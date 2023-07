„Platz der Freiheit“ von Jonathan Garfinkel – Frieden mit den Eltern

Von: Katharina Granzin

Tamar wächst in Tiflis auf. © IMAGO/ingimage

Georgische Geheimnisse: Jonathan Garfinkels kluger Schmöker „Platz der Freiheit“.

In einem Land ohne Hunde kläffen die Katzen“ lautet ein in diesem Roman mehrfach zitiertes georgisches Sprichwort. Im englischen Original ist es der Titel des Buchs. So mehrdeutig und rätselhaft wie dieser Satz muten auch viele der Geschehnisse im Roman an, der zum größten Teil im Georgien der nuller Jahre spielt. Das ist aber nur die oberste Schicht einer Erzählung, die Jahrzehnte tief in die Vergangenheit reicht, und deren Figuren im Wandel der Zeiten auch ihre eigenen Identitäten einer tiefgehenden Verwandlung unterzogen haben.

Seinen Anfang nimmt alles im Moskau der siebziger Jahre. Der junge Amerikaner Gary kommt in die Sowjetunion, um russische Literatur zu studieren, und macht unter den Mitstudierenden die Bekanntschaft einiger interessanter Persönlichkeiten. Der schillernde Aslan, Jazzfan wie Gary selbst, schafft es gleich am ersten Tag, dem Westler dessen Markenjeans abzukaufen, handelt mit allem, was nicht niet- und nagelfest ist, und pflegt eine herrlich poetisch verdrehte Sprache (vom Übersetzer Henning Ahrens in ein herrlich verdrehtes Deutsch gebracht).

Dann lernt Gary die temperamentvolle Literaturstudentin Anna kennen, die ihm umgehend den Kopf verdreht, aber nicht mit ihm, sondern mit Zaza schläft, einem Georgier von hünenhafter Gestalt. Gary findet sich damit ab und freundet sich mit allen dreien an. Doch dann sind Zaza und Aslan von einem Tag auf den anderen verschwunden, nach Georgien, wie es heißt. Als Gary von sehr geheimen Kreisen aufgefordert wird, die beiden zu suchen, fährt er gehorsam in den Kaukasus. Doch dort verliert sich die Spur der Erzählung fürs erste in einer surrealistisch anmutenden Szenerie...

Der große Rest des Romans spielt eine ganze Generation später. Seine Hauptfigur ist Tamar, eine junge Frau, die in Tiflis bei Adoptiveltern aufwächst. Sie weiß, dass ihre leibliche Mutter Anna heißt, und hat Erinnerungen an ihren Vater Zaza, bei dem sie lebte, bis sie sechs war. Doch was aus den Eltern geworden ist, weiß sie nicht – auch nicht, ob es jemanden gibt, der es ihr sagen könnte. Tamar wächst behütet im Theatermilieu heran, wird in politisch schwierigen Umbruchzeiten erwachsen, heiratet ihren schwulen besten Freund, um ihn zu schützen, und macht sich einen Namen mit radikaler Performancekunst. Dann tritt Rachel Grabinsky in ihr Leben, eine kanadische Intellektuelle und politische Aktivistin mit litauischen Wurzeln.

Das Buch: Jonathan Garfinkel: Platz der Freiheit. Roman. A. d. Engl. v. Henning Ahrens. Rowohlt Berlin, 2023. 448 S., 26 Euro.

Es passiert danach noch sehr viel – sehr spannend ist der Roman aber unter anderem, weil seine Charaktere von ungeklärten Rätseln umwoben sind, die eben mit lange vergangenen Ereignissen zusammenhängen. Es obliegt Tamar – sowie bald auch ihrem Halbbruder, den sie erst spät als solchen erkennt –, diesen Ereignissen auf die Spur zu kommen und mit den Taten der Eltern Frieden zu schließen. Diese Suche nach der Wahrheit kleidet der Autor in eine bunte, actionreiche Handlung, die am Ende wieder nach Georgien führen wird. An pittoreskem Ort kommt es zu einem Showdown, bei dem nicht nur Identitäten gelüftet, Vergehen und Verbrechen gebeichtet werden, sondern bei dem auch jede Menge Blut fließt.

Letzteres wäre gar nicht in dem Ausmaß nötig und ist ein ziemlich karnevaleskes Element, wie so vieles an diesem Roman. Man könnte ihn auch satirisch nennen, diesen Hang zu etwas grelleren Farben, die dem Erzählten eine surrealistisch umstrahlte Aura verleihen (in einer ganz und gar surrealen Szene spielt auch der einstige Staatspräsident Micheil Saakaschwili eine Rolle, der in unserer heutigen Realität in einem georgischen Gefängnis sitzt und einen Hungerstreik nur mit knapper Not überlebt hat).

Unter dieser Hülle der Überhöhung und Übertreibung erzählt der Roman von den vielen tatsächlichen politischen Konflikten und Problemen, mit denen die Menschen in Georgien seit Jahrzehnten zu kämpfen haben, und zeigt eine große Vertrautheit mit dem Land und seiner Kulturszene. Die provokanten Kunstaktionen der Hauptfigur sind, wie der Autor in einem informativen Nachwort erläutert, von realen Vorbildern inspiriert.

Ob Atmosphäre, Alltagsfakten, Verhaltensweisen der Menschen und so weiter treffend wiedergegeben werden, lässt sich von hiesiger Stelle aus schwer bewerten. Nur ein georgisches Publikum könnte ein wohlinformiertes Urteil darüber fällen, wie gut die „kulturelle Aneignung“, derer sich der Kanadier Garfinkel zweifellos schuldig gemacht hat, gelungen ist. Als mitteleuropäische Leserin jedenfalls hat man das Gefühl, durch die Lektüre dem Land ein gutes Stück nähergekommen zu sein. „Platz der Freiheit“ ist ein origineller, kluger und mit genau dem richtigen Quentchen Absurdität gefütterter Roman.