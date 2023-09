„Radio Sarajevo“ von Tijan Sila: Kinder und Eltern im Krieg

Von: Norbert Mappes-Niediek

In einem Keller in Sarajevo, Juni 1992. Foto: Georges Gobet/afp © AFP

Tijan Sila erzählt in „Radio Sarajevo“ flott und erschütternd vom Alltag in der belagerten Stadt.

Elf, vielleicht erst zehn Jahre alt ist Tijan Sila, der Titelheld dieser autobiografischen Erzählung, als der Krieg beginnt. Dreizehn ist der Junge, als die Familie auf stetes Drängen der Mutter nach Deutschland flieht. Dazwischen liegen volle zwei Jahre Kindheit im belagerten Sarajevo. Wer das damals beobachtete, tat sich schwer damit, gerade das Schicksal der bosnischen Kinder zu erfassen. Waren sie nicht die bedauernswertesten Opfer? Aber was man antraf, waren stille Kleinkinder und coole Jungs, die ihre zerstörten Städte scheinbar wie einen Abenteuerspielplatz nutzten, auf die Panzer der UN-Truppen kletterten und den Blauhelm-Soldaten Süßigkeiten abschwatzten.

Tijan Sila erzählt einfach seine Kindheit: lebendig, flott, anschaulich und ganz und gar unverkitscht. Aber was heißt einfach? Tatsächlich ist dieser scheinbar so hingeschriebene Text kunstvoll komponiert. Die dramatischste Szene, eine, in der man über Seiten den Atem anhält, geht glimpflich aus und beschreibt die Kriegswirklichkeit eben damit umso eindrücklicher: Schlimm ist, was passiert. Aber vielleicht noch schlimmer ist, was jederzeit passieren könnte.

Wenn Erwachsene hilflos sind

Die Umwertung der Werte, die Umkehrung der Verhältnisse: Das ist der Krieg. Für Tijan und seine Freunde beginnt er damit, dass die eigenen Eltern keinen Schutz und kein Vertrauen mehr bieten. Beide sind Büchermenschen von der Uni und könnten für ein Leben in Chaos und Gefahr kaum schlechter gerüstet sein. Viel leichter passt der elfjährige Sohn sich an. Gleich zu Beginn zeigt sich: Professionelle Bescheidwisser wie die gebildeten Eltern liegen mit allen ihren Vorhersagen falsch. Wirklich Bescheid wissen nur sogenannte Bildungsferne. Die verachteten Flüchtlinge vom Lande schließlich können zwar manchmal nicht lesen und schreiben, wissen aber besser, welches Holz am längsten brennt und wärmt. Muhamed, ein Kleinkrimineller aus dem Viertel, ist nicht nur geschickter, wenn es ums Besorgen des täglichen Brotes geht. Sondern, oh Wunder, er ist auch empathischer als Tijans Eltern. Sogar die Gangster gewinnen an Prestige: Sie haben die Waffen, die die Stadt so dringend braucht, und wenn sie sie nicht nur zur Verteidigung gegen die Belagerung nutzen, sondern auch zur persönlichen Bereicherung, sieht man es ihnen nach.

Der Vater ist schwach und unbeherrscht, die Mutter streng und hochmütig. Dass sie beide im Roman keine gute Nachrede haben, teilen sie mit ihrer ganzen Generation. Der Krieg hat ihre charakterlichen Schwächen herausgearbeitet. Beider Nachkriegsschicksal ist traurig: In Deutschland fassen sie nicht Fuß, der Vater stirbt an Krebs, die Mutter wird paranoid und landet in der Psychiatrie.

Das Mitleid des schreibenden Sohnes bleibt ein wenig gepresst; dass sie ihm keine Hilfe waren, als er sie am dringendsten brauchte, lässt sich nicht vergessen. Erst im Rückblick, nicht nur auf die Eltern, offenbart sich das ganze Grauen der beiden Jahre in der belagerten Stadt: Als Sila – das Autorenpseudonym ist bosnisch für: Kraft, aber auch Gewalt – nach vielen Jahren in Deutschland nach Sarajevo zurückkehrt, ist sein Kindheitsfreund ein gebrochener Mann und sitzt im Gefängnis.

Nebenbei, unaufdringlich und frei von Exotismus, fließt viel bosnisch-jugoslawische Landeskunde ein, fein abgestimmt auf das deutsche, vor allem wohl jüngere Lesepublikum. „Alles, was Sie gelesen haben, ist wirklich passiert“, schreibt Tijan Sila am Schluss in einer „Anmerkung des Autors“. So wird es sein; nicht einmal die wörtlich wiedergegebenen Dialoge mag man ins Reich der Fiktion verweisen. Gemeinsam mit dem Autor geht der Leser durch dessen Fotoalbum: Was einer mit elf oder zwölf erlebt, ohne elterlichen Filter und dazu von so elementarer Schrecklichkeit, brennt sich auf die Festplatte des Gehirns.

Dass in diesem Buch so sparsam abstrahiert und vordergründig so wenig reflektiert wird, ist seine große Stärke. Von einem Zwölfjährigen darf niemand eine Analyse der Jugoslawienkriege erwarten. Dem erwachsenen Autor jedoch darf man schon abverlangen, dass er für die eh nur ganz knappen Erklärpassagen wenigstens mal einen Blick auf Wikipedia wirft. Dann hätte er den Kriegsbeginn 1991 nicht vertauscht, sich bei der Datierung des Kosovokriegs nicht gleich um neun Jahre vertan und keine amerikanischen Blauhelm-Soldaten auftreten lassen, die es gar nicht gab. Aber solche Fehler sind wohl der Fluch der Authentizität.