Robert Seethaler „Das Café ohne Namen": Enttäuschen und dann doch schweben

Von: Eberhard Geisler

Bloß nicht in die Falle gehen: Zu Robert Seethalers Roman „Café ohne Namen“.

Wie André Breton überliefert, soll sich Paul Valéry einst geschworen haben, niemals einen Roman mit einem Satz zu beginnen wie: „Die Marquise verließ das Haus um fünf Uhr.“ Mit dieser Erinnerung war es für Breton selbst aber weniger um eine geeignete Formulierung von Romananfängen gegangen als vielmehr um die Einsicht, dass die Form des Romans selbst fragwürdig geworden war und avantgardistisches Schreiben sich von dessen Konventionen würde loslösen müssen.

Robert Seethaler hat dieses Genre indessen nun ein weiteres Mal gewählt und setzt mit folgendem Satz ein: „Robert Simon verließ die Wohnung, in der er mit der Kriegerwitwe Martha Pohl lebte, um halb fünf an einem Montagmorgen.“ Seethaler erzählt weiter, legt zugleich aber – und dies macht sein neues Buch so überaus bedeutend – die Lunte ans gewohnte Erzählen, um Fundamente freizulegen, auf denen seiner Einsicht nach zeitgerechtes Erzählen überhaupt erst entstehen kann. So fängt nämlich kein Roman an, der den Leser und die Leserin umwerben, ihnen Schönes versprechen und sie behutsam an etwas zunächst noch Verborgenes heranführen will. So fängt vielmehr ein Roman an, der keine Umstände macht, der mit der Tür ins Haus fällt, zu keiner ästhetischen Verklärung bereit ist und direkt auf die Netzhaut will.

Der Plot ist rasch erzählt. Man schreibt das Jahr 1966. Robert Simon, der bei besagter Kriegerwitwe zur Untermiete wohnt und mit ihr gelegentlich scheue Gespräche führt, verdient sein Brot als Gelegenheitsarbeiter auf dem Karmelitermarkt, der in der Wiener Leopoldstadt liegt und von Gerüchen nach Fleisch, Fisch und Gemüse und, wie es heißt, auch nach Efeublüten erfüllt ist. Bald kann Simon sich einen Traum erfüllen und ein an diesem Platz gelegenes Café pachten, das er erst einmal ebenso mühevoll wie unerschrocken restauriert.

Bald kommen Menschen aus dem Viertel, um ein Bier bei ihm zu trinken, und alle bringen ihr zumeist hart geprüftes Schicksal mit. Am besten hat es noch der Fleischermeister Johannes Berg angetroffen, obwohl auch er sich um den Fortbestand seines Ladens Sorgen machen muss. Eine gealterte Prostituierte zählt zu den Gästen, eine junge Immigrantin, die mit einem winzigen Koffer aus Jugoslawien gekommen war und, wenn sie den Mund aufmacht, ihre kaputten Zähne zeigt; viele andere Beschädigte mehr. Mila Szalica, früher als Hilfsnäherin beschäftigt, war lange arbeitslos, kann Simon aber schließlich als Kellnerin zur Seite stehen. Am Ende kann der Pachtvertrag des Cafés nicht verlängert werden, Simon muss es räumen, aber irgendwie, hat man den Eindruck, wird es für ihn weitergehen. Nun ist der Plot zweifellos wichtig – und steht trotzdem nicht eigentlich im Vordergrund. Wer vor lauter Begutachtung des Inhalts der literarischen Faktur keine Aufmerksamkeit schenkte, ginge in die Falle. Hier geht es nämlich um Faktur überhaupt; es geht um das große gesellschaftliche Gewerke.

Das Buch: Robert Seethaler: Das Café ohne Namen. Roman. Classen Verlag, Berlin 2023, 288 Seiten, 24 Euro.

Der katalanische Dichter Joan Salvat-Papasseit hat einmal geschrieben – und der Maler Antoni Tàpies hat den Vers später gerne aufgegriffen: „Noch im kleinsten Fetzen klingt das Lied“. Robert Simon hat für Poesie erst einmal keinen Sinn, weiß trotzdem aber sehr wohl, was zu tun ist, und bindet sich stumm die Schürze um: „Er dichtete die Fenster mit Leinölkitt ab, pinselte den Fußabstreifer mit Rostschutz ein und ließ sich von einem Asphaltierer den Riss an der Türschwelle teeren.“ Hier ist eine Optik am Werk, die Materialität überscharf hervortreten lässt, weil es in diesem Roman zu rehabilitieren gilt, was in der abendländischen Geistesgeschichte zumeist verachtet worden war.

Damit aber ist nun aber auch die Kunst, wie sie als Idee dem Buch zu entnehmen ist, nicht mehr weit. Der Maler Mischa, der vor Jahren aus Russland nach Wien gekommen war, hat sich mit Heide angefreundet, die auf dem Markt Milch und Käse verkauft. An dieser Freundschaft kann Seethaler zeigen, wie zutiefst verschwistert der Rückgang aufs Material, mag das Szenarium auch noch so erbärmlich erscheinen, mit künstlerischem Gelingen ist. Er schreibt von Mischa: „War er zufrieden, ging er mit dem Bild zu Heides Milch- und Käseladen hinüber, wo er es in einem kleinen Anbau an der Hinterseite zwischen einer kaputten Kühltruhe, einem Stapel rostiger Wellbleche und ein paar Säcken mit feucht gewordenem Streusalz verstaute.“

Man muss beim Lesen darauf gefasst sein, dass der Autor mit der Bereitschaft zu Enttäuschung selbst dorthin geht, wo sie vielleicht ungerecht wird, etwa wenn er über Simon sagt: „Seine Augen waren blau. Sie waren das einzig wirklich Schöne an ihm.“ Oder dass er größte Bitterkeit auszudrücken weiß: „Wahrscheinlich ist sogar das Sterben leichter, wenn man nie schön gewesen ist.“ Zugleich gibt es aber auch eine wunderschöne Liebesgeschichte. Der Boxer René steht im erbitterten Kampf gegen seinen Gegner, sieht im Ring in dessen Augen und meint in ihnen plötzlich die haselnussbraunen Augen von Mila, der Kellnerin aus dem Café, in die er sich verliebt hat, wiederzuerkennen. Natürlich verliert er den Kampf, geht zu Boden, gewinnt aber Milas Herz. In diesem Roman steht so viel auf dem Spiel, nahezu alles.

Und dann macht die Schrift, vielleicht auf ihrem heimlichen Höhepunkt, Anstalt zu schweben: „Auf der anderen Straßenseite gingen zwei Straßenkehrer vorüber. Mit ihren Besen über der Schulter sahen sie aus wie auf Wanderschaft. Sie waren in ein Gespräch vertieft, lachten laut und merkten nicht, dass direkt über ihren Köpfen eine Frau mit blauem Kopftuch ihre Putzfetzen ausschüttelte.“ Suche in deiner Arbeit beherzt nur nach Bodenhaftung, verständige dich darüber, und Menschen und Träume beginnen zu fliegen.