„Tradition und Wandel“ von Marie-Luise Recker: Wow, und der ganze Verkehr erst

Von: Claus-Jürgen Göpfert

Teilen

Oben sieht das Gedränge meistens schick aus. Blick ins Bankenviertel, Stand Februar 2023. Foto: Daniel Roland/afp © afp

Wirtschaftswachstum als Faszinosum und Frauen als seltene Wesen: „Tradition und Wandel“, eine opulente zweibändige Frankfurt-Geschichte, wirkt mit ihren wenig hinterfragten Erfolgsgeschichten wie aus der Zeit gefallen.

Frankfurt am Main. Fünftgrößte deutsche Stadt. Zentrum des Finanzkapitalismus. Kommune der Einwanderung mit Menschen aus 140 Nationen. Eine Geschichte von mehr als 120 Jahrzehnten. Fünf Jahre lang haben die Historikerin Marie-Luise Recker als Herausgeberin und 26 weitere Autorinnen und Autoren an einem zweibändigen Werk gearbeitet, das diese Geschichte auf rund 600 Seiten nachzeichnet. Ein Opus Magnum ist entstanden, das sich nicht an Insider richtet, sondern an „gebildete, an Geschichte interessierte Menschen“, wie Recker im Gespräch mit der FR sagt. „Kürzen und verständlich machen“: Das sei am Ende die Hauptaufgabe gewesen, nachdem zunächst 1000 Seiten Text vorgelegen hätten.

Und tatsächlich lassen sich die sechs Hauptkapitel und neunzehn Unterabteilungen des Buches auch lesen und verstehen, ohne dass man große historische Vorkenntnisse besitzen müsste. Sie machen Personen öffentlich, die kaum jemand kennt und eröffnen besondere Blickwinkel. Etwa auf Baldemar von Petterweil, von dem 1350 die erste Stadtbeschreibung stammt. Auf den Diplomaten Walther von Schwarzenberg, der im 15. Jahrhundert mehr als 250 Reisen im Auftrag des Frankfurter Rates unternahm. Oder auf Madern Gerthener, den Werkmeister, der zur gleichen Zeit wichtige Bauten in Frankfurt verwirklichte.

Der Historiker Michael Fleiter schaut auf Frankfurt im Spiegel der Philosophie Schopenhauers und der Historiker Hans-Christof Kraus schlägt ein unbekanntes Kapitel auf: Bismarck in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts als preußischer Gesandter in Frankfurt, schon damals ein konservativer Anti-Liberaler.

So weit, so gut. Und doch wirkt das Buch unter dem sehr allgemein gehaltenen Titel „Tradition und Wandel Frankfurt am Main“ auf seltsame Weise aus der Zeit gefallen. Die Geschichtsschreibung ist lange eine Erzählung über Männer gewesen, geschrieben von Männern. Im 21. Jahrhundert ändert sich das zum Glück. Doch in diesem Buch scheint die Zeit stillzustehen. Es gibt einen kleinen Text von acht Seiten (!) Länge mit dem Titel „Frankfurt und seine Frauen“, so als seien es seltsame, seltene Wesen, die unter einem Glassturz präsentiert werden müssten. In diesem Stück unternimmt der Historiker Ralf Roth von der Frankfurter Goethe-Universität quasi eine Entschuldigung dafür, dass die Perspektive der Männer auf den übrigen 592 Seiten weitgehend durchgehalten wird. Wir lesen wie in einer summarischen Aufzählung die Namen von Frauen in der Revolution von 1848 und von Frauenrechtlerinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und wir lernen: „Die Frankfurter Geschichte ist reich an bemerkenswerten Frauen, die es wert sind, mehr Beachtung in der kollektiven Erinnerung zu finden.“

Und dann erwähnt Roth doch tatsächlich eine Frau, die Frankfurt „am Ende des 20. und am Beginn des 21. Jahrhunderts“ regiert habe. Ohne aber ihren Namen zu nennen! Gemeint ist Petra Roth (CDU), Oberbürgermeisterin von 1995 bis 2012. Von den rund 1300 Namen im Personenregister des Buches sind 141 die von Frauen. So sollte man Geschichte im Jahr 2023 tatsächlich nicht mehr darstellen.

Je mehr sich der Erzählstrang des Buches der Gegenwart nähert, desto mehr fällt ein zweites Defizit ins Auge. Eine auch nur vorsichtige Kritik am ungebrochenen Wachstum, an der Dynamik des kapitalistischen Systems, die Frankfurt am Main in ganz besonderer Weise trifft, sucht man vergebens. Der stete Ausbau des größten europäischen Kontinentalflughafens etwa provoziert seit Jahrzehnten Widerstand und müsste kritisch unter die Lupe genommen werden. Nicht nur unter ökologischen Gesichtspunkten.

Das Gleiche gilt für Frankfurt als europäische Banken-Metropole. Seit den 60er Jahren drückt diese wirtschaftliche Funktion der Kommune auch baulich einen Stempel auf. Keine andere deutsche Großstadt ist mit ihrem städtebaulichen Erbe rücksichtsloser umgegangen, hat die Spuren der Vergangenheit radikaler entsorgt, zugunsten immer neuer Bürobauten. Oft fallen Gebäude, die kaum 50 Jahre alt sind, wirtschaftlichen Zwängen zum Opfer. Die Skyline der Hochhäuser wächst und wächst, eine auch ökologisch bedenkliche Entwicklung. Neben den Bürotürmen hat Frankfurt eine ganz besondere Form von Luxus-Wohnhochhäusern hervorgebracht. Sie stehen freilich oft größtenteils leer, während viele Menschen händeringend bezahlbaren Wohnraum suchen.

All diese Entwicklungen verdienten es, kritisch analysiert zu werden. Doch der Historiker Michael Fleiter, der das große Kapitel über „Frankfurt seit 1945“ verantwortet, lässt diese Kritik vermissen. Immer wieder federt er die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, von denen die Stadt geprägt war, sanft ab.

Das Buch Marie-Luise Recker (Hrsg.): Tradition und Wandel. Frankfurt am Main. 2 Bände. Wallstein, Göttingen 2023. 989 S., 49 Euro.

Den Kampf etwa gegen den Flughafenausbau, der Anfang der 80er Jahre Hunderttausende von Menschen mobilisiert hatte, fasst Fleiter in folgenden schönen Satz: „Die heftigen Auseinandersetzungen um den Bau der Startbahn 18 West lassen sich als Infragestellung des Strebens nach wirtschaftlichem Wachstum deuten.“

Geradezu affirmativ gehen die Historiker mit dem steten Anwachsen des Straßenverkehrsnetzes im Rhein-Main-Gebiet um, das heute bis hin zum jüngsten Großprojekt des Riederwaldtunnels der Autobahn A661 im Frankfurter Osten als ökologisch verheerend bewertet werden muss. Doch auch hier scheint dieses Geschichtsbuch aus der Zeit gefallen, bildet es Verkehr doch vor allem als faszinierend ab. Da wird allen Ernstes der FAZ-Redakteur Matthias Alexander zitiert, der sich im Jahre 2000 begeistern ließ: „Oben dröhnen die startenden und landenden Flugzeuge, am Boden rauscht der Autoverkehr und unten, unter der Erde, fahren in zwei Tunnelröhren ICE-Züge. Mehr Verkehr ist wahrscheinlich nirgends auf der Welt als am Frankfurter Kreuz.“ Schöne, neue Welt.

Dass gerade dieses Frankfurt des dynamisch rücksichtslosen Wachstums sich dann für 200 Millionen Euro die Kulisse einer Neuen Altstadt leistete, darf als besonderer Treppenwitz gelten. Nachbauten, die eher einen Traum von Geschichte widerspiegeln, als von Wirklichkeit künden. Historiker Fleiter deutet aber nur vorsichtig an: Die Neue Altstadt erwecke „nicht den Eindruck historischer Authentizität“. Frankfurt habe dennoch mit diesem Quartier eine „Balance zwischen Tradition und Moderne gefunden“, eine Behauptung, der widersprochen werden muss.

Jenseits der städtebaulichen Verwerfungen wuchs gerade in den jüngsten Jahrzehnten eine zunehmende soziale Spaltung in der Stadt, zwischen den Menschen, die auf der Schattenseite der Finanz-Metropole leben und denen, die von ihr profitieren. Auch davon erzählt das Buch nicht. Und auch die für Frankfurt so wichtige Zuwanderung aus aller Welt gerät in dieser Darstellung zur reinen Erfolgsgeschichte. So wird etwa behauptet, dass die „Bildung von sozialen Ghettos ausgeblieben ist“, die sich aber in einigen Quartieren Frankfurts sehr wohl finden.

Dies sind nur Beispiele. Nein, die Geschichte Frankfurts muss heute anders erzählt werden.

Über das Buch sprechen Herausgeberin Marie-Luise Recker und Mitautor Michael Fleiter mit Claus-Jürgen Göpfert am heutigen Do., 7. September, 19.30 Uhr, in der Frankfurter Buchhandlung Weltenleser.