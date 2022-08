Salman Rushdie – Er erzählt wieder und macht Witze

Die Fatwa überleben: Zum Anschlag auf den Schriftsteller Salman Rushdie.

Am Samstagabend schon war er, nach einer Reihe von Eingriffen, nicht mehr auf die künstliche Beatmung angewiesen gewesen, sprach, versandte Nachrichten, so berichtete der Autor Aatish Taseer. Salman Rushdies Agent Andrew Wylie bestätigte das. Ohne dem auch nur einen Hauch hinzuzufügen. Das Geschichten erzählen überlässt einer der einflussreichsten Literaturagenten der Welt lieber seinen Autoren.

Ich war erschüttert, als ich am Freitag erfahren hatte, dass Salman Rushdie von einem Attentäter bei einer öffentlichen Veranstaltung niedergestochen worden war. Ich war aber auch wütend. Am 14. Februar 1989 hatte der iranische Ayatollah Khomeini erklärt: Jeden, der Salman Rushdie, der mit seinem Buch „Satanische Verse“ den Propheten beleidigt habe, umbringe, erwarte nicht nur ein Logenplatz im Paradies, sondern auch eine hübsche Kopfgeldsumme. Auch wer statt Rushdie selbst wenigstens einen von denen töte, die seine Bücher verlegten oder übersetzten, könne mit dem Lohn Gottes und dem einer eigens dafür geschaffenen Stiftung rechnen. Auf einen Verleger wurde ein Anschlag verübt, ein japanischer Übersetzer wurde ermordet.

Rushdie überlebte die Fatwa.

Wütend war ich, weil ich Ayatollah Khomeini diesen Triumph nicht gönnte. Im Juni 1989 war er 86-jährig gestorben, ein verbitterter Greis, der behauptete, den Iran in einen Gottesstaat verwandeln zu wollen und stattdessen der Schah- eine Mullah-Diktatur hatte folgen lassen.

Aber lachen musste ich auch, weil ich sofort vor mir sah ein Grab und einen Sarg, dessen Deckel sich öffnete und dem ein Mann entstieg, ein Walking Dead, der sich auf die Suche machte nach seinem Opfer Salman Rushdie. Er war schon zigmal unterwegs gewesen, immer wieder gescheitert, Fast schon zu einer Witzfigur geworden. Und jetzt sollte er ihn doch noch erwischt haben!

Meine Vision war lächerlich. Statt die kargen Fakten zu analysieren, brannte meine Fantasie mit mir durch, verwandelte Khomeini in den Grafen Dracula, eine Erfindung des irischen Geschichtenerzählers Bram Stoker aus dem Jahre 1897. Als mir das klar wurde, ruhte ich mich nicht etwa auf dem Wenigen aus, das über Rushdies Verletzungen bekannt geworden war, sondern überlegte mir, dass es immer wieder Menschen – Männer und Frauen – gegeben hatte, die auf Berühmtheiten eingestochen hatten. So waren sie sicher, selbst einmal berühmt zu werden.

Immer neue Motivvarianten fielen mir ein: Autoren, deren eigene Bücher von Verlagen oder vom Publikum abgelehnt worden waren, Menschen, die sich das Leben nehmen wollten und nun versuchten, jemanden mitzureißen, der Hass auf Rushdies Socken, auf sein Alter, seine Nase, auf den Wirbel, der um ihn gemacht wurde.

Anschlag auf Salman Rushdie

Der Messerangriff auf den Schriftsteller Salman Rushdie am Freitag hat international Entsetzen ausgelöst. Aus Kultur und Politik kamen Aufrufe zu Widerstand gegen Hass und Hetze.

US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden erklärten, Rushdie stehe für die „universellen Ideale Wahrheit, Mut und Widerstandsfähigkeit“. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erklärte: „Wer diesen Mordanschlag nun auch noch rechtfertigt, verbreitet nichts anderes als Hass und Extremismus. Wer an ein friedliches Zusammenleben glaubt, muss sich dem klar und konsequent entgegenstellen.“ Der PEN Deutschland kündigte an, Rushdie als Zeichen der Solidarität zum Ehrenmitglied zu machen. In iranischen Zeitungen war der Angriff teils gefeiert worden. Der britische Premier-Kandidat Rishi Sunak forderte in einem Interview neue Sanktionen gegen den Iran.

Der mutmaßliche Täter wurde am Samstag einem Richter in Mayville in New York vorgeführt. Der 24-jährige Hadi M. aus New Jersey, der in Kalifornien geboren wurde und dessen Familie aus dem Libanon stammt, konnte direkt nach der Tat verhaftet werden. Ihm wurden in Medien Sympathien für islamistischen Extremismus zugeschrieben, konkretere Hinweise gab es darauf zunächst nicht. Hadi M. wird versuchter Mord zweiten Grades vorgeworfen. Sein Pflichtverteidiger erklärte, M. plädiere auf nicht schuldig.

Die Sicherheitsvorkehrungen bei der Veranstaltung gerieten am Wochenende in die Kritik. Der Täter hatte den 75-jährigen Rushdie bei einem Auftritt in der Chautauqua Institution in New York unter anderem mit Stichen in Hals und Bauch verletzt. Rushdie selbst hatte zuvor hervorgehoben, in den USA fühle er sich inzwischen sicher. epd/dpa