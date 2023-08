Tatiana Tibuleac: „Der Garten aus Glas“ – Sich die Augen ausweinen und sie ins Einkaufsnetz stecken

Von: Judith von Sternburg

Zum Fach „Lebensführung“ gehört Handarbeit – „auf das Leben war ich stahlbetonmäßig vorbereitet, als ich die Schule verließ“. © imago images/SNA

Tatiana Tibuleac erzählt in „Der Garten aus Glas“ von einer Kindheit in Chisinau in den achtziger Jahren.

Auch vom Glück in einem unglücklichen Leben erzählt die 1978 in Chisinau geborene Tatiana Tibuleac in ihrem Roman „Der Garten aus Glas“. Sie überlässt einer eigensinnigen Frau das Wort, die von ihren Jahren als ebenfalls eigensinniges Kind erzählt, in einer Zeit und an einem Ort, die weit entfernt erscheinen (dabei sind sie es nicht). Ernest Wichner gibt hinten mit einem kleinen Glossar einige zusätzliche Auskünfte, vor allem aber ist ihm eine glänzende Übersetzung aus dem Rumänischen gelungen, die poetisch ist und zugleich das fatalistische Drauflos vermittelt, mit dem Lastotschka sich ihren mühsamen Weg bahnt. Weder sie noch Wichner sind auf den Mund gefallen, also liest man nun solche Sätze: „So viel, wie ich wegen der anderen Kinder schon geweint hatte, hätte ich ein ganzes Einkaufsnetz voller Augen zusammenbekommen können.“

Lastotschka heißt Schwalbe, die Frau nennt sie so, die sie aus dem Waisenhaus mitgenommen hat – für Geld, zeigt sich später. Das Mädchen, „das bis dahin von Resten gelebt hat“, wird sich fragen, wieso irgendjemand Geld ausgeben sollte für so etwas wie sie. Und: „Womit hatte ein Putzlappen wie ich so etwas Wertvolles wie ein neues Leben verdient?“ Jetzt gibt es erst einmal genug zu essen, im Radio läuft Musik, es ist schön warm. „Es war Montag und Dezember. Seitdem beginnen alle meine Monate mit dem Montag und die Jahre mit dem Dezember.“

Dabei würde man von außen sagen, dass Lastotschka von einem Alptraum in den nächsten gestolpert ist. Nicht nur, weil Tamara Pawlowna ihr Russisch beibringt – das meint sie wohl, wenn sie sagt: „Wenn du auf mich hörst, mache ich einen Menschen aus dir“. Aber sie haut mit dem Lineal auf Lastotschkas Finger, aber es funktioniert, aber so will kein Mensch eine Sprache lernen. Lastotschka kann nachher sehr, sehr gut Russisch. Hart ist ihr Leben auch nicht nur, weil Tamara Pawlowna das Mädchen vor allem dafür braucht, um ihr beim Flaschensammeln zu helfen, eine außerordentlich fiese Arbeit, mit der sich jedoch ein Stängchen Geld verdienen lässt.

Vor allem aber ist Gewalt so allgegenwärtig, dass Lastotschka sie lange nicht wahrnimmt. Im Waisenhaus, euphemistisch Internat genannt, gibt es einen Mann, der die Mädchen systematisch foltert oder vergewaltigt. Den Mädchen lässt er die Wahl. Lastotschka wählt stets die Folter, die Narben der ausgedrückten Zigaretten trägt sie mit sich. Bei einer Impfung denkt sie: jetzt wird gleich jemand fragen, was das ist, woher das kommt, aber keiner fragt. Tamara Pawlowna überprüft nach mittelalterlicher Art ihre Jungfräulichkeit, Schläge sind eine Selbstverständlichkeit. In der Klasse gibt es nur ein Mädchen, das zu Hause nicht geschlagen wird: der Vater ist tot und die Mutter ständig in Nachtschicht.

„Man konnte durchaus sagen, ich war ein Glückskind“, stellt Lastotschka dennoch fest, und erzählt auch von Sommerabenden im Hof, von einer giftigen, aber auch gesprächigen Frauenwelt, von Freundschaften. Von dem Kaleidoskop, das sie unter Lebensgefahr vor den Rädern eines Busses rettet. Von der schwerbehinderten Tochter, die sie heute hat und liebt wie nichts sonst auf der Welt.

Und während sie so vor sich hinerzählt, deutet sich an, dass es noch schlimm und noch schlimmer kommen wird. Gewissermaßen ist Lastotschkas Erzählen auch eine Vermeidungsstrategie. Im Erzählen ist sie richtig gut und wird immer besser. In der Schule müssen sie angeben, welche Bücher sie gelesen haben. Einmal fehlt ihr ein Titel. „Ich musste schnell etwas erfinden, also schrieb ich: 4. Gradina de Sicla. Autor: T. But. Der Autorenname war mir von butylka, Flasche, gekommen, und ansonsten hatte ich hineingesteckt, was mir am teuersten war: meinen Garten aus Glas. Mariana Andrejewna hat nicht einmal mit der Wimper gezuckt. Die Lehrerin in ihr – in mir die Schriftstellerin.“ Ihr Ziel ist aber ein Medizinstudium, sie wird es erreichen. Tibuleacs Roman trägt dafür den damals ausgedachten Titel. Die Autorin spielt auch Versteckspiele mit uns.

Das Buch Tatiana Tibuleac: Der Garten aus Glas. Roman. A. d. Rumän. v. Ernest Wichner. Schöffling & Co., Frankfurt a. M. 2023. 272 S., 25 Euro.

Schwierige Zeiten: Die 1980er Jahre bringen die Katastrophe von Tschernobyl, in fürchterlicher Nähe und doch zunächst heillos unterschätzt. „Im Mai erfuhren wir alle, dass sich im April in der Ukraine etwas Schlimmes ereignet hatte. Im Moldauischunterricht lernten wir, was Strahlung bedeutet und Explosion, und im Russischunterricht dolg, Pflicht, und geroj, Held.“

Auch Glasnost und Perestroika kommen bis nach Chisinau. Gorbatschows Antialkoholkampagne unter der Devise Suchoj sakon trümmert Tamara Pawlownas Geschäft (sie wird ein Neues auftun), Tibuleac schildert durch Lastotschka überaus plastisch, wie der Reformwille in weiten Teilen der Bevölkerung damit ein jähes Ende findet. Man muss sich behelfen, beschafft sich „Kölnischwasser, medizinischen Alkohol, Bremsflüssigkeit, Waschlotion für die Windschutzscheiben, Frostschutzmittel. In den Apotheken wurden massenweise Calendula-Tinktur und Jod gekauft. Wenn es hart auf hart kam, wurden sogar Laugen gegen Ungeziefer mit Wasser oder Tee verdünnt“.

Das klingt nur ulkig und läuft auf viele Tote hinaus, und darauf: „Was heißt eigentlich Glasnost? Im Trolleybus zu fluchen. Der Miliz zu verraten, welcher Nachbar Alkohol verkauft. Die Russen nach Hause zu schicken.“ Das nationale Erwachen in der Republik Moldau hat einen Zug ins Groteske (würden doch alle nationalen Erweckungen so skeptisch geschildert). Das drückt sich auch in einem Sprachenkampf aus. Das Russische soll jetzt weg und dann soll auch das Moldauische weg und durchs Rumänische ersetzt werden, aber wo genau ist da überhaupt der Unterschied? Lastotschka kommt durcheinander, liebt ihren Rumänischlehrer und hasst die Sprache (in der sie und Tibuleac schreiben).

Je größer die Zeiten, desto kleiner die Menschen. Tamara Pawlowna wird alt und hilflos werden, man ahnt es schon, als sie sich zum Geburtstag eine große Menge Kekse kauft, einer ihrer Lebensträume, wie sich Lastotschka erzählt: sich „einen ganzen Schoß voller Kekse zu kaufen und sie alle bis auf einen aufzuessen. Das fing ich an zu weinen. Eine Tüte Kekse nach einem qualvollen Leben – welch ein Lohn!“

Lastotschka wird ihren Weg finden, aber kein Happyend, im Gegenteil. Hätte Tibuleac nicht eine gescheite, selbstironische, hellsichtige und dabei durchaus kühle Erzählstimme gefunden, müsste man sagen, dass so viel Unglück nicht zusammen kommen kann. Wie die Dinge liegen, hat man ein Buch vor sich, das im Einzelnen wie im Großen erschütternd viel vom Schicksal der Menschen erzählt, nicht nur, aber eben auch und ganz konkret in Moldawien. Es ist, als würde man für einige Stunden einen Vorhang wegziehen, und sehen, was wirklich los ist. Es ist entsetzlich und aussichtslos und wie zum Hohn doch auch schön und lebenszugewandt.