseits ihr Anspruch, ihre Radikalität und gelebte Autarkie. Darin ist sie den meisten ihrer männlichen Kollegen voraus. Auch deshalb, weil sie sich als Frau ganz anderen Widerständen ausgesetzt sah. Andererseits hatte sie eine Art Schutzbedürfnis, sie brauchte den männlichen Widerpart, den Dialog, den Streit. In der Folge fallen die zunächst euphorisch beschriebenen Männer nach einer gewissen Zeit vom Sockel, weil sie mit ihr nicht Schritt halten können. So stört sie an Siegfried Pitschmann, ihrem zweiten Mann, dass er nicht vorankommt mit dem Schreiben und sie es ist, die vieles managen muss.

Sie zitieren, wie sie über Pitschmanns Pedanterie schreibt, seine „verdammte Sucht, jeden Satz fünfundzwanzigmal zu schreiben“. Die beiden hatten denselben Beruf, verstanden ihn aber sehr unterschiedlich.

Da bekommen es nicht nur zwei unterschiedliche Persönlichkeiten miteinander zu tun, die auf den ersten Blick gut zueinander passen. Der ruhige und verlässliche Pitschmann und die eloquente und temperamentvolle Brigitte Reimann. Sie verfolgten zwei gegensätzliche Schreibkonzepte. Während Pitschmann sich jede Zeile mühsam abringt, kommt Brigitte Reimann schnell in einen Schreibrausch. Hans Kerschek, ihr dritter Ehemann, war das Gegenprogramm zu Pitschmann. Er kann nicht wirklich schreiben, dafür umso besser reden und kritisieren. Und das Problem besteht darin, dass Brigitte Reimann sich in einer gewissen Abhängigkeit von ihm befindet, was ihr bewusst ist. „Er ist mein Medium zur Selbstverständigung“, gesteht sie sich einmal ein.

Traf es sie deshalb so tief, als Kerschek sich 1970 von ihr getrennt hat?

In der Tat. Sie fühlt sich, wie sie sagt, am „Rande der Existenz“. Aber sie macht die Verzweiflung produktiv. Wie? Indem sie schreibt. Sie baut ihren großartigen Roman „Franziska Linkerhand“ um, sie verändert die Konzeption. Und sie setzt sich an das Filmprojekt mit dem DDR-Fernsehen, „Sonntag, den ...“. Sie macht aus dem „ganzen Jammer“, wie sie wiederum sagt, „ein paar Seiten anständigen Textes“. Brigitte Reimann war als Schriftstellerin eine absolute Ausnahme, finde ich. Woher sie die Kraft nahm? Schlichtweg aus dem Bewusstsein und dem Drang, schreiben zu müssen. Jemand, der seine Arbeit liebt, wird nicht an Gefühlen zugrunde gehen, so ihre Position. Das war schon in den 50er Jahren der Fall, als sie mit dem Schreiben begann.

Reimann auf einem Atelierporträt von Ernst Jäger, 60er Jahre. 2023 Prof. Dr. Gottfried Jäger, Bielefeld © Gottfried Jäger

Das Manuskript der „Denunziantin“ spielt bei Ihnen eine große Rolle. Nicht die erste Fassung, die 2022 aus dem Nachlass veröffentlicht wurde, sondern die vierte. Die kam 2003 mit einem anderen Romanfragment heraus. Da haben Sie eine frappierende Schnittstelle zu Uwe Johnson entdeckt. Sie stellen fest, dass sich in einer Person, Georg Piltz, praktisch die Manuskripte gekreuzt haben. Wie kam das?

Georg Piltz ist für Brigitte Reimann um 1956 eine entscheidende Bezugsperson. Er ist gebildet, Redakteur der kulturpolitischen Wochenzeitung Sonntag, klug und ein Kritiker der Entwicklung in der DDR. Er kannte Johnson und Reimann. Um das Jahr 2000 habe ich die vier Fassungen der „Denunziantin“ im Brigitte-Reimann-Archiv gelesen. Alle. Bereits zehn Jahre davor hatte ich mich mit Uwe Johnsons postum erschienenem Roman „Ingrid Babendererde“ beschäftigt, meinem Beitrag dazu den fragenden Untertitel gegeben „ein Buch, das der Zeit voraus war?“ – und das bejaht. Da wurde mir klar: Es sind beides Schulromane, es ist fast die gleiche Zeit, es geht um Lehrer, um lockere Sprüche, die Atmosphäre in der Schule, es besteht nur ein riesiger Unterschied in der Beurteilung der aufmüpfigen Figuren. Da ist ein Autor, der erkennt, wo etwas schiefläuft in der jungen DDR, dort ist eine, die den Kurs bestätigt. Als ich Reimanns vierte Fassung las, dachte ich: Das gibt es doch nicht! Das ist ja in hohem Maße eine Annäherung an Johnson, das ist modernes Erzählen. Im Jahr 2000 etwa habe ich mit Georg Piltz gesprochen, der beide kannte, und ihn gefragt, ob er mit Brigitte Reimann über Johnson und sein Manuskript gesprochen habe. Das hat er verneint.

Aber er hat beide beraten.

Er kannte die Texte, gearbeitet hat er nur mit Brigitte Reimann. Und es ist tragisch, dass damals weder „Ingrid Babendererde“ erscheinen konnte noch die vierte Fassung der „Denunziantin“. Tragisch, weil das in beiden Fällen für die DDR-Literatur etwas Neues gewesen wäre. Brigitte Reimann hätte sich viele erzählerische Umwege gespart, Zweifel und Neuanfänge.

Sie zitieren Johnson in dem Zusammenhang auch in politischer Hinsicht. Er habe von einem „gewollten Antifaschismus“ in der frühen DDR gesprochen, was ja ganz anders klingt als der „verordnete Antifaschismus“, der heute gern rückblickend dem Staat zugeschrieben wird.

Zur Person: Carsten Gansel, Jg. 1955, lehrt Neuere Deutsche Literatur an der Universität Gießen. Außerdem ist er Vorsitzender der Jury für den Uwe-Johnson- Literaturpreis. Seine Brigitte-Reimann-Biografie erscheint im Jahr eines doppelten Jubiläums: Im Juli 1933 wurde die Autorin des Romans „Franziska Linkerhand“ geboren, im Februar 1973 starb sie in Ostberlin. „Ich bin so gierig nach Leben“ heißt die Biografie, die vor wenigen Tagen im Aufbau-Verlag, Berlin, erschienen ist, 704 S., 30 Euro.

Johnson hat wie viele Menschen seiner Generation Scham gegenüber dem Verhalten der schweigenden Mehrheit im Nationalsozialismus empfunden. Sowohl in der „Babendererde“ als auch in den „Jahrestagen“ entwickelt er eine Wunschbiografie. Genau das macht Brigitte Reimann in der „Denunziantin“ auch: Sie schreibt ihrer Protagonistin Eltern zu, die im Widerstand waren. Das Bewusstsein bei diesen jungen Leuten wiegt ungeheuer schwer, dass die vorhergehende Gesellschaftsordnung menschenfeindlich gewesen ist und dass es Leute gegeben hat, die dagegen aufgestanden sind und die dafür in Konzentrationslager gesteckt wurden oder ins Exil gehen mussten.

Im Unterschied zu Johnson wollte sich Reimann ausdrücklich in den Dienst der neuen Gesellschaft stellen.

Johnson wollte das auch. Aber ihm wurde sozusagen der Eintritt verwehrt, man habe ihn „kalt stellen wollen“, schreibt er in den „Begleitumständen“. So einer steht dann beiseite und hat Zeit. „Das ist die Position des Beobachters“, sagt er. Brigitte Reimann war auch vom Temperament her das Gegenteil, sie war hochgradig involviert und engagiert. Sie wollte mit ihren Texten, wie das Christa Wolf einmal gesagt hat, „teilhaben an der Veränderung der Welt“. Und in der DDR sah sie die Voraussetzungen dafür gegeben. Zudem sollte man nicht vergessen, dass das gesellschaftliche Feedback sie zu bestätigen schien.

Etwa als sie in einem Brief gegen die Verhältnisse in Hoyerswerda protestiert, wo Kultureinrichtungen fehlen.

Genau. Höchste Stellen im Staatsapparat reagieren darauf, und Brigitte Reimann musste den Eindruck gewinnen, dass ihr Einsatz nicht nur ernst genommen wurde. Das war eine Motivation und relativierte ihre Sorge, von der Politik vereinnahmt zu werden.

Haben Sie darüber nachgedacht, was aus Reimann in der DDR geworden wäre, wenn sie den Krebs überlebt hätte? Oder überlegt man so etwas nicht als Biograf?

Solche Gedanken kommen einem natürlich. Ich glaube, sie hätte wie viele andere Autorinnen und Autoren ihre Hoffnung auf Veränderung allen Enttäuschungen zum Trotz behalten, wenigstens bis zur Biermann-Ausbürgerung 1976. Und möglicherweise hätte sie sich auch danach den Konflikten gestellt. Ich bin sicher, dass nach „Franziska Linkerhand“ weitere wichtige Texte entstanden wären, weil sie mit diesem großartigen Roman ihre Schreibweise gefunden hatte. Und das würde Ihre erste Frage ergänzen, warum man Biografien schreiben sollte.

Also warum?

Weil ich auch zeige, dass Brigitte Reimann schon in den 50er Jahren an Punkten war, wohin andere erst viel später gelangten. Vieles, was modernes Erzählen ausmacht, finden Sie in ihren frühen Texten, auch in „Joe und das Mädchen auf der Lotusblume“, dem anderen erst 2003 veröffentlichten Romanfragment. Es ist berührend und aufstörend zugleich zu sehen, wie viel weiter sie war als das Literaturverständnis, das die Gesellschaft damals hatte. Sie ist ihrer Zeit schlichtweg voraus. Wenn ich das sage, nimmt das Christa Wolf nichts von ihrer Größe, von der es mit Recht heißt, dass „Juninachmittag“ und „Nachdenken über Christa T.“ so etwas wie die Gründungsurkunde der neueren, der modernen DDR-Literatur sind.

Über Brigitte Reimann ist in den vergangenen Jahren viel gesprochen worden, vor allem über ihr Leben.

Sie bringen das Problem auf den Punkt: Es ist „gesprochen worden“. Aber es geht doch wohl um mehr, jedenfalls in einer Biografie, oder? Es geht – jedenfalls für mich – darum, die Erzählungen und Romane zu lesen und sie in Verbindung mit der persönlichen wie historischen Situation neu zu gewichten. Da kann man fragen, ob die Texte uns heute noch etwas zu sagen haben. Offenbar wird doch, dass sehr heutige Themen wie Emanzipation, Gleichberechtigung, Kapitalismuskritik dem Leben und Denken von Brigitte Reimann nahe sind, wie man das so noch vor einigen Jahren nicht vermutet hätte. Das erklärt auch, warum sie gerade jetzt in Großbritannien neu und wieder entdeckt wird.

Wenn wir jetzt die erneute Debatte um Ost-Identität und DDR-Geschichte nehmen, sehen Sie Brigitte Reimann trotz ihres frühen Todes 1973 als wichtige Zeugin?

Unbedingt. Mit Brigitte Reimann steht man vor der Notwendigkeit, DDR zu erzählen, jenseits von Diktaturgeschichten. Ihr Schreiben und Leben, die großen Möglichkeiten und kleinlichen Behinderungen zeigen viel von der Idee des Staates und deren Scheitern. In der Biografie ging es mir um den Versuch, die Komplexität der Verhältnisse in den Blick zu nehmen. Dazu muss man gewissermaßen hinabsteigen in den Zeitschacht und gelebtes Leben, selbst da, wo es „gebremst“ war, ernst nehmen, nicht nur das von Brigitte Reimann, sondern von all jenen, die einmal DDR waren.