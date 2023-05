Tove Ditlevsen „Böses Glück“: „Ich vergaß sie alle und lebte mein eigenes Leben“

Von: Steffen Herrmann

Teilen

Die dänische Autorin Tove Ditlevsen (1917-1976) im Jahr 1959. © Pressens Bild/Imago

Winzige und immense Befreiungsaktionen: „Böses Glück“ versammelt Kurzgeschichten von Tove Ditlevsen.

Lieblose Ehen, dominante Mütter, der Traum vom Schreiben. Mit diesen Themen wurde die dänische Schriftstellerin Tove Ditlevsen 2021 rund 45 Jahre nach ihrem Tod in Deutschland wiederentdeckt. Ihre Kopenhagen-Trilogie war ein großer Erfolg, der Inhalt zeitlos: Eine junge Frau, die ihren Platz noch nicht gefunden hat, vielleicht nie finden wird, im Kopenhagen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo Mädchen zu Ehefrauen und Müttern werden und Träume aus der Kindheit langsam verblassen.

In den nun ebenfalls bei Aufbau auf Deutsch erschienenen Storys „Böses Glück“ geht es erneut um die Frauen der Kopenhagener Arbeiterviertel. Sie zeigen: Ditlevsen war eine Meisterin der kurzen Form. In den von Ursel Allenstein übersetzten Kurzgeschichten skizziert sie den Alltag der Frauen (und einiger weniger Männer). Vieles wird nur angedeutet, angeschnitten, ein Blick und dann weiter zum nächsten Leben und nächsten Unglück.

Die Kurzgeschichtensammlung öffnet mit einer kleinen, unscheinbaren Rebellion. „Helga hatte schon immer, und vollkommen widersinnig, mehr vom Leben verlangt, als es bieten konnte.“ Wieder ist es, typisch für Ditlevsen, eine Frau, die herausfällt – aus dem üblichen Muster, der vorgesehenen Rolle. Wieder ist es eine Unzufriedene, eine, die mehr will. Das Objekt ihrer Träume: ein Regenschirm. „In der folgenden Zeit, in der Helga sich in Gedanken ganz ihrem künftigen Dasein als Ehefrau widmete und gemeinsam mit ihrer Mutter alle Tätigkeiten ausführte, die zu den Pflichten einer Verlobten gehörten, kam es nichtsdestotrotz häufig vor, dass sie nachts wach an der Seite ihres Mannes oder allein in ihrem Dienstmädchenzimmer lag und ihrem sonderbaren Traum von einem Regenschirm nachhing.“ Sie wird ihn sich erfüllen, gegen den Willen ihres Verlobten, und den Schirm nach Hause tragen, „wie Männer, die es nicht gewohnt sind, einen Blumenstrauß zu tragen“.

Tove Ditlevsen (1917-1976). Ateljé Uggla © Ateljé Uggla

Es ist ein kurzer Moment des Widerstands, der rasch in sich zusammenfällt, dem kurzen Ausbruch aus den Konventionen folgt der Rückfall, das Erstarren. So ergeht es vielen Frauen in Ditlevsens Storys: Etwas blitzt auf, einen Augenblick nur, dann geht das Leben weiter, dann muss es weitergehen.

Tove Ditlevsen kam 1917 in Kopenhagen zur Welt und wuchs in einer Arbeiterfamilie auf. Früh begann sie, Lyrik zu schreiben, und suchte – auch durch die Hochzeit mit einem 30 Jahre älteren Schriftsteller – den Weg in die Literatur. Dort verarbeitete sie ihr Leben schreibend, das Scheitern der Liebe, Schwangerschaftsabbrüche, Depressionen und Suchtkrankheiten. Sie arbeitete mit Autofiktion, lange bevor ihr skandinavischer Kollege Karl Ove Knausgård sein Leben in „Min kamp“ literarisch ausschlachtete. Während die Texte des Norwegers ausufern, schrieb Ditlevsen klar, präzise und auf den Punkt.

Das Buch: Tove Ditlevsen: Böses Glück. Stories. A. d. Dän. v. Ursel Allenstein. Aufbau Verlag, Berlin 2023. 176 Seiten, 20 Euro.

In „Böses Glück“ blitzen Motive auf, die schon die Kopenhagen-Trilogie und den Roman „Gesichter“ prägten. Am deutlichsten geschieht das in der titelgebenden Erzählung: Eine junge Frau, an der Grenze zwischen Kindheit und dem, was darauf folgt, sehnt sich heraus aus der engen Wohnung, weg von Vater und Mutter und dem vorgezeichneten Leben. Sie will 18 werden, will Männer lieben und Gedichte schreiben. Dem Schreiben ordnet sie alles unter, kündigt – „benebelt von meinem frischerwachten Größenwahn“ – ihren Job, verleugnet ihren Verlobten und verlässt die Familie. Das Glück liegt im Schreiben, dafür muss sie frei sein. „Und ich vergaß sie alle miteinander, vergaß mein Zuhause vollkommen und lebte mein eigenes Leben.“

Es ist diese Grausamkeit, die in vielen Texten der Dänin steckt. Der Blick der Erzählerin ist schonungslos, und schonungslos treibt sie ihre Figuren ins kleine und größere Unglück: sich trennende Eltern, die ihre Kinder zwischen sich aufteilen; der leibliche Sohn, der mehr Liebe empfängt als der adoptierte; Liebe, die kommt und geht „wie ein Keuchhusten“. Zeitlose Grausamkeiten verpackt in einer klaren, kalten Sprache: „Dinge und Menschen waren etwas, das man sich nahm, wenn sie einem ganz bestimmten Zweck dienten. Man benutzte sie für etwas, andernfalls wurde man selbst benutzt“, lässt Ditlevsen einen der wenigen Protagonisten in einer Geschichte sagen.

Meist stehen die Männer am Rand. Sie sind Liebhaber, Ehemänner und Väter, denen gesellschaftlich zwar mehr Rechte zufallen als den Frauen; böse aber sind sie in den meisten Fällen nicht. Wenn der Blick der Erzählerin sie streift, ahnt man, dass auch sie nicht glücklich sind, dass auch sie leiden. Aber um sie geht es nicht, sie stehen am Rand.

Das Schauspiel Frankfurt zeigt demnächst das „Tove-Projekt“, in dem es unter anderem um die Kopenhagen-Trilogie geht. Premiere am 2. Juni.