Rike Scheffler: „Lava. Rituale“ – Die geheime Sprache des Phytoplanktons

Von: Björn Hayer

Teilen

Rike Scheffler. Foto: Gunnlöð Jóna © Gunnlöð Jóna

Wer Klimaschutz für eine Sache der Technik hält, irrt. Er ist zutiefst poetisch, wie Rike Scheffler in ihrem neuen Lyrikband „Lava. Rituale“ dokumentiert.

Was die Menschheit der Zukunft wohl nicht mehr wird erleben können: Elefanten, die sich zur Beerdigung eines Herdenmitglieds zusammenfinden. Oder: Gletscher und Schnee. Umso mehr müht sich das Ich in Rike Schefflers neuem Lyrikband „Lava. Rituale“, die gefährdete Schönheit im Schatten des Klimawandels noch einmal zu Papier zu bringen, „frenetisch sammelnd / archivierend“.

Dass abseits elegischer Trauer über diese Entwicklung die Zeit drängt, verdeutlicht indessen ihr Poem „vom doppelten Tod“. Zwischen dem refrainartig wiederholten Bekenntnis „w:ihr sind zu spät“ erhöht sich der Puls. Hielt man die Umweltveränderungen lange für schleichend, gar unsichtbar, offenbart sich nun eine unleugbare Drastik: „die hitze tötet nicht still / s:ih ist laut“ – und so gewaltig, dass sich am Ende dieses Textes selbst die Wörter samt dem Ich auflösen.

Zu warnen und zu fragen „was lässt sich bergen von Erden?“, stellt jedoch nur eine Ambition dieser so überwältigenden wie berührenden Dichtung dar. Ihr geht es ebenso um ein Gegenmodell zu dem Hier und Heute. Gerade die den Miniaturen vorangestellten Zitate aus dem Diskurs um den Posthumanismus – mitunter von Donna Haraway – lesen sich als Protest gegen eine binäre Welt. Statt unsere Ordnung eben in Mensch und Tier oder Zivilisation und Natur aufzuteilen, betont die 1985 geborene Autorin die Verbindungen zwischen allen Wesen. Eichen weisen ähnliche Wunden wie Menschen auf, Seekühe vermögen zu tanzen, derweil lagern sich Sedimente, also ein geologisches Phänomen, in unserem Gedächtnis ab. Motivisch verknüpft sind viele dieser Übergänge mithilfe des Wassers. Es durchströmt alle Organismen und bricht kulturell konstruierte Grenzen auf. „Ich erkenne mich selbst im Anderen, wir sind in diesem Punkt gleicht“, so daher das Motto zahlreicher Texte.

Das Buch Rike Scheffler: Lava. Rituale. kookbooks, Berlin 2023. 88 Seiten, 26 Euro.

Einerseits be- und überschreiben Rike Scheffler als Dichterin die Natur, indem beispielsweise das „Ich in Wasser schreiben kann“ oder umgekehrt die „Gischt auf milchiger Haut“ Spuren hinterlässt. Andererseits gibt Scheffler diversen Kreaturen und Biotopen eigene Stimmen zu, und zwar mit einem ziemlich einzigartigen Coup in der aktuellen Lyrik. Sie erfindet nämlich ein ganz eigenes Sprach- bzw. Zeichensystem. „Als Phytoplankton“ äußert man sich etwa so: „| | p“ oder „??“. „Brodelnder Schlamm“ erzählt wiederum von „f?“. Nur hier und da sind wir dazu imstande, Begriffe zu entschlüsseln und in „kysn“ das „Küssen“ oder in „hy:tn“ das „Hüten“ erkennen.

So wie wir in der Epoche der Erderwärmung lernen müssen, mehr dem Planeten zuzuhören und weniger nur über ihn zu reden, so löst auch diese Lyrik die natürlichen Lebenserscheinungen aus ihrem bisherigen und von uns abhängigen Objektstatus. Mehr noch, sie zeigt sie als souveränes Subjekt, ausgezeichnet durch ein uns nicht unmittelbar zugängliches Kommunikationssystem. Gerade weil die Umwelt dadurch ihr Geheimnis nicht verrät, ist sie bewahrenswert. In der gebundenen Sprache jener Möglichkeitspoesie wird dieser Appell damit letztlich zum Manifest, unverrückbar und eindringlich.