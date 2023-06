Schriftstellerin Judith Schalansky: „Der Weltenbrand hat seine Reize, solange man nicht selbst drinsteckt“

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Die Autorin Judith Schalansky, hier bei einer Lesung in Leipzig 2018. © Holger John/Imago

Judith Schalansky, die in Frankfurt den Wortmeldungen-Preis bekommt, über heroische Denkmuster, das Büchermachen in Zeiten knapper Ressourcen und ihr Manuskript für das Jahr 2114.

Frau Schalansky, Sie haben nicht nur den Wortmeldungen-Preis gewonnen, sondern soeben auch Ihr Manuskript für das Projekt der in Oslo deponierten „Future Library“ abgegeben – einen Text also, den erst im Jahre 2114 Menschen lesen werden. Ein erhabener Moment?

Das ist das, was man sich vorstellt und wovor ich mich, ehrlich gesagt, etwas gefürchtet habe. Ich bin dem Erhabenen zwar sehr zugeneigt, aber wenn es zu weihevoll wird, dann sträubt sich in mir auch etwas. Ich bin fasziniert von diesem Projekt, es regt dazu an, darüber nachzudenken, was Traditionen sind, was der Ritus bedeutet für uns als gemeinhin sich aufgeklärt wähnende Menschen. Der Moment selbst war dann vor allem fröhlich und sonnig. Dazu die norwegische Kronprinzessin, die mit ihrem Hund kam. Die Presse interessierte sich vor allem für den Hund, wie immer, wenn ein Tier mitspielt.

Ja, das ist im Theater genauso. Hat den Text außer Ihnen jemand gelesen?

Ich habe den Vertrag immer wieder daraufhin angeschaut, und mir war nie völlig klar, wie das gedacht war. Dann zeigte sich aber, dass ein „proofreader“ erlaubt ist.

Für einen Korrekturdurchgang.

Zwei Wochen vorher habe ich mich darum getraut, den Text meiner Frau zu geben. Es war befreiend, dass eine Person ihn gelesen und gesagt hat: ja, ja, es funktioniert.

Sie haben kein Exemplar?

Nein, natürlich nicht, nach dem Ausdrucken musste ich alles löschen. Das ist gut, es gibt einem die Möglichkeit, wirklich loszulassen.

Brauchen Sie das Echo auf einen Text, macht es Sie nervös, nie wieder davon zu hören?

Ja. Es hat mich in eine mittlere Krise gestürzt, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Als das Angebot kam, war klar, dass ich es annehme. Es bedeutet eine große Auszeichnung. Bei der Arbeit ist aber der Begriff der Angemessenheit sehr wichtig für mich. Und das lässt sich nicht klären, wenn die potenzielle Leserschaft noch nicht geboren ist. Das ist eine Art Flirten mit der Nachwelt, das man vielleicht aus der Jugend kennt, wenn man noch nichts veröffentlicht hat. Jetzt aber wurde mir klar, wie sehr ich schreibe, um in Kontakt zu treten. In dieser Vehemenz war mir das nicht bewusst.

Tatsächlich?

Wie alle Erkenntnisse über sich selbst hat das etwas Ernüchterndes. Aber auch etwas Tröstliches, weil es zeigt, dass das Schreiben eben auch eine Kommunikationsform ist, eine Kommunikation über Bande. Die Menschen reagieren erst dann darauf, wenn ich mit dem Text bereits abgeschlossen habe. Ich fürchte, dass ich mit dieser eher indirekten Kommunikation am meisten anfangen kann – bei der man sich fast verpasst, aber im Vorbeigehen doch begegnet.

Mich überrascht eher, dass es Sie überrascht hat. Wer schreibt, gibt sich doch meistens alle erdenkliche Mühe, dass der Text auch hinaus kann in die Welt.

Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die mir erzählen, dass sie noch zwei, drei Romane in den Schubladen liegen haben. Das habe ich nicht. Viele sagen, die Hauptsache sei es zu schreiben. Das würde ich nicht sagen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich auch Bücher gestalte, also in Büchern denke und die Gestalt schon vor mir sehe. Und wie es in der Buchhandlung liegt und wie dann hoffentlich Menschen es mit nach Hause nehmen und sich vielleicht damit vergnügen.

Judith Schalansky. © Rene Fietzek

Fühlen Sie sich sehr verletzlich, was Kritik betrifft?

Natürlich. Es gibt eine Form von Kritik, die ärgerlich und unproduktiv ist, weil man sich missverstanden oder nicht gesehen fühlt. Und es gibt die Kritik, die einen im wortwörtlichen Sinne trifft, weil jemand den Finger in die Wunde gelegt hat. Die Stellen anmahnt, an denen man selbst schon zweifelte. Das ist unangenehmer, aber letztlich hilfreich und produktiv.

Was bedeutet es für Sie, Ihre Bücher auch selbst zu gestalten? Das könnte zum Beispiel dabei helfen, Missverständnisse zu vermeiden.

Sicher hat es mit der Vermeidung von Kontrollverlust zu tun und ist ein Versuch, die Rezeption möglichst weitgehend selbst zu gestalten. Glücklicherweise habe ich das Talent und die Ausbildung dafür. Das eröffnet mir als Autorin die etwas paradox anmutende Möglichkeit, das Schreiben zu umgehen. Ich weiß nicht, wie es anderen damit geht, aber der Moment, in dem man sich hinsetzt und sich sagt: jetzt schreibe ich Literatur, der ist im Grunde nicht auszuhalten. Also entwerfe ich eher und überarbeite es dann. Vielleicht auch aus einem Misstrauen diesem schöpferischen Prozess gegenüber, der etwas Genialisches voraussetzt, was mir total überkommen erscheint. Darum recherchiere ich auch so gerne. Es fühlt sich für mich eher an als ob ich Forschung betreibe, die ich dann nur mit literarischen Mitteln gestalte.

In welchem Verhältnis stehen das Analoge und das Digitale dabei?

Na ja, die Buchproduktion ist digitalisiert, ich setze das am Computer.

Aber am Ende haben Sie etwas in der Hand.

Genau, am Ende habe ich etwas in der Hand, und das ist der Zauber. Es braucht die Gestalt und es braucht den Medienwechsel. Das Wort Medium gefällt mir sehr in diesem Zusammenhang, weil darin auch die Geister stecken, die zwischen den Welten vermitteln und den Funkverkehr aufrechterhalten. In diesem Fall auf überaus produktive Weise. Aber auch hier spielt Ernüchterung eine Rolle, wenn das Buch fertig ist. Es ist vorbei, es ist gewesen.

Interessant, dass das Buch als Medium trotz immenser digitaler Möglichkeiten sich als unschlagbar praktisch erwiesen hat.

Es ist kompakt und handlich, und Bücher sind ein ziemlich ordentliches Medium, der Zeilenfall, die Typografie. Bücher sind auch dadurch konservativ im ureigensten Wortsinn. Man kann ein Buch besitzen, ins Regal stellen und mit dem darin gebündelten Wissen weitermachen, weiterleben. Das ist für mich ein transformatorischer und wahnsinnig freudvoller Vorgang.

Zugleich, das erfährt die Zeitungsredakteurin vermutlich noch unmittelbarer als Sie, ist Papier zu einer extrem teuren Ressource geworden. Was heißt das für Ihre Arbeit?

Ohne es schönreden zu wollen, ist das Gute an Krisen, dass man sich über Dinge bewusst wird. Dass alles irgendwo herkommt, dass alles begrenzt ist und schon immer begrenzt war. Dass es konkret darauf fußt, dass beispielsweise die Vegetation gedeiht. Selbst holzfreies Papier kommt von Bäumen. Auch das gefällt mir gut an dem Future-Library-Projekt: Dass es genau diese Verbindung zieht.

Zur Person: Judith Schalansky, 1980 in Greifswald geboren, hat an der FU Berlin Kunstgeschichte und an der FH Potsdam Kommunikationsdesign studiert. Sie schreibt und gestaltet Bücher. Ihrem literarischen Debüt „Blau steht dir nicht“ folgten unter anderem der „Atlas der abgelegenen Inseln“, der Roman „Der Hals der Giraffe“ und zuletzt 2021 das „Verzeichnis einiger Verluste“. Seit 2013 gibt sie bei Matthes & Seitz Berlin die Reihe „Naturkunden“ heraus. Die Future Library ist ein Projekt der Künstlerin Katie Paterson, in dem Manuskripte gesammelt werden, die 2114 in einer Anthologie veröffentlicht werden sollen. Der Wald für das Papier wächst bereits in der norwegischen Nordmarka, die Texte werden in der Deichmanske bibliotek in Oslo aufbewahrt. Auch von Schalanskys Text ist lediglich der Titel bekannt, „Fusseln und Splitter – eine Chronik“. „Schwankende Kanarien“ heißt der Essay, für den Schalansky am Freitag in den Kammerspielen des Schauspiels Frankfurt den Wortmeldungen Ulrike Crespo Literaturpreis für kritische Kurztexte erhält. Die Auszeichnung ist mit 35 000 Euro dotiert, Philipp Theisohn hält die Laudatio. Auf der Shortlist standen auch Texte von Lisa Krusche, Olga Martynova, Sasha Marianna Salzmann und Kinga Tóth. Zum Hauptpreis gehört eine Buchausgabe. Judith Schalansky: Schwankende Kanarien. Wortmeldungen 4. Verbrecher Verlag, Berlin 2023. 72 Seiten, 14 Euro.

Indem der Wald für das Papier der Bücher direkt mitgepflanzt worden ist.

Was einem den Nachhaltigkeitsgedanken, der ja aus der Forstwirtschaft kommt, noch einmal vor Augen führt. Da kann man gedanklich schon ins Schwummern kommen. Klar, nichts ist älter als die Zeitung von gestern, aber ein Baum muss hundert Jahre wachsen, um das Papier dafür zu liefern. Auch bei den „Naturkunden“ müssen wir die Bücher gerade neu denken, den Umfang verringern, überlegen, wie schöne Bücher gemacht werden können, die nicht ausblenden, dass wir in einer Zeit der Ressourcenverknappung leben.

„Schwankende Kanarien“, Ihren jetzt mit dem Wortmeldungen-Preis ausgezeichneten Essay, kann man bereits online lesen. Stört Sie das, diese lapidare Zugänglichkeit?

Das war Teil der Abmachung, als ich bei dem Wettbewerb mitgemacht habe. Es ist ein Text, von dem ich mir wünsche, dass er stark rezipiert wird. Insofern finde ich das völlig in Ordnung.

Ressourcen sind nur eines von vielen Themen im Text. Was aber war für Sie der Ausgangspunkt?

Das merkwürdige Bild eines gefiederten gelbleuchtenden Wesens, das unter Tage singt, weil es nicht anders kann. Für mich zunächst ein Rätselbild. Das ist erst einmal merkwürdig und attraktiv, der kleine Vogel in seiner Fröhlichkeit und auch Robustheit. Es gibt eine Erzählung von Katherine Mansfield, „The Canary“, in der eine Frau eine Beziehung zu einem Kanarienvogel hat, was total nachvollziehbar ist. Dass es unter Tage zu einer artübergreifenden Symbiose gekommen ist, ist eine schöne Vorstellung. Ganz anders, als an die Grubenponys zu denken, ein Bild, das keinerlei Ambivalenz oder Schönheit mit sich bringt, sondern einfach nur schrecklich ist.

Bergbau, ein ausgeklügeltes System.

Es ist die Kunstfertigkeit, die am frühsten und engsten mit dem Thema des Raubbaus verknüpft ist. Es gibt bereits antike Texte, die auf diese Seite des Bergbaus hinweisen. Die Idee, dass die Mutter Erde vergewaltigt wird, ist sehr alt und einleuchtend. Die Frage, ob wir dort eindringen dürfen und die Schätze heraufholen. Das setzt sich an anderen Stellen fort, heute geht es um die Tiefsee und die Manganknollen, die dort liegen und von denen es heißt, dass wir sie unbedingt für die Energiewende benötigen. Das sind sehr alte Muster.

Obwohl sich Ihr Text unerwartet tröstlich liest, sind die Zukunftsaussichten hier draußen finster.

Der Weltenbrand hat seine Reize, solange man nicht selbst drin steckt. Auch hier ist das Erhabene nicht fern. Es ist alles viel komplizierter. Selbst ein Slogan wie „Wir müssen die Welt retten“ hat eine lächerliche Seite und tappt in die Falle heroischer Denkmuster, die mit unserer Art und Weise zu tun haben, Geschichten zu erzählen.

Auch in den „Schwankenden Kanarien“ gibt es den Wunsch, ein Retter möge auftauchen und alles wieder in Ordnung bringen.

Weil es attraktiver ist und weil unsere Geschichten so funktionieren, die Helden- und die Abenteuergeschichten. Wir bräuchten attraktive Geschichten vom Reparieren. Vom Heilen. Und weniger vom Retten und Erobern. Aber auch ich bin so codiert.

Sind Schriftstellerinnen, Schriftsteller einflussreich?

Selbstverständlich, es verbietet sich, das zu verneinen an meiner Stelle. Wir sind nach wie vor geschichtenbasierte Wesen. Nicht Tabellen und Zahlen, sondern Geschichten erreichen uns unmittelbar. Darin erzählen wir uns, was Erfolg ist, was ein gelingendes Leben ist. Sprache legt fest, was für Prioritäten wir setzen. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass unsere gesamte Rechtsprechung auf einer Literatur basiert, der Literatur der Gesetzestexte.

Ich kenne zum ersten Mal Menschen, die im Jahre 2114 noch leben könnten. Können Sie sich vorstellen, dass die Future Library zum geplanten Ende kommen wird?

Man kann sich eine Menge vorstellen. Das Projekt könnte gefeiert oder vergessen werden, es könnte neu ausgerichtet werden, auch ideologisch neu codiert werden. Auch in Norwegen kann sich die Politik verändern. In Schweden gibt es bereits einen starken Rechtsruck. Dass der Wald nicht davor gefeit ist, ideologisch besetzt zu werden, wissen wir nur zu gut von der germanischen Waldbegeisterung. Aber ob sich jemand dafür begeistert, was dort verborgen ist, wird damit zu tun haben, ob die Welt den Sinn dafür sieht oder womöglich krassere Probleme hat. Die neue Stadtbibliothek in Oslo, in der die geheimen Texte verwahrt werden, ist ein fantastischer, ein spielerischer Ort, der von den verschiedensten Menschen aller Altersstufen genutzt wird. Das hat schon etwas Utopisches. Das stimmt mich hoffnungsfroh.

Vielleicht wird Zukunft durch solche Orte realistischer.

Es ist tatsächlich ein Ort der Zukunft. Mir wurde dadurch wieder klar, wie wenige öffentliche Räume wir haben, an denen man nichts kaufen kann.

Keine überdachten jedenfalls.

Nur die Bushaltestellen, an denen sich Jugendliche treffen.