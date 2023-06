Stephan Oswald über August von Goethe – Umfangen in der Finsternis Beschattung

Der ewige Sohn, hier mit seiner Mutter Christiane Vulpius. © epd-bild/akg-images

Auch dies keine Befreiung: Stephan Oswalds Biografie zu August von Goethe.

Jede Epoche sei unmittelbar zu Gott, hat der Historiker Leopold von Ranke einmal behauptet. Damit meinte er, dass jede Zeit, will man ihr gerecht werden, nach ihren eigenen Maßstäben beurteilt werden muss, nicht nach denen der Nachgeborenen. Das fällt natürlich mitunter schwer. Das gilt im Fall himmelschreienden Unrechts, das überzeitlich unrecht erscheint. Und das gilt für die privaten Beziehungen, weil es nicht leicht ist, sich den Menschen als ein anderes fühlendes Wesen vorzustellen, als er es heute ist.

Stefan Oswald möchte in seinem Buch „Im Schatten des Vaters. August von Goethe“ letzterem gerecht werden. Es geht ihm um die „Ehrenrettung“ von Johann Wolfgang von Goethes Sohn, dessen Leben aus „seiner Perspektive“ geschildert werden solle. Das klingt fast nach Ranke und ist dazu noch hübsch pathetisch. Aber Oswald will nicht nur die Ehre des Sohnes retten, sondern erkennbar auch dessen Vater – nur um diesen gehe es, nicht um den Schriftsteller – ins rechte, im vorliegenden Fall: schlechte Licht rücken. Und so wird aus der „Ehrenrettung“ – ein seltsamer Begriff, nebenbei – immer wieder eine Abrechnung.

Was nicht heißen soll, dass man nicht hinreichend über August von Goethes Leben informiert werden würde. Über seine Kindheit und Jugend in Weimar, seine Studienjahre in Heidelberg, seine Zeit als Beamter und Verwalter des Haushalts seines Vaters in Weimar und seine Italienreise, auf der er sterben wird, erfährt man viel, mitunter Neues, da Oswald bisher unbekannte Texte in den Archiven gefunden hat.

August von Goethe war kein Genie, aber ein überaus tüchtiger Beamter, der sich zudem fleißig bis zur Überarbeitung um die Belange seines Vaters kümmerte vom Auffüllen des Weinkellers bis zu Verhandlungen mit Verlagen. Gedankt wurde ihm das, nach allem, was man aus Briefen, Tagebüchern und verschriftlichten Gesprächen schließen kann, selten. Der Vater schien seinen Einsatz mit eisiger Selbstverständlichkeit hinzunehmen und auch zu fordern, alles dem eigenen Werk unterordnend.

Das Buch Stephan Oswald: Im Schatten des Vaters. August von Goethe. Eine Biographie. C.H. Beck, München 2023. 424 S., 32 Euro.

Obwohl August von Goethe mit seinem Leben haderte und der väterlichen Kuratel überdrüssig war, er hing an seinem Vater. Da ihm als Kind dessen häufige Abwesenheit zu schaffen macht, schreibt er ihm herzzerreißende Briefe: „Ich sehne mich recht nach Ihnen“; „kommen Sie, wenn es möglich ist, bald, denn ich möchte Ihnen gern ein Küßchen geben“; „wenn ich nur wieder bey Sie währ“: Sätze wie diese, der letzte vom siebenjährigen August, finden sich viele in der Korrespondenz, und sie setzen den Ton: Auch später, als Erwachsener, wird August von Goethe immer wieder seinen Vater bitten, bald nach Weimar zurückzukommen, wird ihn sogar mit Essen locken und stets seine Freude auf das Wiedersehen bekunden.

Aber das Gefühl des Vermissens war nicht einseitig. Die ersten Monate, die der Sohn zum Jurastudium in Heidelberg verbrachte, soll sein Vater kaum etwas gegessen haben. Und er sorgte sich auch später ganz konkret um das Leben seines Sohnes: So bewahrte er ihn vor dem Kriegsdienst und verhinderte ein Duell. Oswald erkennt hier Eingriffe in die Autonomie des Sohnes, die der Vater sich auch in anderen Situationen erlaubt habe. Allerdings war im beginnenden 19. Jahrhundert diese lebenslenkende Rolle des Vaters bei gleichzeitig geringem Engagement in der Erziehung schlicht normal, wie Oswald selbst einräumt. Empört scheint er dennoch.

Oswald schreibt gut, das Buch liest sich recht flüssig. Sottisen wie „Augusts Leben stand unter keinem guten Stern, obwohl er am Weihnachtstag auf die Welt gekommen war“, trüben allerdings die Lektüre. Oswald argumentiert manchmal abenteuerlich, erst recht, wenn es ins Psychologische geht. Zu den Schreibhemmungen von August von Goethe heißt es etwa: „Die Entdeckung, dass ausgerechnet Goethes Sohn Probleme mit dem Schreiben hatte, überrascht im ersten Moment, aber wenn man darüber nachdenkt, kommt es einem einleuchtend vor. Seit frühester Kindheit erlebte August, dass der Vater schrieb und dabei – oft auf Wochen oder Monate – nicht gestört werden durfte. Dadurch erhielt Schreiben für ihn einen eigenen Nimbus, der sich später noch verstärkte, als er sich durch den Vergleich mit dem Vater unerfüllbaren Erwartungen ausgesetzt sah. So wird es leichter verständlich, dass er selten unbefangen zur Feder gegriffen und Schreiben mehr als Mühe denn als inneren Ausdruck empfunden hat.“ Hier wird Kausalität nur vorgetäuscht. Nichts ist belegt. Es gibt nicht nur Gegenbeispiele (Klaus und Golo Mann oder der kürzlich verstorbene Martin Amis, die alle unter ähnlichen Bedingungen aufwuchsen), auch die Idee, dass ein Schriftsteller stets unbefangen schreibe, ist ziemlich kühn.

Der Schatten des Vaters wird zu oft zu einem Popanz, der allerdings mächtigen Einfluss auch auf diese Biografie hat. Nicht zuletzt, dass August von Goethe durchgehend als „August“ bezeichnet wird und nicht mit seinem Nachnamen, wie es in Biografien üblich ist, damit also das ewige Kind bleibt, zeigt, dass auch diese Darstellung sich nicht vom Schatten des Vaters befreien kann.