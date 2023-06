Sigrid Damm: „Alle Wege offen“ – Schere, Klebstoff, farbige Filzstifte

Essays

Von Arno Widmann schließen

Sich ein Selbstbewusstsein erschreiben: Zu den Essays von Sigrid Damm, jetzt unter dem Titel „Alle Wege offen“ erschienen.

Sigrid Damm wurde 1940 in Gotha geboren. Sie wuchs dort auf, studierte in Jena und Berlin Germanistik und Geschichte. 1970 – da waren ihre beiden Söhne schon auf der Welt – wurde sie promoviert. Danach edierte sie die Schriften des Goethefreundes Jakob Michael Reinhold Lenz, schrieb Bücher über ihn, über Goethes Schwester, über Caroline Schlegel-Schelling und immer wieder über Goethe. Sie edierte Gedichte und Märchen.

Jeder dieser Sätze stimmt. Dennoch führt diese Einführung völlig in die Irre. Sigrid Damm ist eine Schriftstellerin. Sie war schon, als es die DDR noch gab, eine – wie man damals in der BRD sagte – gesamtdeutsche Bestsellerautorin. Briefe der Caroline Schlegel-Schelling erschienen 1979 in Leipzig bei Reclam und 1980 bei Luchterhand. Ihr Buch über Goethes Schwester Cornelia Goethe erschien bei Aufbau und Insel. Vorabgedruckt wurde es in der FAZ. Sie erreichte ein riesiges Publikum in Ost und West.

Jahrelang umkreiste sie Goethe, ohne ihn direkt anzugehen. Ich mochte das. Es war Schüchternheit darin, aber auch Zärtlichkeit und ganz tief drinnen die Gewissheit, dass sie, wenn sie denn einmal über ihn schreiben würde, auch da ganz Außerordentliches zustande bringen würde. Selbstbewusstsein. Wenn wir das Wort verwenden, sehen wir meist jemanden vor uns, der sich aufbläht. Also einen, der sich gerade nicht seiner selbst, damit auch seiner Grenzen, bewusst ist. Die Aufsätze aus 40 Jahren, die Sigrid Damm jetzt im Insel-Verlag vorgelegt hat, zeigen das Selbstbewusstsein, den Kampf darum, als ihr zentrales Thema. Ich glaube, darin steckt ein Geheimnis ihres Erfolges beim Publikum.

Sie wuchs auf in der DDR, in einer Welt, die das Wir erreichen wollte ohne die Ichs. Sie stand nicht auf und empörte sich. Sie ging in die Archive und suchte dort nach Ichs, die in ihrer Zeit darum gekämpft hatten, welche zu sein, die inzwischen begraben lagen in akademischen Schubladen. Es war ihr Verlangen nach Selbstbewusstsein, das die Toten mindestens ebenso sehr wieder ins Leben zurückholte wie ihre Kunst.

Über Franz Fühmann schreibt sie: „Sein Kontinuum ist: Arbeit an der Schuld der Selbstauslöschung.“ Darum geht es. Wir schaffen es nicht mit dem Selbstbewusstsein, weil wir viel zu sehr mit der Selbstauslöschung beschäftigt sind. Dass wir nicht verstehen, die Zeit zu nutzen, sondern unser Leben verbummeln, ist nur das Äußerlichste. Wir trauen uns nicht, an die Grenzen zu gehen. Das wäre vermessen. Je vernünftiger wir werden, desto enger wird unser Bewegungsspielraum. Sigrid Damm zeigt diesen Konflikt bei jeder der von ihr porträtierten Personen.

Sie schreibt nicht, wie sie selbst damit umgegangen ist in den verschiedenen Abschnitten ihres Lebens. Wir spüren an ihrem Interesse für die Entwicklung und Gefährdung des Selbstbewusstseins bei ihren Heldinnen und Helden, ihre Hoffnung auf eine Gesellschaft, deren Selbstbewusstsein vermittelt wird durch das aller ihrer Mitglieder.

Da sie das niemals so hölzern allgemein formuliert wie ich das hier tue, erkennt jeder Leser sich in Caroline oder auch in Christiane von Goethe-Vulpius wieder oder jede Leserin sich in Fühmann und Lenz. Wobei es darum gar nicht geht. Es passiert etwas ganz anderes: Über wen auch immer Sigrid Damm schreibt, sie spricht stets auch zu uns. Sie hat uns aufgenommen in ihre Erzählungen, in jeden ihrer Sätze. Wie sie das macht? Ich weiß es nicht. Eine Rolle spielt sicher, dass sie sich nicht anbiedert. Das fiel mir erst auf, als ich in einem Text von 1979 über ein Clara-Zetkin-Zitat stolperte. Gegen das Zitat ist nichts einzuwenden, aber allein das „Clara Zetkin“ wirkt in diesem Werk wie eine fremde Zutat.

Das Buch Sigrid Damm: Alle Wege offen. Essays. Insel, Berlin 2023. 344 Seiten, 20 Euro.

„Alle Wege offen“ ist der Titel der Aufsatzsammlung. Das klingt nach „Der Weg ins Freie“ und „Maueröffnung“. Wer in dem Buch die Rede über die sorbische Dichterin Róža Domašcyna liest, der begreift, dass es Fluchtwege sind, von denen sie spricht: „den rückzug vor uns alle wege offen“. Zum Selbstbewusstsein gehört, dass man den Weg geht und weiß, was für ein Weg es ist. Selbst wenn man nicht weiß, wohin er führt. Die Fortschritte der Menschheit wurden immer wieder über die Rückschritte gemacht.

Caroline Schelling-Schlegel zum Beispiel schrieb kein „Romänchen“, weigerte sich nicht nur an die Öffentlichkeit zu treten, sie sprach sich auch dagegen aus, dass Frauen das taten. „Carolines nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Briefe aber“, so Sigrid Damm, „diese intimen, unverstellten Selbstaussagen, an Freunde und Nächste gerichtet, lesen wir als erregende Dokumente einer ungewöhnlichen Persönlichkeit, die unter den widrigsten Bedingungen die ‚Kunst zu leben‘ erlernt und ausübt.“ Ich glaube, das „erlernt“ ist wichtig. Es geht darum, nicht ein - noch so schönes – Ergebnis vorgesetzt zu bekommen, sondern mitgenommen zu werden auf das Abenteuer der Orientierungssuche, Lernen genannt. Wilhelm von Humboldts Vorstellung von der Einheit von Forschung und Lehre drückt dieselbe Erfahrung aus.

Nicht anders macht es Sigrid Damm. Sie nimmt uns mit auf ihre Reisen und zeigt uns, was ihr auffällt. Sie beachtet die Einzelheiten. Der Schlosser, der das ein paar Jahre lang überbeanspruchte Ehebett Goethes mehrmals reparieren musste, hieß Spangenberg. Meine Fantasie denkt sich sofort einen Monolog aus, in dem der Schlosser Spangenberg über die Bettennutzung der Weimarer Klassik sich ausließe. Goethe, so schreibt Sigrid Damm, gab seiner von Mit- und Nachwelt viel geschmähten Ehefrau die „Wahlverwandtschaften“ zu lesen und bat sie um ihr Urteil. Es ist nicht überliefert. Aber auch das setzt die Fantasie in Gang. Wer schreibt uns ihre Erwiderung?

Am beeindruckendsten sind – für mich – die Essays, in denen gescheitert wird. Da ist Goethes Versuch, Ilmenau in einen prosperierenden Industriestandort zu verwandeln. Das Bergwerk will sich nicht lohnen. Goethe analysiert die technischen Schwierigkeiten und er beobachtet die sozialen: „So steig ich durch alle Stände aufwärts, sehe den Bauersmann der Erde das Notdürftige abfordern, das doch auch ein behäglich auskommen wäre, wenn er nur für sich schwitzte. Du weißt aber, wenn die Blattläuse auf den Rosenzweigen sitzen und sich hübsch dick und grün gesogen haben, dann kommen die Ameisen und saugen ihnen den filtrierten Saft aus den Leibern. Und so gehts weiter, und wie habens so weit gebracht, dass oben immer in einem Tage mehr verzehrt wird, als unten in einem beigebracht werden kann.“ Wo ordnet Goethe sich selbst und sein Einkommen ein in dieser Hierarchie?

Das bewegendste Stück im Bergwerk dieser Essays ist der über Franz Fühmann (1922– 1984). „Sein Leben war eine einzige ununterbrochene Arbeitsorgie“, schreibt Damm. „Er änderte unablässig. Er arbeitete mit Schere, Klebstoff, farbigen Filzstiften, in Ton und Stärke unterschiedlichen Papieren. Überklebte die Sätze und Absätze. Eine verwirrend bunte Landschaft entstand. Ein Blatt konnte mit der Zeit ‚Kartonstärke‘, ja ‚Brettstärke‘ annehmen.“ Ein Schreiben, das etwas hatte von Bildhauerei.

Er wurde nicht fertig damit. Monumente des Scheiterns. Sigrid Damm lesend, erinnern sie mich an die unfertigen Plastiken Michelangelos, die sich nicht aus dem Stein befreien können.