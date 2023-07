Sheena Patel: „I’m a Fan“ – Aus dem Leben einer Stalkerin

Von: Cornelia Geißler

Die Londoner Autorin Sheena Patel. Foto: Salam Zaied © Salam Zaied

„I’m a Fan“ , der Debütroman von Sheena Patel, ist deutlich scharfsinniger und bedrückender, als es zunächst den Anschein hat.

Der Roman heißt „I’m a Fan“, er könnte auch „Ich bin eine Stalkerin“ heißen, aber das erklärt ohnehin der erste Satz: „Ich stalke eine Frau im Internet, die mit demselben Mann schläft wie ich.“ Internet ist hier ein Schlüsselwort. Denn das Leben der Icherzählerin dieses aus kurzen, manchmal kaum seitenlangen Abschnitten montierten Romans spielt sich zu einem großen Teil auf Social Media ab.

Im Zeitalter der Online-Medien kann man seinen Zwängen und Obsessionen leicht folgen. All die Bilder und Videos auf Instagram und Youtube mit Kommentarfunktion, all die Promi-Portale und die Spuren, die Verkäufe von Gegenständen sowie Lieferadressen für Mahlzeiten und Uber-Touren liefern: Die erzählende Frau braucht nur Zeit, aber wenig Anstrengung. „Mein Hirn ist voll mit Schrottwissen über sie und trotzdem will ich immer noch mehr.“

Vom System nicht respektiert

Sie stammt aus einer Familie mit indischer Einwanderergeschichte in London. Wir erfahren ihren Namen nicht. Die Autorin Sheena Patel, die selbst in London lebt, zeigt in ihrem Debütroman, wie die Herkunft den Blick der Erzählerin bestimmt – und auch den der anderen auf sie. „Wo verläuft die Grenze zwischen verletzlich sein und sich kleinmachen für ein System, das dich nicht respektiert?“

Das Buch Sheena Patel: I’m a Fan. Roman. A. d. Engl. v. Anabelle Assaf. Hanserblau, Berlin 2023. 240 S., 20 Euro.

Auch die beiden anderen wichtigen Figuren haben keinen Namen. Es sind der „Mann, mit dem ich zusammensein will“, und die „Frau, von der ich besessen bin“. Es ist eine Dreiecksgeschichte unter den Bedingungen der 2020er-Jahre. Dem Freund der Erzählerin, der ihre „sprunghaften Launen“ erträgt, bleibt nur eine untergeordnete Rolle. Namentlich taucht einzig Abbas Zahedi auf, ein Künstler, der im Buch live auf Instagram durch seine Ausstellung führt; die Erzählerin findet diese „auf sexy Art selbstbewusst“.

Die Beobachtete inszeniert ihr Leben online: Wohnung, Einkäufe, Ernährung. Angesichts der Kommentare denkt das Ich, „wie krass Weiße einfach für alles Empathie aufbringen können außer für dunkelhäutige Menschen“. Der Mann geht manchmal mit der Erzählerin aus, bis sie merkt, dass er, „wenn er sagt, er zeige sich gern mit mir in der Öffentlichkeit, eigentlich meint, dass er genießt, was meine Hautfarbe anderen Menschen über ihn sagt“.

„I’m a Fan“ ist ein Roman über eine Gesellschaft, die sich modern und kulturvoll gibt; deren Glanz und Reichtum von unsichtbaren Rassen- und Klassen-Schranken geschützt werden. Er ist viel scharfsichtiger geschrieben, als die Erzählerinnenstimme anfangs vorgibt. Er ist viel bedrückender, als man es sich beim Lesen eingestehen möchte. Die Wirkung entsteht, wenn sich die Erzählsplitter im Kopf zu einem Ganzen fügen.