Sid Sharp: „Wolfspelz" – Die Getarnten

Von: Judith von Sternburg

Bellwidder im Häuschen, umgeben von viel Wald, viel Nacht und viel Wolf. © Sid Sharp/2023 Nordsüd Verlag

Sid Sharp und das hinreißende Comicbilderbuch „Wolfspelz“ erzählen vom Einfach-man-selbst-Sein.

Hier kommt eine interessante Alternative zu all den Wölfen im Schafspelz, die nach Lämmern schnappen, Kinder schrecken und eine schlechte Presse haben. Bellwidder Rückwelzer, seltsamer Vorname und seltsamer Nachname, aber unter seinesgleichen mag das Usus sein, ist selbst ein Schaf. Auf den fabelhaften Bildern von Sid Sharp sieht Bellwidder – wir wollen das Schaf forthin beim Vornamen nennen, denn schon hat man es ja liebgewonnen – ein wenig aus wie eine Katze im Kaninchenkostüm. Das stört aber nicht, Bellwidder und Sid Sharp vermitteln plausibel, wer Bellwidder ist, und der Umstand, dass der äußere Schein absolut nichts aussagt über ein Individuum, trifft bereits in den Kern des Geschehens.

Wie viele Schafe und wie auch viele andere pflanzenfressende Tiere hat Bellwidder berechtigte Angst vor dem großen bösen Wolf. Bellwidder wohnt in einem netten Häuschen in einer einsamen Waldgegend, draußen zeigen sich scharfkrallige, wolfsschnauzige Schatten und lässt sich ein bedenkliches Gejaule hören. Überhaupt hat Sid Sharps wunderschöner, pilz- und blumenreicher Wald so merkwürdige Augen überall. Bellwidder kann aber gut nähen, stellt sich also ein Wolfskostüm her, mit dem Waldspaziergänge nebst Brombeersammelaktion sicher realisierbar scheinen. Potzdonner, schon tauchen allen Ernstes Wölfe auf, eigentlich ganz nett, aber nicht, wenn man ein Schaf ist. Der eine Wolf ist so merkwürdig – huhnförmig. Jedenfalls versteht man sich gut, jault gemeinsam ein bisschen herum und erzählt sich, wie viele Tiere man zuletzt gegessen hat. Total viele. Dann passiert, was passieren muss, das Wolfskostüm hat einen kleinen Riss, die Schafswolle quillt heraus, und der Riss ist auch bereits nicht mehr ganz so klein. Man hält es kaum aus vor Spannung, aber was ist das schon gegen Bellwidders Todesängste.

Als die Tarnung nach einem riesigen, seitenlangen, königlichen Aufgeribbel endgültig aufgeflogen ist, wendet sich aber alles zum Guten. Da schau her, die anderen Wölfe waren auch bloß Huhn (!) und Reh und Ziege. Glücklich tanzen sie durch die Gegend und gehen dann zu Bellwidder nach Hause, so dass die Geschichte hier noch einmal wie die viel erfreulichere Variante der drei kleinen Schweinchen wirkt.

Sid Sharp hat in Toronto Kunst und Design studiert und ist versiert im Comiczeichnen. Entsprechend ist dieses Bilderbuchdebüt auch angelegt. Auf opulenten, ranken- und ideenreichen Doppelseitenbildern und dann wieder Bildchen für Bildchen geht es Schlag auf Schlag. Natürlich ist das ein Kinderbuch mit Botschaft: Es bringt auf Dauer nichts, sich zu verstecken (damit das auch jeder merkt, ist das Wolfskostüm nicht besonders bequem, Bellwidder kann auch schlechter hören und riechen, logisch). Und es ist gar nicht nötig, vor anderen so furchtbare Angst zu haben. Die vier haben am Ende sogar den Eindruck, dass es vielleicht sowieso keine Wölfe gibt. Wer das Leben schon länger kennt, will da schon rufen: Vorsicht, o nein, so ist es doch auch wieder nicht, so schön, wie es hier aussieht. Aber das kann man anschließend noch besprechen.