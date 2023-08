„Radtour mit Velociraptorin“ – Flugs von A nach B

Von: Judith von Sternburg

Der Schriftsteller (l.) und die Velociraptorin. Halina Kirschner/Mairisch © Halina Kirschner/Mairisch

Nils Mohl und Halina Kirschner erzählen und zeigen, wie schön hemmungsloses Fahrradfahren ist

Auch dem Schriftsteller fällt nichts mehr ein, was er schreiben könnte, also pumpt er den Reifen auf, schwingt sich mal wieder aufs Rad und dreht eine Runde. Und noch eine. Schon überholt er ein Bonanzarad und eine ganze BMX-Gang, denn er ist bereits beim B, während unsereiner noch gar nix kapiert. Schon gar nicht, von wem die brummelige weibliche Stimme kommen soll, die den Schriftsteller von der Seite anquasselt. Auf einem Rad im Sausegang von der Seite angequasselt zu werden – äußerst merkwürdig, findet auch der Schriftsteller und denkt nicht dran, stehenzubleiben. Dann wirft sich „dieses Wesen“ ihm aber kurzerhand in den Weg, „Bämm!“, und ist ein Ciraptor, „genauer gesagt eine Ciraptorin“. Wäre der Schriftsteller nicht eben beim C angelangt, könnte er sie auch direkt bei ihrem wirklichen Namen nennen: Velociraptorin. Velo heißt ein Fahrrad in der Schweiz, von „vélocipède“, dem Schnellfuß, wie wiederum der Velociraptor ein schneller Räuber gewesen sein soll. Das könnte man aus „Jurassic Parc“ wissen, hätte man den Mut, sich einen solchen Film anzusehen. Alles hängt jedenfalls mit allem zusammen und ist sehr ausgetüftelt.

Nils Mohl – wer weiß, vielleicht der Schriftsteller, dem nichts einfällt, nun aber offenbar doch – und Halina Kirschner als Illustratorin gestalten die „Wilde Radtour mit Velociraptorin“ als eine Art Wimmelalphabet. Das ist eine Gattung, die man sich vorher gar nicht vorstellen konnte, nun aber schon. Sie beruht darauf, dass der jeweilige Buchstabe vorkommt und bei dieser Gelegenheit auch interessante Wörter erläutert werden: Wörter, die Erwachsene natürlich kennen und stolz darauf sind (navigieren) und Wörter, bei denen sie ganz schnell und sicher schneller als das Kindchen die Erklärung lesen, um nicht zu dumm dazustehen (Nabenschaltung). Die Geschichte hat trotzdem immer Vorfahrt und dreht sich ihrerseits um Tempo, Tempo, Tempo. Kirschners Bilder in Schwarz-Weiß-Magenta-Grün sind perfekt dafür. Immer sieht man auch das Sausen, und manchmal ist schon wieder einer halb aus dem Bild.

Das Buch: Nils Mohl/Halina Kirschner (Ill.): Wilde Radtour mit Velociraptorin. mairisch, Hamburg 2023. 56 Seiten, 20 Euro.

Ooooooooh

Die Velociraptorin, das muss man dazusagen, ist zunächst eine tollkühne, aber schlechte Radfahrerin. Nachher hat sie den Bogen raus und wird sogar zwischendurch Profi. Aber es gibt auch Rückschläge, wenn sie beim Oooooooh fürchterlich hinfällt – glücklicher-, nein, vernünftigerweise mit Helm. Außerdem ist das Alphabet lang genug für Trennungsgedanken, aber auch für eine Versöhnung. Mit Kuss auf die Wange. So kann man hier noch etwas lernen, übers Fahrradfahren und über die Liebe. Und der Schriftsteller hat am Ende eine Geschichte, sogar eine dolle.

Ein Buch für Fahrradfans, steht zu Recht hinten auf dem Umschlag. Aber auch für Leute, die Fahrräder bisher nicht so mögen. (Ab vier Jahren) ith