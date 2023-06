Serhii Plokhy: „Der Angriff“ – Der Faktencheck zur Ukraine

Von: Christian Thomas

Leere Geschosshülse auf einem Feld in der Region von Cherson. © afp

Eine kleine Ukraine-Bibliothek (33): Serhii Plokhy und sein neues Buch „Der Angriff“.

Was es bedeutet, Tag und Nacht in den Himmel über der Ukraine hineinhorchen zu müssen, haben Serhij Zhadan oder Yevgenia Belorusets festgehalten, der Schriftsteller in seinem Tagebuch „Himmel über Charkiw“, die Schriftstellerin in ihrem über Kiew. Unter den Bedingungen des Luftkriegs sind die Ohren ein weit empfindlicheres Frühwarnsystem als die Augen.

Ausgesetzt russischen Bomben, Drohnen und Raketen, brach in Charkiw auch für die Verlagslektorin Kateryna Novak eine neue Zeitrechnung an, eine für ein Tagebuch, wie Serhii Plokhy in seinem Buch „Der Angriff“ eine grundstürzende Erfahrung wiedergibt: „Ich halte den Himmel für einen Feind, für eine potenzielle Bedrohung. Ich fange an, ihn zu hassen“, zitiert Plokhy die Zeugin, die am siebten Tag notiert: „Jetzt kenne ich das Geräusch eines sehr niedrigen Flugzeuges vor einem Luftangriff. Der Eindruck, der nur im Kopf fliegt, nicht einmal im Kopf, sondern durch den Kopf.“ Überhaupt wurde der eigene Leib, so eine andere von Plokhy zitierte Stimme, zum nicht mehr kontrollierbaren Resonanzkörper: „Wir haben gespürt, wie unsere Haut bei den Bomben- und Granateinschlägen vibrierte.“

Binnen eines Jahres sind von dem Harvard-Professor und Direktor am dortigen Ukraine-Forschungsinstitut drei Bücher ins Deutsche übersetzt worden, im vergangenen Jahr „Die Frontlinie“ (Kleine Ukraine-Bibliothek Nr. 2 v. 30. 7. 22) sowie „Das Tor Europas“ – kürzlich folgte „Der Angriff“, eine weitere Analyse des russischen Imperiums, das in der Ukraine schon seit dem 17. Jahrhundert allenfalls einen Vasallen zuzulassen geneigt war. Zugespitzt ließe sich festhalten, dass das Modell des Westfälischen Friedens von 1648, das das Ideal „staatlicher Souveränität“ in einem multipolaren Europa bereitstellte, im Vertrag von Perejaslaw verworfen wurde, durch den der Zar 1654 die Unterordnung der Ukraine unter seine Autokratie erzwang.

Anders als es eine ideologisch vernagelte Russlandnostalgie verbreitet, hat der Krieg des Kreml gegen die Ukraine eine eminent lange Vorgeschichte. Dazu gehört der Masterplan Peters I. für ein Großrussland, der der Ukraine die staatliche Integrität ebenso absprach wie die kulturelle. Seitdem, seit Anfang des 18. Jahrhunderts ging das so weiter: war das „Modell der geeinten russischen Nation“ aggressiv und despotisch gegen die Selbstständigkeit der Ukraine gerichtet – und ist in den letzten rund 20 Jahren von Putin auf revisionistische Weise, nun ja, revitalisiert worden.

Geostrategisch wurde der „Eurasismus“ zu einem geschichtspolitischen Konstrukt und ökonomischen Vorhaben, seit 2003 mit dem Aufbau der „Eurasischen Union“. Zudem war mit ihr die historische Fortschreibung der Strategien der „Zaren und der Kommissare“ beabsichtigt, die sich „einen Gürtel von Pufferstaaten“ zulegten. Für die Ukraine, Polen oder die baltischen Länder war Selbstbestimmung nicht vorgesehen. Dennoch wird selbst seitens eines erklärten Antikolonialismus weiterhin ein verschwenderisches Verständnis für den Kreml aufgebracht.

Wie sehr Russlands Wiedererweckung spirituell aufgeladen wurde, belegt das Update seiner Großmachtphantasien. Wobei Putins „eigener Beitrag zu den historischen Narrativen seiner Vorgänger“ darin besteht, „dass er die Ukraine als ein Antirussland qualifiziert“. Plokhys Autokratie-Analyse belegt, wie sehr Russlands Aggression ein Krieg Putins ist, wie sehr Putins Revision historischer Tatbestände Konstrukten unterliegt. Angesichts der Unterlegenheit der Fakten und Realien unter Fiktionen und Obsessionen kam es allerdings zu gravierenden Fehleinschätzungen, angefangen zur Verteidigungsbereitschaft der Ukraine und ihres nicht bezwingbaren Präsidenten Selenskyj.

Zur Reihe Eine kleine Ukraine-Bibliothek, nicht chronologisch angelegt, nicht systematisch zusammengestellt, gedacht als Angebot zur Orientierung. Davon ausgehend, dass sich Schauplätze, ob fern oder fremd, durch Bücher von jedem Ort der Welt aus aufsuchen lassen. Serhii Plokhy: Der Angriff. Russlands Krieg gegen die Ukraine und seine Folgen für die Welt. Aus dem Englischen von Bernhard Jendricke und Peter Robert. Hoffmann und Campe 2023. 494 S., 26 Euro. Zuletzt ins Regal gestellt: Tanja Marljartschuks Essayband „Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus“, Andreas Kappelers „Ungleiche Brüder“ und „Nebel des Krieges“ hrsg. von Kateryna Mishchenko und Katharina Raabe, „Der Fluch des Imperiums“ von Martin Schulze Wessel sowie Bernhard Sterns „Fürst Wladimirs Tafelrunde“. Als Nr. 34 wird Yevgeniy Breygers „Frieden ohne Krieg“ vorgestellt.

Hinter dem Vorwand, auf die Nato-Osterweiterung reagieren zu müssen, von Moskau als Machenschaft finsterer Mächte dargestellt und nicht als Anliegen souveräner Staaten mit historischen Erfahrungen mit Russlands Imperialismus, trat das Eigentliche Putins immer aggressiver hervor. Sein Credo von Russlands historischer Mission, zwischenzeitlich als „Neurussland“ tituliert, nach orthodoxer Sitte religiös aufgeladen und panslawistisch verklärt.

Lenin versagte der Ukraine die vertraglich zugesicherte Autonomie, Stalin terrorisierte die Ukraine. Breschnew legte die kulturelle Selbstständigkeit der Ukraine lahm. Gorbatschow belog die Sowjetrepublik, als Tschernobyl außer Kontrolle war, Jelzin drohte der sich unabhängig machenden Ukraine. So zynisch die Verlogenheit und so obszön die Verschlagenheit Putins – fatal die Fehleinschätzungen auf ukrainischer Seite. Trotz aller historischen Erfahrungen wurde in Kiew den „Warnungen des Westens“, so Plokhy, „hartnäckiger Widerstand“ geleistet. Womit Plokhy die zuverlässigen Geheimdienstkenntnisse in Washington und London meint – die allerdings in Berlin ebenfalls autark missachtet wurden.

Wie auch in anderen Büchern Plokhys sind vielerlei Erkenntnisse griffig ausgedrückt, manches allerdings salopp formuliert. Die Darstellung, die zwischen März und Dezember 2022 entstand, rekonstruiert drei Kriegsphasen, angefangen mit dem russischen Überfall bis Anfang Juli 2022, dem sich anschließenden, zweimonatigen Patt, sowie der dritten Phase, in der die Ukraine im Herbst 2022 „die Initiative“ ergriff. Die erzwungenermaßen einzig angemessene Methode, für Plokhy der „beste Weg zur Beendigung des Kriegs“ besteht darin, der Ukraine die „nötigen Mittel für den Sieg über Russland an die Hand zu geben“. Was in Europa durch einen Boris Johnson vorangetrieben wurde, der sich aus alles andere als selbstlosen Motiven zum „obersten Cheerleader für die Ukraine“ aufschwang. Sicherlich nicht nur, aber doch nachdrücklich interessiert an den „Lorbeeren des Friedensstifters“ der französische Präsident Emmanuel Macron. Heute bereits legendär die „Hinhaltetaktik“ und das „Lavieren“ des deutschen Kanzlers Olaf Scholz.

Unter den Darstellungen über Ursprünge und Verläufe des Krieges Russlands gegen die Ukraine ist Plokhys Buch der bisher umfangreichste Faktencheck. Dazu zählen nicht zuletzt sehr aktuelle Hinweise auf den vom ersten Kriegstag an massiv umkämpften Staudamm Nowa Kachowka – oder ein Ausblick in die nähere Zukunft. Spielt doch Putins Krieg Peking in die Karten, um in einer zukünftig nicht mehr „unipolaren amerikanischen Welt“ eine „neue Weltordnung“ durchzusetzen – zum Preis der „Rückkehr zur bipolaren Welt des Kalten Krieges“.

Zudem widerspricht Plokhys Faktencheck einem links- und rechtsextremen Kadavergehorsam gegenüber dem Kreml. Anders als von ihm behauptet, wurden Friedensinitiativen nicht vom Westen hintertrieben. Seit Minsk I und II, seit neun Jahren hat Putin jede Gelegenheit genutzt, um getroffene Vereinbarungen zu sabotieren. Während die Gesprächskanäle vom Westen offengehalten wurden, kommentierte dies der Kreml durch noch brutalere Bombardements. Warum verließen die ukrainische Delegation den Verhandlungstisch in Istanbul? Wegen der Massaker in Butscha und Irpin. Evakuierungen wurden für Deportationen missbraucht, „Fluchtkorridore“ zur tödlichen Falle. Nicht allein Mariupol wurde dem Erdboden gleichgemacht, der Himmel nicht nur über Kiew oder Charkiw zum feindlichen Territorium.

Plokhys Buch räumt mit der „Hoffnung“ auf, „der Aggressor werde sich mit dem Erreichten zufriedengeben. Das jedoch erwies sich als Wunschdenken im schlimmsten Sinne“.