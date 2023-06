Tonio Schachinger: „Echtzeitalter“ – Der Schüler Till

Von: Judith von Sternburg

Das Wiener Theresianum, im Roman von Tonio Schachinger: Marianum. © IMAGO/Volker Preußer

„Echtzeitalter“: Tonio Schachinger gelingt ein gewitzter Wien-Roman, der nichts über sich selbst hinaus bedeuten will und darum Welten eröffnet.

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen wies bei der Eröffnung der Leipziger Buchmesse gemütlich darauf hin, dass es die österreichischen Verlage nicht störe, wenn die deutschen ihnen die jungen interessanten Autorinnen und Autoren meistens gleich nach der Entdeckung wegschnappten. Für diesen Vorgang, für den man aus Frankfurter Sicht letztlich auch so oder so keine rechte Leidenschaft entwickeln wird, steht als perfektes Beispiel der seit kurzem 31 Jahre alte Tonio Schachinger. Er veröffentlichte 2019 bei Kremayr & Scheriau in Wien seinen Debütroman „Nicht wie ihr“, der der Überraschungskandidat auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis war, aber nachdem dann alle das Buch gelesen hatten, wären sie gar nicht mehr überrascht gewesen, wenn es auch noch gewonnen hätte, aus dem Stand. Der zweite Roman, „Echtzeitalter“, ist jetzt bei Rowohlt in Hamburg erschienen.

„Nicht wie ihr“ ist ein Fußballerroman und „Echtzeitalter“ ist ein Pennäler- (heute: Coming-of-Age-)Roman, und obwohl man über beide Bücher sagen kann, dass sie über ihr Thema und ihre Umgebung hinausweisen, ins Menschliche, Gesellschaftspolitische und damit im Falle Österreichs auch Abgründige, so ist das nicht der Punkt. „Nicht wie ihr“ zieht seine Kraft trotzdem daraus, dass Ivo Trifunovic Fußballer ist. Man wird nach der Lektüre bei Gesprächen über Fußball künftig am laufenden Band Erkenntnisse aus „Nicht wie ihr“ zum Besten geben. Dass Schachinger nach eigenem Bekunden vor allem unheimlich viele Spieler-Interviews angeschaut hat (wir aber doch auch), belegt, zu was für einer Transferleistung das literarische Schreiben fähig ist.

„Echtzeitalter“ wiederum bemüht sich nicht, über den Horizont des jungen Till Kokorda hinauszukommen, man wird aber hinterher den Eindruck haben, endlich das Österreich von heute zu verstehen. „Ibiza ist wie der ,Faust‘: Jeder Satz wird zum geflügelten Wort. Und als Strache endlich zu dem kommt, worauf alle warten, mit einer langen Pause dazwischen, um seine Zeit als Vizekanzler noch um einige Sekunden zu verlängern, als er sagt: ,Und deshalb hab ich heute um elf Uhr ein Gespräch mit dem Bundeskanzler Sebastian Kurz geführt, wo ich … … meinen Rücktritt …‘, jubeln und pfeifen im ganzen Volksgarten und über den Ballhausplatz und den Heldenplatz verteilt die Menschen, öffnen Bierdosen und Sektflaschen.“ Und Feli, die Till interessiert wie keine andere, sagt: „Ich werde für immer glücklich sein, ganz egal, was für blöde Sachen noch passieren.“ – „Und Till sagt: ,Ich auch‘, nicht weil er vergisst, wie wenig ihn die Regierung bisher gekümmert hat, oder weil er glaubt, sein Zugang zur Welt werde sich jetzt substanziell verändern, sondern einfach so.“

Das Buch Tonio Schachinger: Echtzeitalter. Roman. Rowohlt, Hamburg 2023. 366 Seiten, 24 Euro.

„Echtzeitalter“ dürfte also auf einer anderen, direkteren Recherche fußen. Schachinger war selbst Schüler am Theresianum, einer besseren Wiener Schule, zu der einem kein geeigneter Vergleich einfallen will, aber das ist auch nicht notwendig. Nach „Echtzeitalter“ weiß man alles, was man darüber wissen muss. Im Roman heißt die Schule „Marianum“, es gibt hier einen alptraumhaften Lehrer namens Dolinar, in dessen Klasse man auf keinen Fall geraten darf, aber schon ist Till drin. Die aus seiner Perspektive erzählte Geschichte der letzten Jahre vor der Matura – die 2020 im Corona-Lockdown untergeht, für Till ist das günstig, für die Leserinnen und Leser von „Echtzeitalter“ ist es ein Test, wie weit Corona – nicht die Krankheit, sondern das dazugehörige Zeitalter – schon von ihnen weggerückt ist.

Till hasst die Schule gründlich, er hasst den verblüffend raumgreifenden, märchenhaft schikanösen Dolinar, mit dem er böse aneinandergerät, aber das ist nicht Friedrich Torbergs „Schüler Gerber“, an den Schachinger gedacht haben mag. Es ist zum Beispiel ausgerechnet das schicksalshafte Mündliche, das Gerber in den Suizid treibt, nun wegen Corona aber komplett entfällt. Und Till wählt die dramatischen Worte der Jugend, aber es ist am Ende halb so wild. „Er lässt sich in sein letztes Schuljahr fallen wie in einen leeren Pool“, aber Feli ist nicht so wenig in ihn verliebt, wie er befürchtet. Auch reist er zu einer Gamer-Messe nach Shanghai. Dass Till als topfitter Computerspieler auf „Age of Empire“ spezialisiert ist und damit trotz seiner Jugend fast schon aus der Zeit gefallen, hindert ihn nicht daran, schöne Erfolge einzufahren. Auch die Spielerszene wird einen immens interessieren, was man bis dahin nicht wusste. Mit Ivo aus „Nicht wie ihr“ hat der eher unsportliche Till auf diese Weise immerhin etwas gemeinsam.

„Echtzeitalter“ ist aber vor allem ein erschütternd witziges Buch. Dies geschieht ohne Anstrengung, nach österreichischer Art. Der österreichische Witz ist schon mittendrin und lässt die fadeste Hölle funkeln, während unsereiner noch dabei ist, sich zu orientieren.