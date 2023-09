J. R. R. Tolkien, eine doppelte Würdigung zum Todestag – Auf der Suche nach einer verlorenen Welt

Von: Sylvia Staude, Michael Hesse

Der Autor in späteren Jahren: J.R.R. Tolkien in der von ihm so geschätzten ländlichen Idylle. © Picture-Alliance / Photoshot

Vor 50 Jahren starb der Schöpfer von „Herr der Ringe“ - J.R.R. Tolkien hasste alles Moderne, umso mehr liebte er die alten Sprachen und die nordischen Geschichten von kleinen Fabelwesen.

Im Fieber, wortwörtlich, fand einst die Lektüre von J. R. R. Tolkiens „The Lord of the Rings“ statt (16. Auflage des Paperbacks, 1976), aber keineswegs im Fieberrausch, sondern nach Art einer Reise durch ein faszinierend fremdes Land, von dem man die Augen nicht lassen kann. Die junge Frau lag mit Mandelentzündung im Bett, das Schlucken tat weh, der Körper glühte. Feine Bleistifteinträge im eselsohrigen, abgegriffenen Band lassen erkennen, dass die Kraft dennoch fürs ein und andere Nachschlagen eines englischen Worts gereicht hat. Seltsam, denn in der Erinnerung war es eine Lektüre gleichsam ohne Punkt, Komma und Halt. 1077 Seiten? Da muss die Leserin mehr als einmal geschlafen haben, zwischendurch, auch wenn sie es anders erinnert.

Auf dem Cover (auf dem kein Verfassername steht): eine von zwei Bäumen, von ihren Wurzeln und Kronen dekorativ umrankte, im vorderen Bereich englisch wirkende, idyllische Landschaft mit Dorf. Ein winziges Grüppchen mit Esel oder Pferd, zwei Figuren in Kindergröße. Hinten hohe, spitze Berge.

Angeblich gehört J. R. R. Tolkiens „Herr der Ringe“ zu den Büchern, von denen viele nur behaupten, sie gelesen zu haben (so eine britische Umfrage vor Jahren). Mag sein. Aber sehr viele haben es gekauft (16. Auflage allein des Taschenbuchs, 1976!) und wenn sie dann einmal angefangen haben, weil sie zum Beispiel krank im Bett lagen oder einen verregneten Urlaub machten, konnten sie bestimmt nicht mehr aufhören.

Woran das liegt? Nun, der etwas sonderbare Mr. Tolkien schuf auf diesen mehr als tausend Seiten eine komplette, in sich perfekte Welt, ein Paralleluniversum, wie es als einerseits vertraute, andererseits in manchem eben auch entscheidend abweichende Erden-Variante durchs All fliegen könnte. Darin ist ihm übrigens Joanne K. Rowling sehr ähnlich, bei der auch jedes Detail sich in die Fiktion fügt, jede Kleinigkeit stimmt und klappt – und sei es die Briefzustellung mittels Eulen und ein Wettkampf auf Besen. Nachlässigkeit ist durchaus etwas, das die Leserin, der Leser spürt. Umgekehrt ist die Befriedigung tief, wenn Hobbit-(oder Harry-)Puzzleteilchen sinnvoll an ihren Platz springen und das Bild sich vervollständigt.

Schon Tolkiens „Prolog“ zu den drei „Herr der Ringe“-Bänden ist mit einer so präzisen Überlegung, gleichzeitig mit einem so tiefen Ernst geschrieben, dass man auf der Stelle dort, wo man eben gerade sich befindet, gefesselt ist und mehr wissen möchte. Aha, Hobbits sind also kleiner als Zwerge und leben am liebsten auf gut bestelltem Land, sind skeptisch gegenüber Maschinen, können außerdem nicht zaubern, sich aber schnell und geschickt verstecken (klar, denkt die Leserin, sonst würde man sie ja mal ertappen, mal sehen können auf einem Spaziergang). Sie rauchen ein spezielles Pfeifenkraut, der Überlieferung nach hat es Tobold Hornblower of Longbottom erstmals in seinem Garten angebaut. Inzwischen, so erzählt Tolkien gemütlich weiter, gibt es die schmackhaften Varianten „Longbottom Leaf“, „Old Toby“ und „Southern Star“. Ein Schelm, wer da an die Vielfalt von Cannabisprodukten denkt? Wer zu jung dafür ist, hält an den sich gern und sorgfältig die Pfeife stopfenden Onkel.

Ein wenig umständlich, ja behäbig ist Tolkiens Sprache, keine abgehackten Sätze für ihn, er ist ein Erzähler, der sich auch bei sogenannten Action-Szenen nicht hetzen lässt. Aber er sucht auch nicht nach dem originellsten, dem gebildet wirkenden Wort, sondern nach dem die Stimmung, das Gefühl, das Wetter direkt und treffend beschreibenden. Apropos Action: als die mittlerweile deutlich ältere Frau die Filme Peter Jacksons sah, staunte sie nicht schlecht über die vielen, dazu voluminösen Kampfhandlungen. Denn was ihr vom Buch in Erinnerung geblieben war, waren vor allem anderen das Leben, die Abenteuer und Leiden der im buchstäblichen wie übertragenen Sinn kleinen Leute, der Bilbos, Frodos und Sams, Merrys und Pippins. Und dass die Macht des Bösen zwar gewaltig und angsteinflößend ist, dass Mut trotzdem zum Erfolg führen kann. (Na ja, ein bisschen auch das Glück.)

Dann gab es noch Gollum, glücklicherweise war man schon zu groß dafür, dass man ihn unterm Bett vermutet und Alpträume bekommen hätte. Und die Elben, in der Vorstellung wurden sie modelliert nach dem gerade aktuellen (Sänger-)Schwarm.

Unter den „about 488 results“ zur Abfrage „Tolkien Lord of the Rings“ beim britischen „Guardian“ fand sich auch ein (Mini-)Streit über die Frage, ob Fantasy-Romane so umfangreich sein müssen. Und Tolkien fand seinen Verteidiger: Ja, müssen sie, wenn sie eine ganze Welt erschaffen wollen. In der sich die Leserin, der Leser regelrecht verlieren kann, sogar für die Dauer einer unangenehmen Mandelentzündung.

*

Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.“ Nun, drei Romane reichten völlig aus, um ganze Lesergenerationen an sich zu binden – und das wohl für die Ewigkeit. Der erste ist kurz, elegant, ein sofortiger Klassiker. Der zweite, das Meisterwerk, hat dieselben Figuren, ist aber viel länger und komplizierter und interessiert sich zunehmend für Mythen und Sprachspiele. Der dritte ist riesig, verrückt und unlesbar. Die Rede ist von „Der Hobbit“ (erschienen 1937), „Herr der Ringe“ (1955), „Das Silmarillion“ (1977) und natürlich J.R.R. Tolkien. Ist der 50. Todestag am 2. September des 1892 geborenen Schriftstellers nicht Anlass genug, sich noch einmal in seine Bücher zu stürzen – um sich darin zu verlieren? Ganz gewiss ist er das.

Tolkien (1892-1973) verbrachte sein gesamtes Arbeitsleben als Philologe. Er war Professor für englische Sprache in Leeds, dann von 1925 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1959 in Oxford. Er galt als der weltweit führende Experte für das Heldengedicht Beowulf, das als das älteste, nicht-kirchliche Werk der englischen Sprache gilt. Und zu seiner Zeit wusste er wahrscheinlich mehr über die altnordischen Sprachen als jeder andere Lebende. Tolkien verarbeitete Teile alter Schriften in seinem eigenen gewaltigen Meisterwerk und verblüffte damit auf großartige Weise. Auf Deutsch erschien „Herr der Ringe“ 1969/70. Es kann getrost als einer der erfolgreichsten Romane des 20. Jahrhunderts angesehen werden.

Auch wenn die Philologie seine Leidenschaft war, so galt sie schon zu seiner Zeit als Wissenschaft für Sonderlinge, und vielleicht tauchten auch deshalb gewisse Charaktere in seinen Romanen auf, die als Sonderlinge gelten können. Schon zu Tolkiens Zeiten galt die Philologie als verstaubtes, irrelevantes Fach, vor allem im Vergleich zum Aufschwung der englischen Literatur im 20. Jahrhundert.

Seine Leidenschaft für die Philologie hatte vielleicht auch damit zu tun, verlorene Welten aus den alten Fragmenten zu heben. Das endgültig Vergangene wiederzuholen, hatte vielleicht auch mit dem frühen Tod seiner beiden Eltern zu tun.

Tolkien liebte die Bäume und Hecken der englischen Midlands, die er als Junge kennengelernt hatte, er war begeistert von den Geschichten der „kleinen Kreaturen“, denen er in den Legenden des Nordens begegnet war. Umso mehr hasste er „massenproduzierende Roboterfabriken und das Getöse des selbstzerstörerischen mechanischen Verkehrs“ und „die Rohheit und Hässlichkeit des modernen europäischen Lebens“. Er mochte so unterschiedliche neumodische Phänomene wie die Concorde, Shakespeare und städtische Schwimmbäder nicht allzu sehr, wie seine 1981 veröffentlichten Briefe verraten. Und er hatte keinerlei Interesse an dem, was die meisten Menschen für moderne Literatur halten. Stattdessen erklärte er sich zum Monarchisten und Katholiken. „Der Herr der Ringe“ ist in Form, Inhalt und allem, was ihn ausmacht, so gesehen nicht umsonst als der antimodernistischste aller Romane bezeichnet worden. Ein Werk, das geschrieben wurde, um die moderne Welt in Schach zu halten und das Fortschreiten in der Zeit aufzuhalten.

Tolkien litt jedoch an einer Schreibblockade. Angesichts der vielen Seiten, die er geschrieben hat, fast ein Kuriosum. Er war bereits mehr als 60 Jahre alt, als sein Hauptwerk veröffentlicht wurde. Anderes erschien erst gar nicht zu seinen Lebenszeiten. So das Werk, das ihm am meisten am Herzen lag und das zum Teil im „Silmarillion“ gesammelt ist.

Geboren wurde Tolkien in Südafrika. Sein Vater war der Banker Arthur Reuel Tolkien, seine Mutter hieß Mabel Suffield. Teile seiner Vorfahren sollen aus Ostpreußen stammen, weshalb man ihm eine deutsch-englische Herkunft zuschreibt. Als er vier Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Seitdem lebte J.R.R. mit seiner Mutter Mabel und seinem jüngeren Bruder Hilary in bescheidenen Verhältnissen in Sarehole, einem kleinen Dorf nahe Birmingham. Dort lernte Tolkien die Natur schätzen und lieben. Weite Teile seines Lebens soll Tolkien in ländlicher Idylle verbracht haben. Es soll wenig aufregend, eigentlich fast eintönig und langweilig gewesen sein. Eines Tages soll er einmal von einer Spinne gebissen worden sein. War das vielleicht ein Grund für den Auftritt der vielen riesigen Spinnen in seinen Büchern? Immerhin hatte es sich bei der Spinne um eine Tarantel gehandelt.

Im April des Jahres 1904 wurde bei seiner Mutter Diabetes diagnostiziert. Diese Krankheit konnte zu seiner Zeit nicht behandelt werden. Nur ein halbes Jahr später stirbt sie. Ihre Kinder kommen in die Obhut von Francis Xavier Morgan, einem Priester am Birmingham Oratory. J.R.R. war plötzlich Waise. Halt soll er im katholischen Glauben gesucht und gefunden haben. Vielleicht ist die Flucht in die Welt der Fabelwesen auch eine Folge des starken Verlustgefühls, mutmaßen Experten. In Tolkiens Jugend zeigt er dann ein großes Interesse und eine große Liebe zu Sprachen. Er gilt auf diesem Feld als äußerst begabt. 1915 besteht er seine Abschlussprüfung mit dem Honours-Grad erster Klasse. Seit einem Jahr tobt bereits der Erste Weltkrieg mit seinen gigantischen Schlachten, in denen der einzelne Mensch nichts zählt. Für die Briten ist es der „Great War“. Tolkien meldet sich zum Kriegsdienst.

Er wird Offizier. Er nahm sogar an der Schlacht an der Somme teil, bei der hunderttausende Soldaten ums Leben kamen. Es war die blutigste Schlacht des Krieges. Hier sah man mögliche Motive für die großen Schlachten in seinen Werken. Als er an Fleckfieber, am sogenannten „Grabenfieber“, erkrankte, wurde er nach England zurückgeschickt, wo er mit der Arbeit an den Sagen begann und eigene Sprachen erfand, darunter Elbisch (Quenya und Sindarin) sowie Khuzdul (die Sprache der Zwerge) im Legendarium von Mittelerde. Er entwickelte Grammatik, Wortschatz, Schriften und sogar historische Verläufe für diese Sprachen.

Er vertiefte sich weiter in das Studium der mittelenglischen Literatur und widmete sich insbesondere dem „Beowulf“. Im Studium war er zunächst kein Überflieger, immer wieder ließ er in einigen Disziplinen den nötigen Biss vermissen und schloss nur mit der Note 2 ab. 1921 erhält er dennoch eine Stelle als außerordentlicher Professor für Englische Sprache an der Universität Leeds. Erst zehn Jahre später, Anfang der 30er Jahre, beginnt er dann mit dem Schreiben jener Geschichten, die ihm Weltruhm bescheren sollten. Zunächst „Der kleine Hobbit“. An eine Veröffentlichung denkt er nicht. Nur Freunde und Studenten sollen und dürfen die Schrift lesen. Im Herbst 1937 erscheint der „Hobbit“ und wird ein sensationeller Erfolg. Der Verlag ist begeistert und fordert weitere Geschichten. Zwölf Jahre arbeitet er an seinem großen Werk „Der Herr der Ringe“. Einem Freund liest er aus dem Buch vor.

Die beiden ersten Bände sind ein riesiger Erfolg, der dritte Band folgt nur wenig später. 1959 geht Tolkien in den Ruhestand und arbeitet fortan an seinem „Silmarillion“ weiter. Die Fangemeinde ist bereits gewaltig. Die Verfilmung seiner Bücher durch Peter Jackson sollte er nicht mehr erleben. Am Morgen des 2. September 1973 stirbt er nach kurzer Krankheit in Bournemouth. Sein letztes Werk wird posthum von seinem Sohn veröffentlicht.