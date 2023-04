Schriftstellerin Maria Stepanova: „In Russland wird die Frage der Verantwortung wie eine heiße Kartoffel fallengelassen“

Von: Cornelia Geißler

Teilen

Maria Stepanova 2018 bei den russischen Big Book Awards. © Imago

Die Schriftstellerin Maria Stepanova, soeben in Leipzig geehrt, über das kurze Glück der Freiheit in den 90er Jahren, das Leben im Exil – und die Rolle der Poesie in finsterer Zeit

Maria Stepanova, was bedeutet Ihnen die Auszeichnung mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung?

Sie bedeutet mir sehr viel. Es ist nicht nur eine Ehre, sondern ein Ausdruck der Anteilnahme und des Verständnisses. Wenn jemand wie ich ausgezeichnet wird, bedeutet es, dass das Gespräch trotz des Krieges noch weitergehen kann für uns, das andere Russland, das anders ist als der Putin’sche Staat. Wir sind noch nicht vollständig ausgeschlossen aus dem öffentlichen Diskurs, aus der Weltkultur. Und für mich persönlich ist wichtig, dass diese Auszeichnung erstmals an eine Lyrikerin geht.

Weil die Rolle der Lyrik gewürdigt wird?

Weil die Rolle der Poesie in dunklen Zeiten gesehen wird. Sie wissen ja, dass die durchschnittliche Leserschaft von Lyrik nicht sehr groß ist. Die Auflage von Lyrikbänden beträgt 500 bis 2000 Exemplare, in Deutschland wie in Russland oder in den USA. Wenn jedoch etwas Schreckliches passiert, suchen die Menschen nach einer Sprache, nach einem Klang, etwas, das ihnen hilft, Horror, Trauer und Unsicherheit durchzustehen. Poesie ist der einzig sichere Weg, damit umzugehen.

Sie schreiben in Ihrem neuesten Buch, dem „Winterpoem“: „Ich selber bin raus: Gedichte sind ein Spielzeug für Glückliche, / Die sich gern mit erfundenem Unglück schmücken.“ Jetzt sprechen Sie von Trauer. Sollten wir Sie uns als glückliche Person vorstellen – während des Schreibens?

Dieser Vers ist eine Art Scherz. Sehen Sie, wenn Ovid, oder der von mir imaginierte Ovid hier aus der Tiefe seiner Verbannung spricht, dann spielt für ihn die Poesie eine andere Rolle als für seine bisherigen Mitstreiter. Doch ich bin den Umständen zum Trotz ein glücklicher Mensch, ich habe diesen verzweifelten Hunger nach Leben. Es fällt mir leicht, mich plötzlich froh zu fühlen, selbst in einer Zeit der Trauer. Moralisch aber ist das problematisch: Schon vor zwei, acht oder zwanzig Jahren waren wir Menschen Zeugen von Katastrophen und von Kriegen und haben versucht, sie auszublenden. Jetzt aber tritt für jemanden aus Russland das Gefühl der Verantwortung zu dem Bewusstsein des allgemeinen Leids hinzu.

Sehen Sie sich denn als eine Art Repräsentantin Ihres Landes?

Nein, nein, nein – das nicht. Ich habe nie und in keiner Weise Russland repräsentiert, als Schriftstellerin stehe ich grundsätzlich nur für mich selbst, für niemanden sonst. Sich zuständig zu fühlen, meint etwas anderes. In Russland und der russischsprachigen Welt wird die Frage der Verantwortung wie eine heiße Kartoffel fallengelassen. Seit 2003 schreibe ich über Putins Regime, wie eine ganze Reihe anderer russischer Intellektueller auch: Wir haben versucht, die Welt auf den verbrecherischen Charakter dieses Regimes aufmerksam zu machen. Aber das fand bei weitem nicht genug Gehör, wir haben nichts erreicht. Im Angesicht dieses Krieges müssen diejenigen, die irgendwie mit Russland verbunden sind, die von dort kommen, dort leben oder sich zugehörig fühlen, erkennen: Wir sind vielleicht nicht schuldig, aber wir sind ein Teil davon. Das bedeutet auch, sich dazu zu verhalten, der Ukraine auf jede nur mögliche Weise zu helfen, mit Geld, mit Worten, mit Solidarität.

Gehört auch die Verbreitung von Informationen dazu? Betreiben Sie noch das Online-Kulturmagazin Colta.ru?

Leider nicht. Es wurde zusammen mit anderen unabhängigen Medien vom Staat geschlossen, kurz nachdem die große Invasion der Ukraine begann, Anfang März.

Wann sind Sie aus Russland weg? Sie haben das „Winterpoem“ in Cambridge geschrieben.

Nein, ich war in Cambridge, um für ein Prosa-Buch zu recherchieren. Dann brach die Pandemie aus und ich ging zurück nach Russland, wir waren etwa zwei Jahre in unserer Datscha achtzig Kilometer von Moskau, ziemlich einsam am Waldrand.

Jetzt verstehe ich, warum sich so viele Märchenmotive und -metaphern in dem Poem finden.

Zur Person: Maria Stepanova, 1972 in Moskau geboren, hat dort am Maxim-Gorki-Literaturinstitut studiert und arbeitet seither als Journalistin und Schriftstellerin. Nach zwei früheren Berlin- Aufenthalten lebt sie erneut in der deutschen Hauptstadt, diesmal als Exilantin. Im Frühjahr 2022 unterzeichnete sie den Appell russischsprachiger Schriftstellerinnen und Schriftsteller, in Russland offen über den Krieg in der Ukraine zu informieren. Derzeit ist sie Fellow des Wissenschaftskollegs zu Berlin. „Nach dem Gedächtnis“ (2018) hieß ihr in viele Sprachen übersetztes Prosadebüt. Im Dezember war ihr für den Gedichtband „Mädchen ohne Kleider“ der traditionell zur Buchmesse-Eröffnung überreichte Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung zuerkannt worden. In Leipzig stellt sie auch einen neuen Gedichtband vor.

Ja, das stimmt, der Wald, der Schnee, das wird ja auch immer seltener und märchenhafter. Schnee gibt einem oft das Gefühl, als würde die Zeit stehenbleiben, einfrieren. Die Pandemie war wie ein Zeitloch im Lauf der Geschichte, wie eine fünfte Jahreszeit. Nur mein Hund spielte nicht mit, denn Hunde leben immer in der Gegenwart. Und so schrieb ich das „Winterpoem“ während der Pandemie, vor dem Krieg. Und ich schrieb über Ovid, weil er für eine besondere Form des Exils steht, für ein Exil nicht im Raum, sondern in der Zeit. Ich war bis Ende März in Moskau. Doch dort kann ich nicht mehr als Schriftstellerin arbeiten. Colta ist geschlossen. Ich kann keine politischen Essays veröffentlichen. Auch meine Gedichte kann ich nicht publizieren, weil sie sich mit dem Krieg beschäftigen.

Wie läuft das mit der Zensur?

Das ist nicht immer offensichtlich. Die Verlage und Redaktionen in Russland sind zur Selbstzensur übergegangen. Damit endet eine Epoche, die vor gar nicht so langer Zeit begonnen hatte: 1989/90, als in Deutschland die Mauer fiel und der Kalte Krieg endete. Damals haben übrigens die Exilverlage für russische Literatur ihre Arbeit eingestellt, die fehlen jetzt.

Ihr Roman „Nach dem Gedächtnis“ erzählt die Geschichte der Emigration von Teilen Ihrer Familie am Anfang des vorigen Jahrhunderts. Jetzt haben Sie selbst Ihr Land verlassen, wie viele andere Russinnen und Russen.

Ja, das hört nie auf. Wir haben gedacht, wir gehören zu einer glücklichen Generation, weil die großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts sich vor unserer Geburt ereignet hatten. Dieses Gefühl der Freiheit der späten 80er und in den 90er Jahren, als bei uns die Archive geöffnet wurden und aus dem Westen eine Flut von zuvor unzugänglichem Wissen ins Land strömte, dieses Gefühl war großartig. Alle neuen Tendenzen der Kunst waren auf einmal da, die ganze Postmoderne. Doch das Glück war von kurzer Dauer.

Ihre Eltern sind kurz nach dem Ende der Sowjetunion nach Deutschland gegangen. Warum Sie nicht?

Weil ich nicht wollte. Für mich fing damals alles an, es gab so viele Möglichkeiten. Mir wurde gerade klar, dass ich Gedichte schreiben musste – da konnte ich mich nicht von meiner Sprache trennen. Meine Eltern, die große Unterstützer der Perestroika waren, haben diese Zeit anders erfahren. Ihr Leben in Russland war an einem Endpunkt angekommen. Das wissenschaftliche Institut, bei dem meine Mutter 25 Jahre lang arbeitete, hatte kein Geld mehr. Es gelang ihr nicht, eine neue Arbeit zu finden. Mein Vater lebt jetzt in Bayern, meine Mutter ist 1998 gestorben.

Haben Sie später mal überlegt, die Sprache zu wechseln. Vielleicht ist es jetzt nötig? Sie sprechen sehr gut Englisch...

...ja, ich kann, wenn es sein muss, Artikel und Aufsätze auf Englisch schreiben. Ich unterrichte auf Englisch. Aber wenn es um Gedichte geht oder auch Prosa – nein, das glaube ich nicht. Es gibt ein paar Beispiele von Autoren, die die Sprache gewechselt haben, Nabokov, Joseph Conrad, aber wenn Sie nur schon an Brodsky denken: Seine englischen Gedichte sind schwächer als die russischen. Poesie hat wesentlich mit dem Klang zu tun, dem Sound: der ist entscheidend und in jeder Sprache vollkommen anders. Doch ist die Sprache im Alltag wichtig. Deutsch kann ich mittlerweile einigermaßen gut lesen, nun bin ich dabei, es sprechen zu lernen. Das ist ein Abenteuer für sich. Zumal meine Versuche, in Berlin zum Beispiel einen Kaffee zu bestellen, immer scheitern, weil die Leute so freundlich gleich ins Englische wechseln.

Sind Sie in Kontakt mit ukrainischen Schriftstellern oder Schriftstellerinnen?

Ich bin dankbar, dass ich keine Freunde verloren habe. Das bedeutet mir alles. Allgemein aber können wir jetzt nicht auf einen Dialog hoffen. Erst muss der Krieg zu Ende sein. Die Ukraine muss gewinnen. Dann lässt sich das Gespräch vielleicht fortführen. Ich verstehe auch, wenn ukrainische Autoren heute sagen, es ist ihnen im Moment nicht möglich, mit mir auf einer Bühne zu sitzen.

Können Sie hier überhaupt arbeiten?

Ich schreibe an meinem Roman, es ist ein schöner Ort hier, um zu schreiben. Ich will es nicht überdramatisieren, aber ich kann mich nicht hinsetzen und beschließen: Jetzt schreibe ich ein Gedicht. Das Gedicht meldet sich bei mir und will geschrieben werden. Der Krieg drängt sich auch in die Lyrik. Ich habe einige Gedichte angefangen, aber ich weiß noch nicht, ob sie gut sind. Es ist ein großes Geschenk für mich, dass ich auch in der Lage bin, Prosa zu schreiben, im Grunde meine Lebensrettung.