Sin Blaché und Helen Macdonald: „Prophet“ – Wenn Nostalgie tödlich ist

Von: Sylvia Staude

Viele derjenigen, die mit der Droge Prophet in Kontakt kommen, wünschen sich ihr altes Spielzeug zurück. © Artokoloro/Imago

Sin Blachés und Helen Macdonalds faszinierender, allerdings auch etwas forcierter Roman „Prophet“.

Wäre man der mysteriösen Droge „Prophet“ ausgesetzt, was würde man als Trostobjekt erschaffen? Eine Barbie-Puppe? Extrem unwahrscheinlich. Viel eher das grifffeste, lockige Teddybärchen, an das man sich noch erinnert. Oder die jahrelange Lieblingsjacke, die irgendwann zu fadenscheinig wurde? Vielleicht. Eine fantastische Tasse Kaffee, wie man sie vor Jahren einmal getrunken hat? Warum nicht. Einen US-amerikanischen Diner, ein bisschen verranzt, wie er in diesem Roman als ominöses Zeichen im Nirgendwo erscheint? Sicher nicht.

Eine seltsame Frage, die nach einem alten, über die Zeit verklärten Lieblingsobjekt? Helen Macdonald und Sin Blaché nehmen sie als Ausgangspunkt für einen im Corona-Lockdown gemeinsam geschriebenen Science-Fiction-Roman, einen Thriller mit reichlich Action – und einiges mehr. „Prophet“, so haben sie im britischen „Guardian“ zu Protokoll gegeben, sei „ein Liebesbrief an die Genre-Literatur“, genauer gesagt ein „militärisches Agenten-Abenteuer-Horror-Rätsel“ und „queerer Sci-Fi-Liebesroman-Thriller“. Da ist was dran, für jeden Bestandteil.

Zwei Männer mit besonderen Fähigkeiten, die in Afghanistan miteinander zu tun hatten (Details bleiben im Dunkeln), der jüdische Elitesoldat Adam Rubenstein und der indischstämmige, gerade im Gefängnis sitzende ehemalige MI6-Agent Sunil Rao, werden vom britischen Geheimdienst zu Hilfe gerufen, als vertraute Objekte auf durchaus verstörende Art auftauchen: der typische Diner zum Beispiel über Nacht an einsamem Ort. Das Gebäude ist sogar erleuchtet, ohne dass es dort einen Stromanschluss gäbe.

Schon als Kind konnte Rao auf Anhieb gefälschte Objekte erkennen, Edelsteine zum Beispiel in einer Reihe von echtem Schmuck. Inzwischen ist er ein menschlicher Lügendetektor, ist sogar zuverlässiger als jeder Lügendetektor, denn er weiß immer, ob ein Ding echt (oder durch „Prophet“ erzeugt), ob eine Aussage, die er hört, wahr oder falsch bzw. gelogen ist. Außer im Fall von Adam. Es könnte Liebe im Spiel sein. Rubenstein wurde allerdings auch von seinem Vater so auf harter Mann gedrillt, dass er sich als undurchschaubar für Rao und zudem als immun herausstellt gegen den Stoff, der eine im wahrsten Sinn des Worts fatale Nostalgie erzeugt. Aber ist der Soldat das wirklich und grundsätzlich? Bald zittert man mit den beiden.

Der Diner scheint noch harmlos. Aber Macdonald und Blaché ziehen die Horror-Schraube zügig an. Denn die Menschen, die Prophet ausgesetzt waren, beginnen mit den Objekten ihrer Nostalgie zu verschmelzen, zum Beispiel einem lebendigen (!) Hund. Die ersten der Infizierten kann Rao noch retten, indem er den quecksilbrigen Stoff in sich aufnimmt. Aber bald muss er zusehen, wie sie sterben, weil sie bereits total verwachsen sind mit den Dingen ihrer Sehnsucht. Wird so die Welt enden, mit „Menschen, die an ihren Spielsachen kleben“, wie Adam pessimistisch prophezeit?

Das Buch Helen Macdonald / Sin Blaché: Prophet. Roman. A. d. Engl. v. Thomas Gunkel. Hanser, München 2023. 524 S., 25 Euro.

Die Gefahr steigert sich. Der Horror nimmt zu. Prophet mutiert wie ein Virus, das immer gefährlicher wird, immer aggressiver, das schließlich „Bluffer“ erschafft, sich selbstständig bewegende und angreifende Objekte. Mit einer Spezialeinheit gehen Rubinstein und Rao schließlich in das Gebäude, in dem Prophet – ja, was eigentlich tut der von gewissenlosen Menschen entwickelte Stoff da? Lauert er? Wächst er ins Unermessliche? Blanché und Macdonald bleiben im Ungefähren. Was aber kein Problem ist, denn Horror ist umso wirkungsvoller, je weniger man ihn erklärt.

Der Roman ist einerseits perfekt. Perfekt greifen seine Handlungsrädchen ineinander, dicht ist die bedrohliche Stimmung. Macdonald und Blaché tun andererseits des Guten oder sagen wir: des Großen, Größeren, am Größten zuviel. Da ähnelt „Prophet“ interessanterweise Christopher Nolans effektvollem „Oppenheimer“-Film. Die Bilder bzw. Metaphern wirbeln, bäumen sich auf, ein Superlativ folgt auf den anderen, das Pathos rauscht über die Seiten.

„Adam ist alles“, denkt Rao (und kleiner geht es an vielen Stellen nicht): „Er ist der Fixpunkt inmitten des Chaos, der Verstand in Aktion, der stahlharte Fels in der Brandung. Alle Sicherheit der Welt geht von ihm aus“. Wenn Rao zittert, ist er „flackerndes, entzündetes Natrium“. Adam wiederum spürt „spitze Tunnel der Abwesenheit, die sich für einen Augenblick wie Dornen an Adams Augen anfühlen“. Wenn das Rad der Metaphern sich in „Prophet“ in Bewegung setzt, gibt es oft kein Halten mehr. Und die Leserin denkt: ach je, ginge es auf diesen mehr als 500 Seiten wenigstens zwischendurch eine Nummer kleiner, bescheidener, irgendwie stiller?

Denn der – politische – Gedanke hinter „Prophet“ wäre auch mit etwas weniger erzählerischem Hochdruck und sprachlicher Forciertheit ein faszinierender: Wem nutzt es, wenn wir uns der Nostalgie, der Sehnsucht nach der Vergangenheit, dem Glauben, dass früher alles besser war hingeben? Es ist unbedingt an Donald Trump zu denken und seinen Slogan „Make America Great Again“. Es ist an all die anderen populistischen Politiker zu denken, die ein Zurückdrehen der Zeit versprechen und denen gerade heute so gern geglaubt wird.