Schriftsteller Cees Nooteboom zum 90. – Das Ich und die anderen

Von: Arno Widmann

Cees Nooteboom, im Jahr 2013 in Kolumbien. © Imago

Ein Gruß an den großen Autor und Europäer Cees Nooteboom zu seinem 90. Geburtstag.

Heute vor neunzig Jahren wurde Cees Nooteboom in Den Haag geboren. Er ist ein großer Europäer. Er ist es nicht nur, weil er einer der bedeutendsten Autoren des Kontinents ist. Jahrzehntelang setzte er sich unermüdlich ein für ein über die nationalen Grenzen hinausgehendes Europa. Er hielt Vorträge in Holländisch, Spanisch, Deutsch, Englisch und Französisch. In vielen Ländern. Auf die Frage, wie er denn ein solcher Polyglot geworden sei, antwortete er lächelnd: „Wir aus den kleinen Nationen mit den kleinen Sprachen wissen schon bald, dass wir die anderen Sprachen lernen müssen. Wer aus einem großen Land mit einer großen Sprache kommt, der geht oft davon aus, dass die anderen seine Sprache lernen.“

Als nach dem Mauerfall sich die Frage nach einer Neuordnung Europas stellte, da half Cees Nooteboom mit viel gelesenen Reden uns dabei, über den westeuropäischen Horizont hinauszublicken. Ich habe nicht vergessen, wie er in einer Veranstaltung in Berlin über einen Besuch in Frankfurt/Oder erzählte. Er hatte dort eine Lesung gehabt. Was machen wir jetzt? fragte man ihn. Gehen wir doch über die Oderbrücke und unterhalten uns weiter in einer polnischen Kneipe, schlug er vor. So geschah es. Frankfurts Bürgermeister erklärte ihm an diesem Abend, er sei noch nie die paar Schritte hinüber nach Polen gegangen. Ich hörte ihm zu und dachte: Ich war auch noch nie in Polen. Nooteboom zeigt uns, dass es ganz einfach ist, solche Schritte zu tun. Er zeigt es uns nicht nur, er verführt uns auch dazu.

Nooteboom ist auch darin ein großer Europäer, dass er ein Weltbürger ist. Er ist sein Leben lang unterwegs. Überall auf der Welt. Sein erstes Buch – erschienen 1955 - hieß „Philipp und die anderen“. Darum geht es in allen seinen Büchern: das Ich und die Anderen. Die sind nicht Bedrohung – obwohl natürlich immer auch einmal das –, sondern Objekte der Sehnsucht. Das Andere schreckt nicht, sondern es verführt. Darum erforscht er es. Das Ich verlangt nach dem Anderen, es hungert nach ihm, es nährt sich von ihm. Immer wieder nimmt es Neues auf. Das Andere, die Anderen verändern das Ich. Kein Grund zur Angst, denn gerade dadurch, das zeigt uns Nooteboom, erhält es sich.

„Philipp und die anderen“ war ein großer Erfolg in den Niederlanden. So groß, dass Nooteboom sich erst einmal nicht an einen zweiten Roman traute. Jahrzehnte später lernte er den Erzähler der deutschen Geistesgeschichte, Rüdiger Safranski, kennen, den die deutsche Übersetzung des Buches schon als Schüler tief beeindruckt hatte. Ich stelle mir vor, wie begeistert Nooteboom war, als er erfuhr, wie früh er schon einen solchen Leser im damals noch kleinen Nachbarland BRD gehabt hatte.

Cees Nooteboom wurde über viele Jahre lang einer der „sogenannten Reiseschriftsteller, die ihre kostbare Seele unbedingt über die Landschaften der ganzen Welt ergießen müssen, um brave Bürger in sprachloses Erstaunen zu versetzen.“ So sagt der ehemalige Studienrat für alte Sprachen Hermann Mussert, der Erzähler von Nootebooms Bestseller „Die folgende Geschichte“.

Das Buch handelt vom Leben und dem Tod, von den Übergängen, von der Wirklichkeit und der Fiktion. Das Buch wurde 1991 zu einem großen Erfolg in der deutschen Kritik und beim Publikum. Wie immer bei Nooteboom ist auch diese Geschichte proppenvoll mit Reflexion, mit Lesefrüchten und ironischen Anspielungen. Keine Seite, auf der nicht ein bisher unbekanntes „Anderes“ auftaucht. Leserinnen und Leser genossen das damals. Es war eine Zeit, in der der Hass auf das Andere zurückzutreten schien. Die Mauer fiel – Nooteboom schrieb darüber die „Berliner Notizen“ – und mit ihr die Trennung in Kapitalismus und Sozialismus, in Ost und West. Einen Moment lang schien es, als gebe es nur eine – globalisierte – Welt. Cees Nooteboom gehörte zu den Autoren dieser welthistorischen Stunde. Er schien sie nicht nur geahnt, sondern auch mit ins Leben gerufen zu haben.

Cornelis Johannes Jacobus Maria Nooteboom – Cees ist die verkürzte Form von Cornelis und wird darum auch Kees ausgesprochen, belehrt mich Wikipedia – verlor seinen Vater 1945 bei einem Bombenangriff auf Den Haag. Es war kein verspäteter deutscher, sondern ein fehlgeleiteter britischer Bomber. Seine Mutter heiratete wieder. Der fromme Stiefvater brachte den Jungen in Klosterschulen von Franziskanern und Augustinern unter.

Für den jungen Nooteboom waren die Mitglieder der protestantischen Mehrheitsgesellschaft erst einmal die Anderen. Das Ich begab sich auf die Suche nach den Anderen, brach die Schule ab, versuchte sich in verschiedenen Jobs, trampte durch Europa und gewann in den Begegnungen mit den unterschiedlichsten anderen Ichs genügend Selbstbewusstsein, um seinen ersten Roman zu schreiben.

Der Erfolg kaufte ihm seinen Schneid ab. Erst 1963 erschien sein wenig erfolgreicher zweiter Roman „Der Ritter ist gestorben“. 1980 dann „Rituale“, ein international erfolgreicher Roman, der auf Deutsch übrigens zuerst bei „Volk und Welt“ – bei den anderen Deutschen – erschienen war. Seinen Lebensunterhalt verdiente Nooteboom weiter als einer der von seinem Helden Mussert so verachteten Reiseschriftsteller. Seine Liebe gehörte von Anfang an der Dichtung; auch da der eigenen und der der anderen. In „Licht überall“ beginnt er sein Gedicht an Ungaretti so: „Ich fand dein Gedicht,/ zweisprachig auf dem Mercat Sant’ Antoni/ in Barcelona. Italienisch, Katalanisch./ Jetzt sitze ich mit drei Wörterbüchern/ und übersetze I Fiumi, Die Flüsse, geschrieben in Cotici, 16. August 1916,/ im vergessenen Krieg, den du nie mehr vergaßt.“

Ich liebe diese Szene. Das Ich muss, um eines zu werden, sich dem anderen zuwenden. Es muss Zeit und Mühe riskieren. Zu der Entwicklung eines Selbstbewusstseins gehört, dass es sich ausdrückt in Resultaten, in Produkten, die ihm gegenüberstehen. Aber es gehört auch das Scheitern dazu und die Einsicht, dass das Selbstbewusstsein vielleicht durch Demut mehr zu gewinnen hat als durch Stolz. Im Ungaretti-Gedicht zitiert Nooteboom den italienischen Dichter, wie der sieht, was er ist: „eine gehorsame Faser des Universums“.

Man mag sich für eine widerborstige Faser halten und darum auf die Suche nach den Anderen, dem anderen gehen, aber irgendwann dämmert es einem, dass im widerspruchsvollen Ganzen auch der Widerstand gegen die einen eine Form des Gehorsams der anderen Seite gegenüber ist.

Der niederländische Primatologe Frans de Waal, auch er immer auf der Suche nach den anderen, veröffentlichte 2016 sein Buch „Are we smart enough to know how smart animals are?“ Eine zentrale Frage, wenn es um das Verhältnis des Ich zu den anderen geht. Wie halten wir es mit Cees Nooteboom, dem anderen? Cees Nooteboom mag der Autor jenes glücklichen Moments des Zusammenbruchs der Systeme gewesen sein. Heute, da wir wieder uns festsetzen in dem, was wir sind, brauchen wir ihn vielleicht notwendiger als damals. Hoffentlich sind wir schlau genug, das rechtzeitig zu merken.