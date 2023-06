Thriller „Fünf Winter“ von James Kestrel – Ein Versteck in Japan

Von: Sylvia Staude

Teilen

Japan hat kapituliert, die Soldaten können nach Hause fahren. © afp

James Kestrels vielfältiger, famoser Krimi „Fünf Winter“.

Fast ausschließlich im Zweiten Weltkrieg spielt James Kestrels (ein Pseudonym des US-Autors und Anwalts Jonathan Moore) Roman „Fünf Winter“, aber er tut das aus ungewöhnlicher Perspektive. Seine Hauptfigur, ein Detective namens Joe McGrady, arbeitet für das Honolulu PD, folgt dem vermutlichen Mörder eines jungen Paares nach Hongkong, das allerdings kurz nach seiner Ankunft von den Japanern eingenommen wird.

McGrady wird verhaftet, mit anderen Gefangenen nach Japan gebracht, dort gelingt es einem japanischen Diplomaten – die ermordete junge Frau war seine Nichte –, den amerikanischen Ermittler bei sich zuhause zu verstecken und mit durchzufüttern. Takahashi Kanseis Tochter Sachi lehrt ihn derweil Japanisch; bis der Krieg beendet ist und er sein Versteck endlich verlassen kann, spricht er die Sprache fließend. Und macht sich wieder auf den Weg, sein Versprechen zu halten und den Mörder ausfindig zu machen.

„Fünf Winter“ beginnt wie ein klassischer Krimi, nämlich mit dem Detective, wie er in einer Kneipe vor einem Whiskey sitzt, aus einer Wurlitzer erklingt Jimmy Dorsey mit seinem Orchester. Und schon wird er vom Barkeeper zum Telefon gerufen.

Natürlich, wir schreiben das Jahr 1941, sind die Mittel des Pathologen, der Spurensicherung, der Ermittler generell begrenzt, aber sie tun, was sie können – schon zweimal, weil der zusammen mit der jungen Japanerin gefolterte und ermordete junge Mann mit dem Oberbefehlshaber der US-Pazifikflotte verwandt ist. So wird McGrady auf den Spuren des Mörders ins Flugzeug gesetzt. Kaum beginnt er in Hongkong seine Recherche, wird er verhaftet: er soll eine Frau vergewaltigt haben, bei einer Gegenüberstellung identifiziert sie ihn.

Das Buch: James Kestrel: Fünf Winter. Thriller. A. d. Engl. von Stefan Lux. Suhrkamp, Berlin 2023. 500 S., 20 Euro.

Wenn die Leserin sich aber einer Sache sicher sein kann: McGrady ist, anders als mancher Kollege, ein echter Gentleman (der auch mal weinen darf). Überhaupt ist „Fünf Winter“ durch die Zeichnung seiner Frauenfiguren schnell als zeitgenössischer Roman und eben nicht traditioneller Noir zu identifizieren, das Original erschien 2021 unter dem Titel „Five Decembers“. Diese Frauen sind innerhalb ihrer Möglichkeiten sehr emanzipiert, auch wenn sie allenfalls Sekretärin sein dürfen, auch wenn sie als Prostituierte arbeiten müssen. Aber sie sind diejenigen, die Mut, Mitgefühl und einen festen moralischen Kompass haben.

Fast möchte man sagen: James Kestrel/Jonathan Moore hat mehr als einen Romanstoff in „Fünf Winter“ gepackt. Was gewaltvoll beginnt, dann zu einer Verfolgungsgeschichte wird, führt bald ins symbolische „Haus der Andacht“, ins jahrelange Versteck, von dem aus McGrady die schwere Bombardierung Tokios durch seine Landsleute erlebt, mal im Garten einen herrenlosen Hahn für den Kochtopf fängt, aber eigentlich nur in der Dunkelheit an die frische Luft kann. Kestrel beschreibt diese Zeit mit Sachi und ihrem Vater Takahashi zart, stimmungsvoll. Und widersteht der Versuchung, Sachi und McGrady flugs zum Paar werden zu lassen.

Auch ein Rache-Roman steckt in diesem Thriller. Doch die im Namen anderer vollzogene Rache macht Joe McGrady nicht zu einem Helden, der cool in den Sonnenuntergang reitet. Was als konservativ geschriebener, wenn auch sprachliche Klischees vermeidender Krimi beginnt, auch mit Action beginnt, erhält immer mehr Zwischentöne, feine Figurenzeichnungen, ungewöhnliche Schauplätze. Einer der raren Krimis, die man sich aufheben möchte.