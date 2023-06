Peter Kurzeck: Lebensprogramm: Schreiben

Von: Claus-Jürgen Göpfert

Teilen

Der Schriftsteller Peter Kurzeck beim Spaziergang in der Garrigue bei Uzés. © Günter Kämpf

Peter Kurzeck wäre heute 80 Jahre alt geworden. Ein Buch beschreibt erstmals seine Zeit in Uzés, seiner südfranzösischen zweiten Heimat.

Dort, in der sonnendurchglühten Einsamkeit der südfranzösischen Provinz, kam er zu sich selbst. Dort besaß der Frankfurter Schriftsteller Peter Kurzeck (1943–2013) in den letzten 20 Lebensjahren seinen eigentlichen festen Wohnsitz. In der Kleinstadt Uzés, nicht weit von Avignon entfernt, schrieb er und schrieb und schrieb. Nach dem Tod des unermüdlichen Flaneurs und peniblen Beobachters des Alltags fand sein Lektor Rudi Deuble in der Wohnung von Uzés viele unvollendete Manuskripte, unzählige Blätter.

In diesem Jahr überkreuzen sich zwei Jahrestage, der 80. Geburtstag von Peter Kurzeck am 10. Juni und sein zehnter Todestag am 25. November. Günter Kämpf, der langjährige Verleger des Anabas Verlages, und seine Frau, die Autorin Vilma Link-Kämpf, beschreiben nun erstmals das Leben und Arbeiten Kurzecks in Südfrankreich in einem Buch. Ein poetisches Porträt des Freundes, in dem das Licht flirrt, das durchzogen ist vom Geschmack des Weines, der Aprikosen und Kirschen, dem Gesang der Zikaden.

Die Kämpfs teilten mit dem Schriftsteller die Liebe zur südfranzösischen Landschaft und Lebensart. 1992 hatte Kurzeck mit seiner Lebensgefährtin, der Autorin Birgit Vanderbeke, vier Kilometer von Uzés entfernt ein Haus gekauft. Nach der Trennung des Paares vermittelten die Kämpfs ihm die neue kleine Wohnung. Dort lebte er nur mit seinen Büchern und seiner Schreibmaschine: „Er war einfach nicht für Gäste eingerichtet. Es gab keine sogenannte Sitzecke mit Sofa und Sesseln, nicht einmal einen Stuhl, auf dem ein Gast ohne weiteres hätte Platz nehmen können. Denn die wenigen Stühle waren meistens vollgepackt mit Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, Papierstapeln aller Art, die nur ungern weggeräumt wurden. Bei Peter Kurzeck war nur Platz für Peter Kurzeck und seine Arbeit.“

Dabei gab es nicht selten Besuch, Menschen, mit denen er befreundet war, die ihn interviewen wollten oder die einfach seine Bücher gelesen hatten. Doch sein soziales Leben verlagerte der Schriftsteller ins Café, in lange Spaziergänge durch die wilde Hügellandschaft. Zuhause aber kämpfte er alleine mit seinen Texten. Das Schreiben war bei ihm ein langer, nicht selten mühevoller Prozess, immer wieder tippte er neue Fassungen seiner Manuskripte, kürzte, änderte.

Kurzeck kämpfte um die Zeit fürs Schreiben, er kämpfte sein Leben lang gegen das Vergehen der Zeit, das er doch nicht aufhalten konnte. Schon in seinem Debüt-Roman „Der Nußbaum gegenüber vom Laden in dem du dein Brot kaufst“, 1979 im Frankfurter Verlag Stroemfeld/Roter Stern erschienen, heißt es: „Laß mich hier mit meinem immerwährenden Schnaps sitzen; mein Zauberglas, das nie leer wird. Draußen ein trüber Tag und wir wollen uns – sowieso untröstlich – Zeit nehmen für deine Geschichte.“

Kurzeck wuchs als Flüchtlingskind nach dem Zweiten Weltkrieg in Staufenberg bei Gießen auf. Kämpf erinnert sich, wie er den Ort mit Uzés verglich: „Die Stadt steht auf einem Kreidefelsen, sagte er, Staufenberg ist auf einem Basalthügel gebaut.“ Der heute 84-Jährige ist davon überzeugt, dass das Leben in Südfrankreich Kurzeck „geerdet“ hat. Dass Uzés ihm die Heimat gab, die er in Frankfurt nicht fand. Kurzeck besaß in den letzten Jahren seines Lebens keine Wohnung mehr in Frankfurt, wenn er sich dort aufhielt, wohnte er bei seinem Verleger KD Wolff oder bei anderen Freunden.

Kurzeck, erinnert sich Kämpf, sei immer „ziemlich bedrückt“ gewesen, wenn er Uzés habe verlassen müssen, für eine Lesereise, für Auftritte. Auch die nahmen ihm, so empfand er es wenigstens, die so dringend benötigte Zeit zum Schreiben. Der Schriftsteller stemmte sich gegen Vereinnahmungen durch bürgerliche Konventionen und Verpflichtungen. Seine langjährige Tätigkeit als Zivilangestellter bei der US Army in Gießen nahm er anfangs noch als schlichte Möglichkeit, Geld für den Lebensunterhalt zu verdienen. Die 20 Jahre in Uzés lebte er dann endgültig als Gegenmodell, möglichst ohne Zwänge. Eine Utopie.

„Schreiben war sein Lebensprogramm“, so drückt es Günter Kämpf aus. „Er war richtiggehend davon besessen.“ In Uzés entstanden wichtige Teile des Roman-Zyklus „Das alte Jahrhundert“, der mittlerweile acht Bände umfasst. So auch das mehr als 1000-seitige Opus Magnum „Vorabend“ über seine Kindheit in Staufenberg. Alle seine Texte spiegeln Biografisches, versuchen, aus genau beobachteten Momenten (s)eines Lebens, aus Bruchstücken, meist zeitlich und örtlich sehr eingegrenzt, eine Art Welt-Panorama zu entfalten. Dabei entwickelt Kurzecks Erzählen, im Stakkato unvollendeter, mäandernder Satz-Partikel, eine magische Anziehungskraft.

In Uzés versuchte er, seinen Tag diszipliniert zu strukturieren. Das gelang nicht immer, aber doch oft. Drei oder vier Stunden wanderte er dann durch Olivenhaine und Aprikosenplantagen. Auch an heißen Tagen. Dabei memorierte er laut Sätze, an denen er arbeitete, die ihm noch nicht gefielen. Kämpf bescheinigt dem Freund „hohes Selbstbewusstsein“, ja, auch eine gewisse Eitelkeit. Er habe allen Ernstes geglaubt, er halte die Welt am Laufen, müsse auf sie achten. Er wird vermisst.