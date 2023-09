Roman von Marion Poschmann: Den Scheffel vom Licht nehmen

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Marion Poschmann vor einem Jahr als neue Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim. © christoph boeckheler*

Marion Poschmanns grandioser Gespenster- und Verwandlungsroman „Chor der Erinnyen“.

Wegen Marion Poschmanns neuem Roman nach Luft schnappen zu müssen, lohnt sich und passt auch in der Sache. „Chor der Erinnyen“ ist ein Zauberkunststück in Form und Inhalt, auf jeden Fall eine veritable Gespenstergeschichte, aber es ist auch die resolute, sogar recht heftige Befreiungsgeschichte einer Frau, eine Befreiungsgeschichte aus dem Geiste der Gekränktheit. Was jedoch – nicht zuletzt, weil es auf einem völligen Missverständnis beruht, dem man beim Lesen aber erst auf die Schliche kommen, an das man sich erst wieder erinnern muss (!) – eine verrückte, humoristische Seite hat. Noch dazu stellt man sich über kurz oder lang die Eichendorff-Frage, ob das etwa der Tod ist. Das ist auch angesichts der im Ton kühl romantischen lyrischen Einschübe nicht abwegig.

Marion Poschmanns neuer Roman hält eine Vieldeutigkeit aus, die ihresgleichen sucht in der Literatur, im Leben ohnehin. Im Leben ist sie sogar unbeliebt geworden. In einer fulminanten Szene besucht die Lehrerin Mathilda mit ihrer Klasse (und einem bald schlummernden Referendar) eine „Schwanensee“-Aufführung. Sie denkt darüber nach, wie sich die schwarzen und weißen Schwäne gegen allen Anschein einer moralischen Beurteilung entziehen. Die Klasse, das ist ihr klar, wird damit nicht zufrieden sein. „Wenn schon Ballett, wollten sie sich an etwas halten können.“

Einmal davon abgesehen, dass Poschmann hier beiläufig und in einem einzigen Satz einiges über das Bedürfnis und die Haltung vieler Teenager gegenüber der sogenannten Hochkultur sagt, rutscht die Lehrerin ihrerseits just an und nach diesem Abend ein gutes Stück tiefer in ihre eigene Haltlosigkeit hinein (oder einfach in einen anderen Zustand?). Wie im schönsten Gruselfilm stellt sie fest, dass unter ihrem schönen Abendcape für Opernbesuche nichts ist. „Sie war ein Vorhang, ein Theatervorhang, ein paar illusionäre Stoffbahnen in den Wind gehängt, und dahinter, davor, darunter nur ein dunkler Raum, offen für unsichtbare Wogen ... .“ Mathilda legt sich aufs Sofa. „Sie nahm Eiform an. Ein schwarzes Ei, bebrütet von der übermäßigen Stille des Zimmers, vom Rascheln im Garten, der drückenden Dunkelheit.“ Natürlich reißt sie sich wieder zusammen. Es ist eine durch und durch vernünftige Heldin, der Poschmann den Boden unter den Füßen wegzieht.

Jetzt aber erst einmal ganz ruhig und der Reihe nach. Einige erinnern sich sicher noch an Mathilda, die Frau von Gilbert Silvester, seinerseits der Protagonist des Poschmann-Romans „Die Kieferninseln“. Gilbert, ein Bartforscher, hat damals geträumt, seine Frau betrüge ihn, und ist daraufhin wutentbrannt zu seiner Forschungsreise nach Japan aufgebrochen. Die Geschichte einer wunderlichen Transformation steht ihm bevor. Mathilda selbst ist nur in einigen Telefonaten zu hören (genervt), ansonsten wissen wir nur durch Gilbert etwas von ihr. „Er hatte immer gefürchtet, für Mathilda zu langweilig zu sein. Rein äußerlich schien ihre Beziehung intakt. Aber er konnte ihr auf Dauer nicht viel bieten, keine gesellschaftliche Abwechslung, keine genialische Spannung, keine charakterliche Tiefe.“

„Chor der Erinnyen“ ist nun die Geschichte von Mathilda. Ihr Mann hat wutentbrannt das Haus verlassen, sie weiß nicht, warum und wohin. Sie ist nicht bereit, sich zu große Gedanken deshalb zu machen. Alles wird sich ja klären.

Nicht gewohnt, außer sich zu geraten, führt Mathilda zunächst – meditativer Vorgang – Tagebuch, wie sie es seit ihrer Jugend nicht mehr gemacht hat (in einem schwarzen Buch mit roten Ecken, Mathilda, eine Frau wie du und ich). Es bleibt vorerst offen, was sie schreibt, aber nicht, wie sie es schreibt. „Die Arkaden und Girlanden wirkten breit und ein wenig behäbig, fast barock in ihrem raumgreifenden Überschwang, die Auf- und Abstriche dagegen zackig und konzentriert, mit dem Gleichmaß von Hammerschlägen, als nagele sie damit eine Reihe von Luftblasen am Boden fest.“ Mathilda, schreibt Poschmann, „fürchtete sich vor ihrer eigenen Handschrift. Als eine der Ersten war sie auf Computer umgestiegen“. Zu Recht, ahnt man bald, denn da ist eine beunruhigende Beweglichkeit und Zerfleddertheit in allem, was Mathilda nach und nach begegnet, und nicht umsonst hat ihr im Roman rigoros namenloser Mann/Gatte/Ehegespons das gemeinsame Haus klassisch und ornamentfrei eingerichtet (die Vorstellung von Ornament als Verbrechen bekommt hier einen ganz neuen Schwung). Mathilda hat ihn machen lassen. Nun löst sich alles auf, wird haarig, luftig und unübersichtlich in Kapiteln von „Rabenbegabung“ bis „Sturmfrisur“.

Aus dem Nichts taucht Mathildas unmögliche Jugendfreundin Birte wieder auf (jedes Mädchen hat solche Freundinnen und lässt sie irgendwann in der Vergangenheit zurück, endlich, aber was wird eigentlich aus ihnen?). Zwischen ihr und ihrer aktuellen Freundin Olivia wird Mathilda zum Mikadostab, wenn sie sich vorsichtig rausziehen muss, und zum zähen Kleister, wenn Birte so viel schneller wandert als Olivia. Olivia ist Expertin für Votivgaben und mäßig interessierte Erbin eines (nachher unter dubiosen Umständen abbrennenden Waldstücks). Das Abgestorbene und Übriggebliebene kommt verschärft ins Spiel, wie auch die Entfremdung von der Natur.

Das Buch Chor der Erinnyen. Roman. Suhrkamp, Berlin 2023. 189 Seiten, 23 Euro.

Mathilda selbst bemüht sich, die Nerven zu behalten. Früh ist von merkwürdigen Begabungen die Rede – seherischen wie intellektuellen Talenten –, und Mathilda erklärt sie sich so logisch, wie sie kann. „Spukhafte Fernwahrnehmung galt in der Quantentheorie als gesichert.“ Ihre Mutter, ebenfalls merkwürdig begabt, hat ihr eingeschärft, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen, und Mathilda hat ihre Lektion gelernt. „Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. So oft hatte sie das als Kind gehört, wenn sie bei einer Aufgabe zu früh eine Lösung gefunden hatte, wenn sie mit allem fertig war, während die anderen erst anfingen, und dann wieder die bleierne Langeweile einsetzte, die sie niederdrückte, plattmachte, sie in eine vorgesehene Form presse, die offenbar das war, was man unter Normalität verstand.“

Jetzt aber flackert es hervor, das Licht, jetzt wird es insgesamt zappelig. Denn in „Chor der Erinnyen“ rumort es. Natürlich ist Mathilda verärgert, beunruhigt, nachts legen sich ihre Haare um ihren Hals, werden zum dichten Kokon, „dunkle Strähnen, verknotete zähe Fäden“. Damit wird sie nicht fertig, indem sie „durch die Luft wischte, „wie sie Kreidestriche von der Tafel wischte, nichts geschah“. Aber ist das überhaupt schlimm?

Die Schwanensee-Ambivalenz und -Vagheit wird gnadenlos und entgegen allen Leserinnenwünschen durchgehalten. Wie Mathilda selbst angesichts der fürchterlich jaulend singenden Schulklasse daran denken muss, wie ähnlich sich himmlische und höllische Chöre, die Gesänge der Engel und der Erinnyen, Furien, Rachegöttinnen ausnehmen am Ende, so salopp geht auch ihre eigene Verwandlung in ein kralliges Luftwesen vonstatten. Falls sie vonstatten geht. Ihre klassischen Schuldgefühle als Ehefrau sind dabei so erdenschwer wie in ihrer Übertreibung lustig. „Sie wollte ihrem Mann gar keinen Vorwurf machen. Natürlich lag es an ihr, dass er nichts von sich hören ließ, es lag immer an einem selbst, wenn man sich so uninteressant gab, dass man mit einem Einrichtungsgegenstand verwechselt wurde. Jeder einfache Hocker kam seinen Pflichten nach, das reichte eben nicht aus für eine lebendige, gar inspirierende Beziehung.“

Denn im Rasendwerden verlässt Mathilda nicht ihr scharfer Verstand. „Erniedrigte Frauen funktionierten wie die Monsterkurve“, überlegt sie nach einer Stunde zu diesem Phänomen, in dem Mathematik und das lyrische Bedarf nach großartigen Wörtern sich treffen. „Man knickte sie, knickte sie wieder, und sofort vervielfachte sich ihre Monstrosität, raumfüllend, selbstaufweichend. Verlassene Frauen nahmen monströse Züge an. Verstoßene Frauen wurden zu Furien, zu Drachen“, was allerdings „beinhaltete, dass diese Frauen auch schon zuvor als Drache respektive als Furie galten“. Geschah ihnen nämlich recht, „man wunderte sich meist, dass es nicht früher dazu gekommen war, dass der Mann es überhaupt so lange ausgehalten hatte, kein Wunder, dass er nur noch wegwollte, volles Verständnis, zum Glück keine Kinder.“

Spürte sie denn etwas, überlegt Mathilde, „das Wachsen von Hauern, von Hörnern, den triefenden Geifer, das schlangengleich kriechende, kringelnde Haar? Nein, sie glaubte noch immer an ein Missverständnis.“

„Die Kieferninseln“ ist 2017 erschienen, das ist von 2023 aus gesehen selbst in der Literatur ein langer Atem. Stephan Thome hat ihn in der jungen deutschen Romanwelt mit einem ähnlichen und doch ganz anders ausgestalteten Projekt bewiesen, auf „Fliehkräfte“ (2012) folgte „Gegenspiel“ (2019), in dem ebenfalls die Perspektive der Frau (Maria) geschildert wurde. Die Handlung aber viel verzahnter, hier dafür nun schwebend und unheimlich und unheimlich kühn. Solche Freiheit und ausgetüftelte Frechheit war womöglich schon seit den Romanen von Brigitte Kronauer nicht mehr anzutreffen (sagen wir zum Beispiel: dem verhexten „Teufelsbrück“), was zugleich Poschmanns dazu noch äußerst schlankes und poetisches Erzählen noch schärfer hervorhebt. Ein Roman, der seine Rätsel nicht zelebriert, sie aber zu genießen scheint. Mag in Mathildas Leben noch offen bleiben, ob das im Ergebnis ein Graus oder ein Glück ist, das Ende oder die Befreiung (oder beides, als Erinnye ist sie jedenfalls ohne ihr Objekt des Zorns, Gilbert bleibt verschwunden), in der Kunst ist es ausschließlich ein Glück.

Hier draußen bleibt es nur ein Rätsel, wie das Buch den aufmerksamen Augen der Jury zum Deutschen Buchpreis entgehen beziehungsweise sie nicht überzeugen konnte. So ein Buch ist ein Kleinod, das geht nicht schnell und kommt nicht schnell wieder.