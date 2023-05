Ralf Rothmann: „Theorie des Regens“ – An die Bauzäune der Zukunft gemalt

Fortbewegung in Florenz. © imago images/Loop Images

„Theorie des Regens“, ein Band mit Notizen von Ralf Rothmann, ist eine Einladung.

Als Fünfjähriger hatte Ralf Rothmann das Gut in Schleswig-Holstein verlassen müssen, wo er aufgewachsen war, und war mit seinen Eltern, die dort Melker gewesen waren, nach Oberhausen im Ruhrgebiet gezogen, wo der Vater Arbeit als Kohlenhauer in einer Zeche, die Mutter Arbeit als Kellnerin fand. Über dieses soziale Milieu würde er in vielen Romanen und Erzählungen schreiben und dabei sich immer wieder aus der Misere herauszuschreiben versuchen. Er würde stets Figuren aus proletarischen, seltener kleinbürgerlichen Familien schildern, bei denen aber Träume von einem anderen Leben aufbrechen – sorgenfreies Leben, Reisen, Künstlertum.

Nun hat der Autor ein Buch mit Notizen vorgelegt, denen er ein Motto von Hermann Hesse vorangestellt hat: „Wie viel hätte man zu wünschen und doch eigentlich nichts.“ Bereits dies klingt nach erreichtem Triumph: hier hat ein Autor schreibend Ruhe gefunden, jenseits des Mangels, weil, was fehlt, ja schon gefunden ist. Über seine Mutter notiert er: „Und trotz der bis aufs Blut strafenden, unablässig rauchenden und trinkenden Mutter immer noch, immer wieder die Vision, dass Weiblichkeit etwas Schwebendes, etwas zart Geflügeltes sei.“ Jacques Lacan zufolge entwickelt jedes Kind die Phantasie, ergänzen zu wollen, was der Mutter fehlt, und so macht sich dieser Schriftsteller auf den Weg zu einem Schreiben, das schwebend und sanft beflügelt wäre.

Christoph Bartmann hat einmal bemerkt, dieser Schriftsteller erzeuge den Eindruck, „als bräuchte er den vulgären sprachlichen Mikrokosmos, den er schildern kann wie keiner, um in ihm sein Schweigen einzunisten“. Fünfzig Jahre lang hat Rothmann Notizen gemacht, die sich in seinen Romanen nicht verarbeiten ließen, und nun erweist sich der Sinn solcher Widerspenstigkeit: der Autor hat die geheime Rebellion gegen die Welt, die er vorfand, in eine Einladung an die Leserschaft verwandelt; er hat Lücken gelassen als Gesprächsangebot. „Manche Zeilen widersetzten sich auch, waren ihr eigener Ort und stehen nun in diesem Buch. Es sind Segmente oder Splitter einer Geschichte, deren Herausgabe vielleicht die Hoffnung rechtfertigt, dass in ihren Zwischenräumen die Geschichten anderer beginnen.“

Dass Sensibilität und Beobachtungsgabe aus der Misere hinausführen, bedeutet bei diesem Autor konsequenterweise nicht, dass er sich aufspielen will als einer, der endlich Bescheid weiß. Er gestattet seiner Prosa, dass Träume sich in ihr einnisten. Wenn er beispielsweise nach Florenz reist, wird bei ihm Benommenheit zum produktiven Wachzustand. Nein, als Tourist die Sehenswürdigkeiten der Reihe nach einfach abhaken will er nicht: „Der Tourismus macht aus allem eine Kulisse und aus jedem einen Statisten. Ich gehe zwischen diesen Sehenswürdigkeiten in Florenz hindurch, als wären sie auf die Bauzäune der Zukunft gemalt. Kaum möglich, in dem Gewimmel die nötige Ruhe oder Beschaulichkeit aufzubringen. Oft sind die Gesichter die von Pflichtbewussten: Man absolviert die Stadt und ist froh, wenn man wieder rauskann. Denkbar, dass vereinzelte Bewohner sich manchmal selbst für Touristen halten und müde oder benommen mit einer Reisegruppe in den Zug steigen.“

Das Buch Ralf Rothmann: Theorie des Regens. Notizen. Suhrkamp, Berlin 2023. 215 S., 24 Euro.

Je länger man den Text anschaut, desto mehr gerät er selbst zu einer Malerei auf den Bauzäunen der altehrwürdigen italienischen Stadt. Ruhe zu wahrhafter Wahrnehmung findet der Beschauliche in ihr nicht, und doch taucht aus der Benommenheit die Idee einer Rettung dieser großen Vergangenheit und ihrer Kultur als Projekt für die Zukunft auf. Plötzlich erscheint auch die Möglichkeit einer Solidarität, die Reisende und Einheimische miteinander verbände. Der Autor sieht Passanten, die froh sind, dem Elend der Arbeitswelt zu entfliehen, wenn am Nachmittag endlich die Stechuhr knallend ihren Segen gab. Es handelt sich um Pendler, die in der Stadt gearbeitet haben und sich nun plötzlich selbst für Touristen halten; beide Gruppen treffen sich in ihrer Befremdung über die Maschinerie des Alltags. Mitten in der Erschöpfung blitzt etwas Brüderschaft auf und die Hoffnung, die Menschen müssten nicht länger bloße Statisten sein.

Ein Text ist für Rothmann etwas, mit dem man sich aus unerträglichen Situationen herausdrehen kann, ohne dass dies bei ihm jedoch zu einem wütenden Exorzismus führte. Eher lässt er aufs Papier getupfte Aquarelle entstehen, deren Reihung der Leser gerne folgt.

Rahel von Varnhagen schreibt am 14. Juni 1823 an ihren Mann: „Varnhagen! du musst in den Garten! Nein, du glaubst es nicht, welche Rosen! Alle sind sie da, eilig und zugleich hervorgetreten, wie wenn die Schildwacht heraus ruft!“ Die Vertreterin frühromantischer Aufbruchsstimmung und erwachten weiblichen Selbstbewusstseins bringt ihre freudige Wahrnehmung wunderbar zum Ausdruck und blickt dabei in einen parkähnlichen Garten, der ihr, da sie aus wohlhabendem Bürgertum stammte und Gattin eines preußischen Geschäftsträgers war, zur Verfügung gestanden haben dürfte. Bei Rothmann heißt es lapidar: „Die gierig dem Licht zuwachsenden Treibhaus-Tulpen, zwei Dutzend oder mehr: Fast fürchtet man, sie könnten die Vase verrücken.“ Tulpen, keine Rosen, Schnittblumen auf dem Tisch, keine Gartenpracht; aber wo gilt es anzufangen, wenn nicht bei diesem Hunger nach Licht.