Schriftsteller Martin Walser gestorben: Ein Werk wie ein Gebirge

Von: Arno Widmann

Teilen

Martin Walser im Jahr 1998. © Ulrich Baumgarten/picture alliance

Er war einer der größten Schriftsteller der Bundesrepublik. Zum Tode von Martin Walser

Am 28. Juli starb Martin Walser. 96 Jahre wurde er alt. Mit einem Werk hinter sich, das einem Gebirge gleicht. Es gab eine Generation, die hat ihn vor allem als Theaterautor kennengelernt. „Eiche und Angora“ las ich in „Theater heute“. Entliehen aus der Lehrerzimmerbibliothek, wenn ich mich recht erinnere. Zuhause wurde nicht darüber gesprochen, wie schwer es meinen Eltern vielleicht nicht mehr fiel, aber doch gefallen war, Bundesrepublikaner zu werden. Walser half mir dabei dahinterzukommen, dass nichts so ist wie es ist. Alles ist so geworden. In Auseinandersetzungen zwischen den System, den Menschen, aber auch in jedem Menschen selbst.

Als ich auf der Besuchertribüne im Bundestag saß und mir ansah, was wie im NSU-Untersuchungsausschuss verhandelt wurde, da fiel mir ein, wie schnell, klar und packend Martin Walser in seinem Stück „Der schwarze Schwan“ auf die Frankfurter Auschwitz-Prozesse reagiert hatte, und es war mir peinlich, dass wir nichts Vergleichbares zustande brachten, dass wir es noch nicht einmal zu vermissen schienen.

Zum Erzähler Martin Walser fand ich erst viel später. Erst als ich ihn hatte lesen hören und in der Lage war, seine Texte mit seiner Stimme zu lesen, konnte ich ihm folgen.

Er war über lange Jahre der Portraitist der neuen bundesrepublikanischen Mittelklasse. Er beobachtete sie interessiert und amüsiert. Es gab immer so etwas wie einen zärtlichen Spott. Er hatte Helden gefunden für große Epen und kleine Erzählungen. Es gab eine Phase, in der wandte er sich der Deutschen Kommunistischen Partei zu und versuchte, aus den Klauen der Mittelklasse zu entkommen. Aber dann war er wieder mitten in ihr und beschrieb das neu entstandene Juste Milieu als einer, der wusste, dass er dazugehörte, dass er nur darum so gut über sie schreiben konnte und auch nur darum immer wieder auf der Flucht vor ihm war.

1968 besetzten Studenten der Johann Wolfgang Goethe Universität deren Rektorat. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, jedenfalls standen uns mit einem Male Enzensberger und Walser gegenüber und ließen sich von uns erklären, warum wir das taten und was wir vorhatten. Ich schlug den beiden vor, doch mit mir rüber in die Bettina-Schule zu gehen, die werde von den Schülern gerade bestreikt. Enzensberger lächelte freundlich und lehnte höflich ab. Walser kam mit. In der Bettina-Schule befragte er Schülerinnen und Schüler. Jahrzehnte später lud ich ihn ein, mit mir ins CERN bei Genf zu fahren und er war voller Neugierde und fragte den Wissenschaftlern Löcher in den Bauch. In der FR erschien dann ein Artikel von ihm darüber.

Man konnte von Walser lernen, seine Meinung zu sagen und man konnte von ihm lernen, anderen zuzuhören.

Seine viel geschmähte Rede 1998 in der Frankfurter Paulskirche ist ein Beleg dafür, dass Walser in der Lage war, Wahrheiten zu sagen, die niemand hören wollte: „Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung.“ Das ist natürlich völliger Unsinn. Nichts eignet sich so gut für diese drei Zwecke wie Auschwitz. Das wissen wir, weil wir es erlebt und praktiziert haben. Die Nachkriegsgeneration wusste diese Keule sehr gut einzusetzen gegen ihre Väter und Mütter und auch Martin Walser hatte sie einzusetzen gewusst. Die Rede von 1998 stellte denen, die ihm zuhörten, die Aufgabe, auf dieses probate Mittel zu verzichten. Privat und öffentlich.

Nicht, um nicht mehr über Auschwitz zu sprechen, sondern um endlich wieder darüber sprechen zu können. Dass Walser behauptete, Auschwitz eigne sich nicht dazu, missbraucht zu werden, ist ein erzählerischer Trick, der dem Zuhörer vorgibt, ihn an einer Stelle abzuholen, an der er nicht ist. Das zeigten dann auch die Reaktionen. Die belegten, wie recht er mit seiner Kritik hatte.

Martin Walser war ein Virtuose. Er spielte gerne und liebte es zu zeigen, wie frei er es tat. Er schrieb die wohl frechste Parodie auf den bundesrepublikanischen Literaturbetrieb, den dieses abgeschlossene Sammelgebiet jemals hervorgebracht hatte. „Tod eines Kritikers“ hieß die satirische Attacke auf Marcel Reich-Ranicki, die schon darum in den Augen vieler antisemitisch war. Die meisten Feuilletons verdammten Buch und Autor. Auch sein Verlag, der Suhrkamp-Verlag, ging auf Distanz zu ihm

Das war 2002. Aber Walser hatte die Bundesrepublik und ihre Protagonisten nicht vergeblich so genau studiert. Er holte mit den nächsten Titeln – er war zum Rowohlt-Verlag gewechselt – sich Kritik und Publikum triumphal zurück. Seine Tagebücher kamen auf die Bestsellerlisten. Der 75-Jährige legte jedes Jahr ein neues Buch vor. Er schien unverwüstlich.

Wir wissen, das ist niemand und nichts. Aber dass er nicht abließ davon, über die Liebe zu schreiben, über die Liebe alter Männer, das war ein Lebenszeichen, um das ihn nicht nur andere alten Männer beneideten. Ich glaube auch, dass manche der Kritikerinnen, die vor einem Vierteljahrhundert erklärten, die Sexfantasien alter Männer interessierten sie nicht, inzwischen selbst in die Jahre gekommen, etwas amüsabler geworden sind. Nicht jedes Wort ist eine Berührung, nicht jede Fantasie ein Übergriff. Wir werden älter. Wir werden mit den damit verbundenen Macken uns arrangieren müssen: durch weghören oder auch durch lesen. Das ist die bequemste Art, Ansichten, die man nicht teilt, zur Kenntnis zu nehmen, ihnen ganz ruhig oder auch heftig schimpfend zuzuhören.

Nun, da sich der Autor nicht mehr wehren kann, werden wir wieder öfter nach ihm greifen.