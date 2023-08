Roman „Dünnes Eis“ von Theres Essmann – Geschichten, aus Erinnerungen herausgeschält

Von: Jana Ballweber

Teilen

Theres Essmann. Rüdiger Nehmzow © Ru®diger Nehmzow

In ihrem Roman „Dünnes Eis“ macht Theres Essmann Kriegstraumata plausibel und vermag doch nicht zu trösten.

Marietta ist 99 Jahre alt – alt genug, um zum Geburtstag im Altersheim Besuch von der Volontärin der örtlichen Lokalzeitung zu bekommen. Die ist dem Journalismus aber eher abgeneigt und will viel lieber fotografieren – und das tut sie dann auch. Vor allem Mariettas faltigen Körper. Denn der trägt, wie sich zeigen wird, deutlich sichtbare Spuren eines Kriegstraumas.

Marietta hat zum Ende des Zweiten Weltkriegs eine verstörende Flucht aus Ostpreußen erlebt. Das wissen wir, so ziemlich von Beginn an. Doch schnell wird klar, dass da noch etwas anderes ist, etwas, das Marietta tief unten in den Niederungen ihrer Erinnerung verbuddelt hat. Die Aufarbeitung ist das Kernthema des Romans „Dünnes Eis“ von Theres Essmann. Das Buch gleicht einer Psychoanalyse – ein Bild, mit dem die Autorin immer wieder spielt. Das Wesentliche geschieht in Mariettas Träumen und Erinnerungen. Doch wie distanziert, wie analytisch kann die Beobachtung bleiben, wo es doch um einen Mitmenschen geht, für dessen Kriegserlebnisse man im eigenen Bekanntenkreis so unzählige Vorlagen hat?

Das Buch: Theres Essmann: Dünnes Eis. Roman. Dörlemann, Zürich 2023. 288 Seiten, 23 Euro.

Ostpreußen und Syrien

Die Antwort auf diese Frage ist: überhaupt nicht. Es gibt keine Neutralität in einer Gesellschaft, in der Krieg und die Schlachtfelder, die er in Erinnerungen und Erzählungen hinterlässt, omnipräsent sind. Ob es der Zweite Weltkrieg, der Jugoslawienkrieg oder der syrische Bürgerkrieg ist: Derartige Ereignisse sind Teil des gesellschaftlichen Kollektivbewusstseins eines vielfältigen Deutschlands. Was Marietta erlebt hat, verbindet sie mit dem syrischen Flüchtlingsjungen Enis, den Marietta eines Tages im Park kennenlernt, mit ihrer Freundin Gisela, die ebenfalls aus Ostpreußen stammt, mit dem mürrischen Nachbarn Herr Tacke mit dem dunklen Geheimnis. All ihre Erlebnisse zitieren Erinnerungen aus verschiedensten Kriegen, die hierzulande in den meisten Familien schlummern – mal heiß diskutiert, öfter unausgesprochen.

Darin liegt gleichzeitig die größte Stärke und die größte Schwäche des Romans. Es gelingt der Autorin, Gefühle plausibel zu machen und Handlungen nachvollziehbar. Der Roman berührt. Doch von einem Buch, das so etwas vermag, erwartet die Leserin auch ein Mindestmaß an Trost. Den erfährt Marietta zwar, doch sie sitzt ja auch in einem Luxusaltersheim, hat kaum körperliche Gebrechen und findet vor allem selbstständig den Ausgang aus ihren Trauma-Labyrinthen. Wie viel ambitionierter, wie viel tröstlicher wäre es gewesen, eine solche Geschichte an einem Ort spielen zu lassen, an dem all das nicht gegeben ist? Orte, die in unserer Gesellschaft existieren, die wir allzu gerne ausblenden, weil wir ihre Trostlosigkeit und unsere Schuld daran nicht ertragen. Bis wir nicht mehr um sie herumkommen, weil Oma nicht mehr allein zu Hause leben kann, sich nicht mehr an Namen und Gesichter ihrer Enkel erinnert und glaubt, dass es erst gestern war, dass sie auf einem Schiff über die Ostsee vor derselben Roten Armee davonlaufen musste wie Marietta. Wie dringend bräuchte diese Gesellschaft einen Roman, der Hoffnung in dieser Umgebung zu finden vermag?

Vielleicht ist es zu viel verlangt, vielleicht wäre die Bürde zu groß. Auch ohne Trost zu spenden, erinnert „Dünnes Eis“ daran, wie viel Leben in alten Menschen noch steckt. Sie mögen vielleicht wunderlich werden, mehr Geduld einfordern. Aber das Buch weckt den Wunsch, die eigene Großmutter anzurufen – nicht aus Pflichtgefühl, sondern um noch das allerletzte bisschen Geschichte aus ihr herauszupressen. Es ist die Großmutter, die noch da ist, nicht die mit dem Ostsee-Schiff und der Demenz, sondern die mit den Bombennächten in badischen Bunkern mit zitterndem Dackel und mit dem Zuckerdiebstahl aus der Küche der Tante, vor lauter Hunger. Geschichten, die es wert sind gehört zu werden, Geschichten, die man aus dem Wust der Erinnerung herausschälen muss – solange sie noch da sind.