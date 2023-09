Über den DDR-Schriftsteller Stephan Hermlin – Ein Stolperstein in sozialistisch ausgeschilderter Landschaft

Von: Wilhelm v. Sternburg

1990: Stephan Hermlin, hier neben Christa Wolf (r.), protestiert gegen die Schändung von Brechts Grab in Berlin. © imago/Rolf Zöllner

Der DDR-Schriftsteller Stephan Hermlin – und ein vorzüglicher Essay über Mensch und Werk, dessen Verfasser Hans-Dieter Schütt einst einer der bekanntesten Ideologen des Systems war.

Erste Vorbemerkung: Der Autor dieses brillant geschriebenen Essays über Werk und Leben des Schriftstellers Stephan Hermlin war über viele Jahre hinweg „Parteijournalist“ in der untergegangenen DDR. Zunächst als Feuilletonist im „Neuen Deutschland“, zuletzt als Chefredakteur der in Millionenauflage erschienenen Tageszeitung „Junge Welt“. Bis in die letzten Wochen des sich schon auflösenden Staates propagierte er die Ideologie und die Politik eines Unrechtssystems, dem er seine Karriere verdankte. So kritisierte er noch in den Tagen der Perestroika-Diskussionen und der großen Massendemonstrationen die Frauen und Männer, die sich gegen eine autoritäre Funktionärselite auflehnten und freie Wahlen forderten. Es gibt einstige Leser, die in diesem Dogmatiker trotzdem einen der fähigsten Journalisten des Landes sehen.

Hans-Dieter Schütt selbst hat Jahre später ein bemerkenswertes Buch veröffentlicht, in dem er im Gegensatz zu vielen anderen schonungslos über seine eigene ideologische Blindheit berichtet („Glücklich beschädigt“, wjs Verlag 2009). In seinem Hermlin-Text schreibt er über das eigene Verhalten: „Die Seele verfettet an Feigheit. Das Einzige, was mir selbst damals das Blut noch fließend hielt – das war jene Tablette, die süchtig macht: das Feindbild.“

Zweite Vorbemerkung: Beim Wiederlesen der wichtigsten Hermlin-Texte wird erneut deutlich, dass es höchste Zeit war, die bis vor wenigen Jahren von Rechthaberei und viel Unwissenheit gespeiste Abwertung der DDR-Literatur in den westlichen Feuilletons wenigstens zum Teil hinter sich zu lassen. Denn in den vier Jahrzehnten der Zensur und Verfolgung entstanden im anderen Deutschland eine Vielzahl bedeutender literarischer Werke, die den Vergleich mit den Veröffentlichungen ihrer westdeutschen Kollegen und Kolleginnen keineswegs zu scheuen brauchen. Dafür stehen Namen wie Volker Braun und Franz Fühmann, Wolfgang Hilbig und Stefan Heym, Christoph Hein und Heiner Müller, Erwin Strittmatter und Ulrich Plenzdorf, Brigitte Reimann und Christa Wolf. Auch Stephan Hermlin gehört in diese Reihe.

Und die, die es nicht mehr aushielten oder ausgebürgert wurden und in der Bundesrepublik strandeten – etwa Sarah Kirsch oder Reiner Kunze, Günter de Bruyn oder Jurek Becker, Uwe Johnson oder Rolf Schneider – blieben in ihren Werken von den Jahren geprägt, in denen sie zu Schriftstellern und Schriftstellerinnen wurden, also von ihrem Leben in der DDR. Entgegen den häufig schlichten Deutungen in der westlichen Kritik lassen sich Prosa und Lyrik der hier beispielhaft Genannten nur mit erheblicher ideologischer Voreingenommenheit auf „opportunistische Anpassung an die Staatsideologie“ und damit auf eine beschädigte Literatur reduzieren.

Sie schrieben gegen die wachsende Enttäuschung über die Entwicklungen in dem Staat an, der über die Veröffentlichung ihrer Texte entschied und zu dessen sozialistischen Meineiden sich die meisten von ihnen lange überzeugt und idealistisch bekannten. Belauert und bedroht von Denunziation und eifernder Zensur riskierten sie viel. Schreiben in einer Diktatur ist auch ein Leben als ständige Mutprobe. Nicht alle bestehen sie. So erlag mancher DDR-Intellektuelle dem süßen Leben der Anpassung.

Aber in dem anderen Deutschland entstanden unter der existenzgefährdenden Bedrückung einer autoritären Kulturpolitik viele bedeutende Romane, Gedichte und philosophisch-politische Essays – deren Reiz und literarische Qualität nicht zuletzt durch die gesellschaftlichen Zwänge mitbestimmt ist, die zugleich ihr Entstehen bedrohten.

Stephan Hermlin galt nach dem Tod von Johannes R. Becher, Arnold Zweig, Anna Seghers, Bertolt Brecht, die aus dem Exil kommend in den frühen Nachkriegsjahren ihren Wohnort in der DDR fanden, als Nestor der DDR-Literatur. Ein schmales Werk hat er hinterlassen. Aber seine Lyrik, seine Erzählungen und mancher seiner Essays sind poetische Meisterwerke. Ein Bildungsbürger war er, Musik und Literatur bestimmten neben seinen gesellschaftspolitischen Aktivitäten sein Leben.

Als die meist bildungsfernen Kulturfunktionäre von einer „neuen“ Arbeiterliteratur schwadronierten oder sich in grotesken Formalismus-Debatten verloren, erklärte er 1978 auf einem DDR-Schriftstellerkongress: „Ich bin ein spätbürgerlicher Schriftsteller – was könnte ich als Schriftsteller auch anders sein.“

1915 in Chemnitz als Sohn eines jüdischen, kurzfristig sehr erfolgreichen Kaufmanns geboren, trat er als 16-Jähriger in die Kommunistische Partei ein. Er bekannte sich auch noch zu ihr, als ihre Verantwortung für die zahllosen Schauprozesse und die Errichtung eines menschenverachtenden Gulag-Systems nicht mehr zu verleugnen waren. 1986 wird er in einer Rede vor dem Ost-PEN bekennen: „Ich habe meine Wahl nie bereut, obwohl sie nicht nur erfreuliche Folgen für mich haben konnte.“ Widerstand und Emigration (Palästina, Frankreich, Schweiz) prägen die Jahre bis 1945. Nach kurzer Station in Frankfurt am Main als Rundfunkjournalist geht er in die spätere DDR und hält an seinen sozialistischen Illusionen bis zu seinem Lebensende fest. 1992 – das Land für das er sich entschieden hat, ist drei Jahre vorher schmählich untergegangen – wird er in einem Interview sagen: „Ja, der Marxismus hat einen Traum formuliert, der immer wieder geträumt werden wird.“

Hans-Dieter Schütt hat keine klassische Biografie geschrieben, sondern er legt – gespeist von den eigenen bitteren Erfahrungen als gehorsamer Gefolgsmann eines autoritären Systems – das Psychogramm eines Künstler und engagierten Gesellschaftspolitikers vor. Als Jude und politisch Verfolgter blieb Hermlin in seinem Denken und seiner gesellschaftspolitischen Haltung bis zum Tode von den Untergängen und den Massenmorden der Jahre zwischen 1933 und 1945 geprägt. „Auschwitz ist eine gesamtdeutsche Angelegenheit im äußersten Sinn.“ Hermlins Bekenntnisse zum Staat, in dem er lebte, sind vielfältig dokumentiert. In seinen tagespolitischen Einwürfen, die in verschiedenen DDR-Zeitungen und Zeitschriften erscheinen, wird er zum häufig einäugigen Ankläger, der die Entwicklungen im konkurrierenden westlichen Deutschland polemisch geißelt.

Angesichts der bundesrepublikanischen Verweigerung, die Zeit und die Verbrechen der NS-Diktatur grundlegend aufzuarbeiten, hat er da nicht selten leichtes Spiel. Aber es gilt auch für ihn, was der amerikanische Literaturkritiker Edward W. Said einmal als ein weit verbreitetes Phänomen der Denkverweigerung benennt: „Wer unkritisch einem Gott dient, für den sind die Teufel stets auf der anderen Seite.“

Aber, auch das weiß Schütt zu belegen: ein anschmiegsamer Anpasser ist dieser Dichter nicht. „Hermlins ästhetischer Klassizismus hilft mit, den antifaschistischen Charakter des ostdeutschen Staates und dessen Literatur zu begründen, ja, unbedingt, aber dann steht ein Werk doch wie ein Stolperstein in der neuen, sozialistisch ausgeschilderten Landschaft. In der er freilich ganz Partei ist“.

Hermlin schreibt in den 50ern einige Stalin-Gedichte; er verteidigt die Niederschlagung des Arbeiteraufstandes vom 17. Juni 1953; er wirbt um Verständnis für den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen 1956 in Ungarn; er verteidigt den Bau der Berliner Mauer und vermeidet jede öffentliche Solidarität mit dem DDR-Dissidenten Robert Havemann.

Aber Hermlin wird Alexander Solschenizyn verteidigen. In seinem Haus entwirft er mit Christa Wolf, Stefan Heym und anderen die Protestnote, die die Ausweisung des Liedermachers Wolf Biermanns kritisiert. Heiner Müller, von den engstirnigen Kulturideologen mit Aufführungsverboten und Bespitzelungen gepeinigt, vergisst Hermlins öffentlichen Einsatz für ihn und sein Werk bis zu seinem Tod nicht. 1977 schreibt er in der „Zeit“, Hermlin habe ihm mit seiner „nicht landesüblichen Haltung“ geholfen. Dessen Werk enthalte „keine Infamie und keine Lüge. ... Ihn käuflich zu nennen, weil er an den Träumen seiner Jugend festhält, für die er mehr als einen Preis gezahlt hat, ist entweder eine Dummheit oder eine Infamie.“

Erich Honecker, den er seit den Jahren des kommunistischen Widerstandes persönlich kennt, lässt Hermlin 1972 wissen, es werde „kaum noch ein Buch in der DDR geschrieben, das vor den Behörden Gnade“ finde. Und misstrauisch beäugt haben die Mielke-Schergen und die Kulturbürokraten ihn immer. Schütt weiß zu berichten, dass in den DDR-Lehrbüchern des Jahres 1953 der Schriftsteller Hermlin „in der Linie der verfallenen bürgerlichen Dichtung“ zu sehen ist.

Ein Künstlerleben voller Widersprüche. Der westdeutsche Journalist Karl Corino wird in einem genau recherchierten Artikel (und einem ihm folgenden Buch) viele private Lebenslügen Hermlins aufdecken: Kein Abitur wie behauptet, kein Spanienkämpfer, auch die in vielen Werken angedeutete großbürgerliche Herkunft (Kindermädchen, Chauffeure, Reitpferde) ist weitgehend Stilisierung. Selbstschutz und unbesiegbare Ängste, die sich Hermlin in den dunkelsten Jahren der deutschen Geschichte eingebrannt haben, verbergen sich dahinter. Er wird einmal sagen, er habe sich „für eine Barbarei gegen eine andere entschieden“.

Fünf Jahre vor seinem Tod wird er bekennen: „Mit fortschreitendem Alter wächst einzig die Gewissheit, und sie ist vielleicht schon das höchste Gut an möglicher Erkenntnis: Nimm dich in acht vor eilfertigen Urteilen über Welt und Mensch.“

Was bleibt ist das Werk – „Abendlicht“, die Erzählungen über den „Leutnant Yorck von Wartenburg“ oder von der „Zeit der Einsamkeit“, das Hölderlin-Hörspiel („Scardanelli“), die „Lektüren“ über die der Vielleser Hermlin mit Liebe, Verehrung und kenntnisreich berichtet, die Lyrik. „Beim Lesen der besten Verse entsteht etwas“, schreibt Schütte, „das anweht: Vergänglichkeit, Sternenferne, Frösteln. Zugleich der wundersame Hauch Wärme...“. Wissende Poesie, Träume von einer Welt des Friedens und der Gerechtigkeit, manch irrende Deutungen der Wirklichkeit begegnen uns in Hermlins Texten. „In der Dämmerung des großen Zuchthauses Welt lauschte der Gefangene Franz Kafka auf die Klopfzeichen, die durch die Wände zu ihm drangen. Er lauschte auf die verwirrende Fülle. Aber da war schon Nacht.“