Schriftstellerin Donna Leon: „Ich kann Kriminalliteratur nicht mehr lesen“

Von: Sylvia Staude

Teilen

Donna Leon in Venedig. Foto: Gaby Gerster/Diogenes Verlag © Gaby Gerster / © Diogenes Verla

Donna Leon über ihren haltbaren Commissario Brunetti, Mordgeschichten als Unterhaltung sowie Probleme mit Proust und Hundewelpen.

Frau Leon, als Sie Ihren ersten Kriminalroman schrieben, er erschien 1992 im englischen Original, gab es den ungeheuren, bis heute andauernden Krimi-Boom noch nicht. Was hat Sie damals dazu bewogen, einen Kriminalroman zu schreiben?

Ich glaube, dass ich schon damals meine Grenzen erkannt habe. Das bedeutete, dass ich vielleicht eine Kriminalgeschichte schreiben konnte, weil diese in gewissem Sinn formelhaft sind: Ein Verbrechen, ein Ermittler, eine Ermittlung, eine Auflösung. Und dann fügen Sie dem Verbrechen, Ermittler, der Ermittlung, der Lösung Details hinzu. Es ist wie beim Domino. Wenn Sie einmal ein Verbrechen haben, brauchen Sie einen Ermittler, dann müssen Sie eine Ermittlung haben, dann die Auflösung. So ist das Buch aufgestellt, gibt es einen Plan. Das ist nicht so, wenn Sie einen Roman schreiben, wo Sie die Bühne bereiten müssen. Mein Beispiel ist Austens „Pride and Prejudice“, wo Mrs. Bennett, umgeben von ihren unverheirateten Töchtern, zwei junge, reiche, unverheiratete Gentlemen sieht, über die sie schon Gerüchte gehört hat. Sie fahren mit einer Kutsche in den Ort. Und Mrs. Bennett hat vier unverheiratete Töchter. Der Unterschied ist: im Krimi würde einer der jungen Männer umgebracht werden, Mrs. Bennett oder jemand anderes würde ermitteln. Ein Roman kann in alle möglichen Richtungen gehen, ein Krimi nimmt eine bestimmte Richtung. Austen, die ein großartiges Genie ist, hat eine Situation erdacht, aus der alles entstehen kann. Ich glaube, dass ich damals schon wusste, dass ich dafür weder das Talent noch die Geduld habe. Der Kriminalroman würde mir sagen, wohin ich gehen muss. Weil ich damals schon so viele Romane gelesen hatte, so viele Romane unterrichtet hatte, hatte ich eine ziemlich genaue Vorstellung davon, in welche Richtung ein Roman gehen könnte.

Sie haben einmal gesagt: Verbrechen ist nicht interessant. Was ist es, das Sie am Krimi interessiert?

Es ist das Warum. Jemanden zu töten, jemandes Leben zu beenden, ist so eine gewaltige, so eine unvorstellbare Handlung. Und die Frage, die ich in jedem meiner Bücher stelle, lautet: warum? Warum würde jemand dieses fundamentalste aller Gesetze brechen, welche Umstände bringen eine Person dazu, das zu tun? Und welcher Natur wäre diese Person, die dieser Versuchung erliegt? Für mich ist es irrelevant, ob das Verbrechen mit einem Messer oder einer Pistole begangen wird, wo es begangen wird. Jemand schickte mir einmal die berühmtesten englischen Romane, die zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg erschienen, die Golden Oldies der Kriminalliteratur. Ich fand sie praktisch unlesbar. Denn es ging darum, warum der Zug, der den Bahnhof um 3:07 Uhr verlassen sollte, ihn erst um 3:09 Uhr verlassen hatte … also, in diesen zwei Minuten ist vielleicht diese Tasse Tee, die in einer Minute zubereitet werden kann … lauter muffige alte Details! Das konnte ich nicht lesen. Aber ich bin sicher, als ich noch studiert habe, Literatur unterrichtet habe, hätte ich viele von ihnen gelesen und hätte sie interessant gefunden. Denn damals war das praktisch alles, was wir an Entspannungsliteratur hatten. Aber das ist für mich vorbei.

Als Sie anfingen, war es die Zeit des trinkfesten, notfalls auch kräftig zuschlagenden Ermittlers. Aber Sie haben sich mit Commissario Brunetti für einen ganz anderen Typ entschieden.

Ich wusste nichts darüber, wie man ein Buch schreibt. Ich wusste viel darüber, wie man ein Buch liest und darüber spricht. Aber es musste ein Mann sein, denn wir waren in Italien! Und ich hatte den gesunden Menschenverstand, aus ihm eine Figur zu machen, die mit mir im gleichen Raum sein konnte, egal wie lange es dauern würde, dieses Buch zu schreiben. Ich hatte keine Ahnung, ob es eine Woche sein würde, ein Jahr, sechs Monate. Ich wusste, der Mann würde in meiner Nähe sein, also gab ich ihm die Qualitäten einer Person, mit der ich gern Zeit verbringen würde. Er musste also ein Leser sein, intelligent sein, einen Sinn für Humor haben, er musste interessiert sein, gut aussehen, gern gut essen, gern gut leben, er war schließlich ein Italiener einer bestimmten Gesellschaftsschicht oder wenigstens mit einer bestimmten Bildung. Und Gott sei Dank entschied ich mich für eine solche Person. Denn jetzt sind es schon mehr als 30 Jahre und ich finde ihn immer noch interessant, und – das wird mir erst jetzt bewusst – ich kann ihn nochmal interessant machen für neue Leser. Dann liest er eben etwas anderes. Oder ich kann ihm Respekt zuschreiben für Klytemnästra. Und damit kann ich eine Szene aufbauen, in der ich nicht zeigen muss: ja, er hat Respekt für Frauen, oder er zettelt wegen einer Frau Streit mit jemandem an. Ich muss nur sagen: er respektiert und versteht, was Klytemnästra tut.

In Ihrem jüngsten Brunetti-Krimi, „Wie die Saat, so die Ernte“, räumt er als erstes Bücher weg, sortiert Proust aus, sortiert D’Annunzio aus. Letzteren, weil er ein „schlechter Mensch“ war. Aber warum Proust?

Ich habe sehr oft versucht, Proust zu lesen. Es ist ein wenig wie wenn man mit 15 denkt, um kultiviert zu sein, muss ich rauchen. So wie die Leute, die ich in Filmen sehe und die kultiviert sind: sie alle rauchen. Und so rauche ich eine Zigarette und … (hustet und röchelt dramatisch, lacht). Dann warte ich einen Monat und versuche es nochmal. Aber am Ende sage ich: ich möchte nicht rauchen, es ist okay. Ich habe versucht, Proust zu rauchen, ich weiß nicht mehr wie oft. Und ich bin nicht über die erste Zigarette hinausgekommen. Brunetti kommentiert seine Wahl nicht, er sagt nur: okay – und steckt die Bände in eine Tasche, um sie wegzubringen. Er braucht keine Meinung zu äußern, er zeigt es mir. Auch bei „Moby-Dick“. Ich habe „Moby-Dick“ unterrichtet, als ich amerikanische Literatur unterrichtet habe, ungefähr vor hundert Jahren. Ich habe mit jeder Seite gekämpft, aber mein Gott, ich habe das Buch wirklich sorgfältig gelesen. Jetzt kam es in die Tasche. Denken Sie an Freunde, die Leser sind. Sie können sie dazu bringen einzugestehen, welche Bücher sie nie gelesen haben. Es kann Ihnen so viel über sie mitteilen, es kann eine richtige Verbundenheit entstehen lassen.

Sie haben lange Jahre Literatur unterrichtet. Hat Sie das auch etwas darüber gelehrt, wie man Bücher schreibt?

Ja, möglicherweise tat es das. Aber was es sicher lehrte: Wie man Leuten zeigt, was in einem Buch steckt, die es zum ersten Mal lesen. Und ihnen vorschlägt, nach was sie Ausschau halten sollen. Etwa bei Edith Whartons „House of Mirth“. Da ist diese junge Frau, intelligent, freundlich, anständig – na ja, vielleicht nicht sehr intelligent, doch großzügig -, aber sie verbindet sich nie wirklich mit dem Leben. Und ich glaube, was man Studenten erklären muss, die die damalige Gesellschaft nicht verstehen, die Geschichte nicht kennen, kaum Bücher gelesen haben, man muss ihnen erklären, wer diese Frau ist und was aus ihr hätte werden können, wenn sie im Leben andere Wahlmöglichkeiten gehabt hätte. Ich habe nie erlebt, dass man einen Leser zwingen kann, ein Buch zu lesen oder ein Buch zu mögen, aber man kann ihnen Möglichkeiten aufzeigen, es zu verstehen, Ähnlichkeiten zu ihrem Leben zu entdecken. Ich hatte einmal einen Studenten, wir lasen „Madame Bovary“. Und er sagte: warum hat sie sich nicht einen Job gesucht? (Lacht) Nächste Frage.

Beginnen Sie einen neuen Krimi mit einem Entwurf der Handlung?

Nein. Ich brauche – jetzt werde ich klingen wie Mutter Teresa – ich brauche eine Vision. Ich muss mir eine Szene vorstellen können. Und meistens habe ich eine Vorstellung, was diese Szene bedeutet. Oder was sie auslöst. Und das setzt mich auf die Spur. Und gibt mir in der Regel einen Grund, Brunetti in die Umstände einzuführen. Dann sagt mir das Buch, was es erzählen möchte.

Hatten Sie zu Beginn Probleme, einen Verlag zu finden?

Ich habe mein erstes Buch geschrieben, dann lag es lange Zeit in der Schublade. Ein Freund lag mir in den Ohren, ich sollte das Manuskript bei einem Wettbewerb für Kriminalliteratur einreichen. Ausgerechnet in Japan. Ich habe es also geschickt. Sechs Monate später bekam ich eine Einladung nach Japan. Ich fuhr hin und gewann den Wettbewerb. Die Frau, die im Jahr zuvor den Preis gewonnen hatte, war da, sie sagte: wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen den Namen meines New Yorker Agenten. Ich kontaktierte ihn und ihm gelang es, das Buch an einen amerikanischen Verlag zu verkaufen. Die ersten beiden Bücher waren jedoch nicht erfolgreich. Erst mit Diogenes kam der Erfolg.

Es war also der deutsche Markt…

Ich glaube, der deutsche Markt war damals offener für Kriminalliteratur, die nicht von Maschinengewehren und doofen Blondinen erzählte. Ich glaube, das war der Grund für meinen Erfolg.

Zur Person: Wie die Saat, so die Ernte. A. d. Engl. von Werner Schmitz. Diogenes, Zürich 2023. 320 S., 26 Euro.

Ein Jahr nach Ihrem ersten Brunetti ist Henning Mankells erster Wallander-Roman erschienen, die Reihe war dann voller Serienmörder und grausam zugerichteter Mordopfer.

Ich kann das nicht lesen. Ich erinnere mich an einen Kriminalroman vor einigen Jahren, geschrieben von einer Frau, darin die genaue Beschreibung einer weiblichen Leiche und wie sie zugerichtet war. Und plötzlich dachte ich: die Autorin mag das. Sie hat es genossen, die Szene zu beschreiben. Und ich steckte den Roman in die Tasche zu Proust, im übertragenen Sinn.

Seit langem erlebt die Kriminalliteratur einen Boom. Überrascht es Sie, dass so viele Menschen lesen wollen, wie Verbrechen begangen werden?

Ich denke immer an die Marsianer, die kleinen grünen Männchen … und habe eine Szene im Kopf, wo einer zum Kommandanten geht und sagt: „Sir, ich finde das seltsam, wir haben jetzt diesen Planeten eine ganze Zeitlang observiert, und unsere Informationen zeigen uns, dass die Lieblingsunterhaltung der Bewohner darin besteht, zuzusehen, wie Wesen, die genau sind wie sie, umgebracht werden. Oder gefoltert. Oder vergewaltigt. Oder verbrannt. Ihr Entertainment besteht darin, dass Kreaturen wie sie gequält werden.“ Und – ich weiß, ich sollte das nicht sagen – dieses Bedürfnis erzeugt einen gewissen Verdacht. Aber die Griechen schauten sich Agamemnon an, Ödipus, Medea. Es scheint kein großer Unterschied zu bestehen zwischen den Griechen und der zeitgenössischen Kultur.

Könnte es auch sein, dass wir uns all diese fiktionale Gewalt leisten können, weil es in unserem Leben meist sicher und friedlich ist?

Ja, ich denke, das ist so. Wir leben in den sichersten Zeiten, obwohl ständig über Verbrechen, Verbrechen, Verbrechen geredet wird. Es gibt einen Krieg, aber wir selbst können unsere Häuser verlassen, ohne dass uns jemand überfällt. Ich kann es nicht mehr lesen, ich kann Kriminalliteratur nicht mehr lesen, ich bin zurückgegangen zu den Romanen des 19. Jahrhunderts. Gerade ist es „David Copperfield“, das ich seit sehr vielen Jahren nicht mehr gelesen habe. Dickens war ein herrlicher Autor. Immer wieder wird man durch die Jahre von Leuten gefragt: wer ist Ihr Lieblingsautor? Immer, wenn ich über diese Frage nachdenke, entdecke ich, dass Dickens auftaucht. Seine Romane sind so prächtig.

Sie haben lange in Venedig gelebt, jetzt leben Sie in der Schweiz. Aber reisen Sie gelegentlich in Ihr Geburtsland, die USA?

Nein. Ich kann mir keinen Grund vorstellen. Das letzte Mal, dass ich dort war, 2020, hat es mich geschockt.

Würden Sie Ihre Romane, die ja zum Beispiel von Geschäften mit Wasser erzählen oder von Migranten, als politisch bezeichnen?

Ja, natürlich sind sie das. Aber nicht in dem Sinn, dass sie predigen. Sie zeigen. Wenn zum Beispiel 15 Kilometer vor deiner Stadt das Wasser verunreinigt wird, wird es dich früher oder später erreichen. Denk darüber nach. Wenn Leute etwas nicht haben können, was sie wollen, könnte es sein, dass sie es stehlen. Hast du über die Ungleichheiten in deiner Gesellschaft nachgedacht? Aber Predigen ist immer unangenehm. Ich stelle fest, dass ein Thema immer wichtiger wird, das ist die ökologische Katastrophe. Vor drei Tagen habe ich im „Guardian“ gelesen, dass in den USA Menschen, die im Fernsehen die Wettervorhersage machen, Todesdrohungen erhalten, wenn sie die Klimakatastrophe erwähnen.

Was für Reaktionen auf Ihre Bücher erhalten Sie von Ihren Leserinnen und Lesern?

In all den Jahren fand ich zwei Dinge bemerkenswert: das eine war lustig, das andere hat mich berührt. Ich erhielt Briefe, die berichteten: in den Wochen, Monaten, ehe mein Mann, meine Mutter, meine Schwester starb, hat sie mit großer Freude Ihre Bücher gelesen, fand sie Trost in Ihren Büchern. Es ist wundervoll zu wissen, dass das möglich ist. Und ich bekam zwei Briefe von Frauen aus England, wütende Briefe, weil ich einen Welpen umgebracht hatte. Es ist also okay, Frauen, Kinder, Waisen, Witwen umzubringen, aber einen kleinen Hund … (lacht).

Sie besitzen keinen Fernseher und schauen nie fern, heißt es.

Ich habe Dickens, warum sollte ich?