Terézia Moras Roman „Muna“ – Der schönste Mann auf dem Kontinent

Von: Judith von Sternburg

Die deutsch-ungarische Schriftstellerin Terézia Mora. © Frank Rumpenhorst/dpa

Térezia Mora erzählt in „Muna oder Die Hälfte des Lebens“ von einer attraktiven, gescheiten Frau, die sich übel in den Falschen verliebt.

Auf Seite 293 schlägt er sie zum ersten Mal, sie ist überrascht, beim Lesen ist man es auch. „Da drehte er sich um und schlug mir auf den Mund. So schnell, dass ich das Kribbeln an meinen Lippen eher spürte, als dass ich die Bewegung registriert hätte.“ Einige Seiten später schlägt er sie so zusammen, dass sie vorläufig nicht raus darf, damit nämlich niemandem etwas auffällt, wie sich von selbst versteht. Sie jedenfalls versteht es so und versteht es überhaupt. Er habe wegen ihr schon wieder nicht aus dem Haus gekonnt, schreibt sie später noch einmal.

Der neue Roman von Terézia Mora ist wirklich nicht allein ein Buch über eine Frau, die von ihrem Freund geschlagen wird, aber trotzdem läuft die ganze Geschichte darauf hinaus. Die Frau ist so verliebt und offensiv, wie nur die Liebe offensiv machen kann. Er ist ein wenig gleichmütig und verschwindet nach einem stürmischen Beginn auch für fast 200 Seiten. Wäre er doch nie mehr aufgetaucht. Aber das sieht Muna anders.

„Muna oder Die Hälfte des Lebens“, auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis, ist der erste Roman der 1975 in Ungarn geborenen Büchnerpreisträgerin nach Abschluss ihrer Darius-Kopp-Trilogie. Nach „Der einzige Mann auf dem Kontinent“ (sprichwörtlich geworden) und „Das Ungeheuer“ (Deutscher Buchpreis 2013) fand diese mit „Auf dem Seil“ 2019 ein sanftes Happyend. Wenn alles gut geht, wird das nun der Auftakt zu einer zweiten Runde sein, wie Mora in ihrem Tage- und Arbeitsbuch „Fleckenverlauf“ (2021) beherzt öffentlich machte: „Ich bin aufgeregt“, notiert sie im Oktober 2018: „Ich werde also tatsächlich die nächste Trilogie schreiben, die ,Trilogie der Frauen‘: ,Muna oder Über die Sehnsucht‘, ,X Tage oder Die Hälfte des Lebens‘ (...) und schließlich: ,Die Einsiedlerin‘.“

Die Verschiebung innerhalb der Titel dokumentiert, wie sich ein solches Projekt herausmendeln muss. „Die Hälfte des Lebens“ ist wörtlich und statistisch zu verstehen, aber man wird auch trotz des Artikels an Hölderlin denken müssen (immerhin: der Wahnsinn lauert überall). Auf den Perspektivwechsel fort von Darius Kopp mag sich der Untertitel „Die weibliche Variante“ beziehen. Nach der zweiten Trilogie, so Mora, werde sie „wahrscheinlich gerade noch lange genug leben, um einen dritten Erzählband herauszubringen: ,Die Geschichte meiner Nachbarn.‘ Und tschüss! Hiermit hätten wir unser Lebenswerk geplant.“ So weit die übermütige, aber auch reelle Ankündigung in „Fleckenverlauf“, die zu Muna übrigens ebenfalls passen würde, nur dass Muna noch am Anfang ihrer Karriere steht. Sie weiß noch nicht einmal, dass sie Schriftstellerin werden wird.

Vorerst wird Muna 18 und lernt als Praktikantin in einer ambitionierten Provinzredaktion in der späten DDR einen Fotografen namens Magnus kennen: „So sah ich ihn zum ersten Mal, sich irritiert nach mir umdrehend: den schönsten Mann, den ich je im Leben sehen würde.“ Als allererstes aber wird Munas Mutter, die Alkoholikerin ist, mit dem Krankenwagen abgeholt. Munas Fahrrad hat einen Platten, so dass sie nicht hinterherrasen kann. Das wird ihr noch häufiger passieren, ein platter Reifen, ein vergeblicher Versuch hinterherzukommen. Außerdem rückt das Ende der DDR näher. „Man wusste noch rein gar nichts“, schreibt Muna über den Juni 1989.

Mit Magnus kennt sie sich besser aus. Er habe etwas Dunkles, erklärt sie ihrer Freundin Gabica, „etwas Dunkles wie ein Walnussbaum im Winter. Wenn es früh dunkel wird. Du weißt schon. – Wow, sagte Gabica. Das ist wirklich ... Das muss man dir lassen.“ Dunkel wie ein Walnussbaum, das ist schön, nachher dann weniger schön. Magnus ist einer, der eine Frau als „Fotze“ bezeichnen kann, und seine Freundin als „dämliche Kuh“.

Muna muss sich im Leben orientieren, wir müssen uns im Roman orientieren und an Muna gewöhnen. Ihre Mutter ist eine zunehmend ausgebootete Schauspielerin (war da erst das Ausbooten oder erst der Alkohol? – wie oft im Leben verschwimmt das), das Theater Munas vertraute Kindheitsumgebung. Damit ist „Muna oder Die Hälfte des Lebens“ die Seltenheit eines Romans unter Kulturleuten und Geisteswissenschaftlerinnen, -wissenschaftlern. Wer sich noch ans erste Zeitungspraktikum oder ans Germanistikstudium erinnert, kommt an mancher Stelle noch einmal extra auf seine Kosten.

Das Buch: Terézia Mora: Muna oder Die Hälfte des Lebens. Roman. Luchterhand, München 2023. 448 S., 25 Euro.

Muna selbst muss ein Marilyn-Monroe-Typ sein, blond, eine Neigung zur Üppigkeit, umschwirrt von Männern aller Niveaus und Altersklassen. Sie hat das freundliche Selbstbewusstsein und die Nonchalance von attraktiven Menschen, sie ist außerdem begabt für allerlei. Ihr ist das naturgemäß alles nicht bewusst, so dass Mora das feine Kunststück gelingt, dass wir bald mehr über die Ich-Erzählerin wissen als sie über sich selbst. Dass das Schreiben ihr besonders liegen könnte, lässt Muna lange beiseite und ignoriert alle Signale. Bekommt auch eine ganze Weile nicht sehr viel auf die Reihe. Weil sie so verliebt ist und die Zeiten so aufregend, so ablenkend, weil sie außerdem Geld verdienen muss. Und weil das Leben einfach so ist.

Magnus setzt sich kurz vor dem Mauerfall nach Westen ab und kommt Muna, die sich ihm erfolgreich an den Hals geworfen hatte, vorläufig abhanden. Das wirft sie auf eine eher unspektakuläre Weise aus der Bahn, macht sie eine Spur schlaff vielleicht. Muna jobbt und studiert, lebt in Berlin, lebt in London, lebt in Wien und lernt viele Menschen kennen. Mora lässt sich auf jede Station nicht rasend ausführlich, aber hochintensiv ein. Tatsächlich muss man zugeben: Wäre Mora nicht eine so gewiefte Erzählerin, könnte sie die Szenen auch nicht zu einer solchen Lebendigkeit bringen und auf dann wiederum bloß ein paar hundert Seiten deutlich machen, dass immer das, was gerade passiert, das Wichtigste ist. Während die Zeit verrast und man es kaum mitbekommt. Charakteristischerweise ist Muna irre glücklich, als sie einmal in Basel im Fluss badet – ein schieres, unvermeidliches, aber köstliches Mitgerissenwerden.

Zwischendurch ist die Schweiz Buchmessegastland, also muss das Jahr 1998 erreicht sein. Dann ist Muna schon 32. Dann fällt Muna auf, dass sie vielleicht doch noch zurande kommen wird, bevor sie 40 ist (Hälfte des Lebens!).

Die aufdringlichen Männer: Muna hält fest, „dass sie nicht viel mehr als eine Beute in mir sahen, und ich selbst war offenbar auch nicht ganz bei Trost. ... Kein Wunder, dass er (Magnus natürlich, d. Red.) verschwunden ist. Überall nur Wahnsinnige. Nichts, was ich bisher getan hatte, war dafür geeignet zu beweisen, dass ich nicht eine von ihnen war.“ Da wäre zum Beispiel der schottische Dozent Bartley, der regelrecht zudringlich wird, aber Muna tut er eher leid; der junge Möchtegern-Schriftsteller Mike, den sie sehr rasch abserviert; der junge Snob Ferdinand („Du siehst aus wie ein Filmstar“), den sie ebenfalls relativ rasch abserviert; ihr Fast-Vergewaltiger Arnold, eine böse Sache. Da ist sie schon in Wien und arbeitet in einer lustigen russischen Kneipe beim klugen, munteren Jakow und in einer Zeit, als man noch gemeinsam über sich lachen konnte. „In der Bar Wenedikt lernte ich neben Bier zapfen und Gedecke mit Tee und Wodka zubereiten so manches über die Größe der russischen Kultur, die ich mir, wie alle anderen auch, ins Gehirn gravieren sollte.“

Sie trifft auch schillernde Frauen, die geniale, schöne Ingrid, die faszinierende Paloma, in England die Schauspielerin Milla (und ihren scheußlichen Mann, da hat Muna doch noch einen guten Blick dafür, was geht und was nicht geht). Die Frauen sind dermaßen interessant, dass man nichts dagegen hätte, ihnen in einem nächsten Roman wieder zu begegnen (auszuschließen ist das nicht). Freundschaften wachsen heran und vergehen wie die Jahre.

Manchmal muss Muna buchstäblich durchstreichen (der Verlag macht’s mit), was sie selbst nicht aushält. Diese Passage über Magnus zum Beispiel. „Er hat manchmal so eine Verachtung im Blick, Ingrid, als könnte er sich kaum zügeln, dass mir selbst jetzt, wenn ich daran denke, das Herz schneller schlägt. Als würden alle, und besonders ich, ständig Regeln verletzen, die ich nicht einmal kenne. Aber ich kann ja wohl nicht um ein Regelwerk bitten. Er würde mich für verrückt erklären.“ Da hat sich das Ganze schon ziemlich übel entwickelt. Mora bietet ein krasses, unwirkliches Finale.