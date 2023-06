Ottilie von Goethe im Romantik-Museum: Was sie nicht leiden kann

Das Frankfurter Romantik-Museum erinnert an Ottilie von Goethe.

In dem Album „Allerlei“, das von ihr selbst handelt und dessen Titel insofern zwischen Selbstironie und Ichbezogenheit changiert, präsentiert sie in schmucken Zeichnungen ihre diversen Persönlichkeitsanteile. Sie sind nicht nur gender-, sondern insgesamt fluide. Man sieht sie als romantische Fantasiegestalt und perfekte Hausfrau, als Athene, die sich das Wort „Vaterland“ aufs Schild geschrieben hat, und als erwachsenes Kleinkind mit Gängelband und Spielsachen, als preußischen Soldaten, junge Trauernde und ernste Greisin. Nicht weil sie zurückschaut, sie selbst ist zu diesem Zeitpunkt Anfang 20, aber mit einem heftigen Gespür für die mögliche Gleichzeitigkeit der Dinge und Empfindungen. Für jeden Buchstaben ihres Vornamens gibt es ein Bild und auf dem achten, „Ottilie“, dann (fast) alles zusammen in einer entsprechend besonders grotesken und doch anmutigen Darstellung. Dazu trägt sie nun einen feinen Schnurrbart. Wie häufig, wenn es in die Romantik geht, ist die Gegenwart unter Überspringung der dazwischen liegenden Jahrhunderte verblüffend nahe.

Dazu passt: Ottilie von Goethe geriet vor allem nach ihrem Tod in den Ruf, anstrengend bis ins Überspannte und zudem überehrgeizig sowie ein loses Weibsbild gewesen zu sein. Anstrengend bis ins Überspannte und zudem überehrgeizig sowie ein loses Weibsbild zu sein, ein übles Diktum. Ein Mann wäre wohl bis heute begabt bis ins Genialische und hochambitioniert sowie einer, der nichts anbrennen lässt. Vielleicht ist das bloß eine Projektion.

Ottilie von Goethe, darauf wird man sich leichter einigen können, war eine Romantikerin, wie sie im Buche steht, und ihrem alten Schwiegervater – ihrem „Vater“, wie sie und er betonten – das Tor zur Gegenwart. Man darf sich und kann sich in der Ausstellung vorstellen, wie aktuellste Bücher am Frauenplan in Weimar zwischen den Stockwerken rotierten, und selbst wenn oder gerade weil Goethe im Alter ein ökonomischer Leser war, hatte er doch in der Schwiegertochter eine gebildete, hellwache Informantin und Anregerin, die ihm etwa Lord Byron näherbrachte – und für ihn übersetzte –, welcher dann im früh verstorbenen Euphorion im Faust II auftaucht. Auch war es die Schwiegertochter, der Goethe seinen Faust II vorlas und mit der er die späten Änderungen vornahm, daran erinnert Anne Bohnenkamp-Renken, die Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts.

Seit das Hochstift direkt neben dem Frankfurter Goethe-Haus am Großen Hirschgraben auch das immer noch aufregend neue Deutsche Romantik-Museum betreut, lässt sich noch viel leichter als früher vermitteln, dass Goethe und die Romantik mehr Schnittmengen bieten, als es Goethe (und der Romantik) vielleicht lieb gewesen wäre. Ottilie von Goethe war ein besonders facettenreicher und eigensinniger Teil dieser Schnittmenge.

„Mut zum Chaos – Ottilie von Goethe und die Welt der Romantik“ heißt die ihr gewidmete Ausstellung, die zu ihrem 150. Geburtstag 2022 im Goethe- und Schiller-Archiv Weimar zu sehen war (FR v. 26. Oktober 2022) und jetzt in erweiterter Form im für Wechselausstellungen eingerichteten Untergeschoss des Romantik-Museums gezeigt wird. Schon die Temperatur im Saal lohnt den Besuch, das nur nebenbei.

Die Kuratorin Francesca Fabbri, in Frankfurt flankiert von Konrad Heumann, dem Leiter der Handschriftenabteilung des Hochstifts, ist chronologisch vorgegangen. Zugleich wird klar, dass das Biografische zugunsten des intellektuellen Lebens ein bisschen zurückgedrängt werden sollte – wurde doch ersteres schon seinerzeit vom interessierten Publikum durchgetratscht und ausgeschlachtet, während zweiteres sich als spärlich beackert erweist. Lange, berichtet Fabbri, sei eine zweibändige Ausgabe zu Ottilies eigenen Schriften das Maß der Dinge gewesen und keinem aufgefallen, wie vieles (das meiste) hier fehlte. Keiner, so Fabbri, habe die Arbeit des Goethe- und Schiller-Archivs hinterfragt. Philologische Herausgeberschaft und ihre untergründige Ideologie, ein weites Feld.

Nun kann man beispielsweise in Ottilie von Goethes „Journale“ schauen, kein Tagebuch, sondern eine Gedächtnisstütze und ein Wegweiser durch die eigenen Lektüren. Bislang kaum erforscht, so Fabbri, gebe es einen Einblick in ein Leserinnenleben und auch in die sehr ordentlichen Weimarer Standards, was die Zugänglichkeit zu aktuellen Titeln betraf.

Die Leserin Ottilie ist nicht nur ästhetisch, sondern auch politisch eine hellwache Zeitgenossin. Auf Weimarer Maskenbällen verteilt sie (also in Verkleidung und nach Gusto unter falschem Namen) freche Flugblätter. Ungemütlich wird es, als sie sich 1837 für die entlassenen Göttinger Sieben einsetzt, ein scharfes politisches Statement in einem etwas umständlichen, aber durch den chinesischen Schauplatz Brechtisch wirkenden Gedicht. Sie unterzeichnet diesmal als Ottilie von Goethe, das macht etwas her.

Geboren wurde sie 1796 in Danzig als Ottilie von Pogwisch, ein nobler Name, aber es fehlte an Geld, auch verschwand bald der Vater aus dem Blickfeld. Mit Anfang 20 aber hatte sie einen neuen gefunden. Die Heirat mit August, entsprechend also ihrem „Bruder“, galt ihrer Familie als Mesalliance, was Ottilie naturgemäß wenig bekümmerte. Und sie kannte zwar andere und größere Liebesgeschichten, aber es war offenbar gut so. Ihr Stammbuch ist zu sehen, in das August den „Egmont“-Vers „Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht ...“ geschrieben hatte, frühe lakonische Resignation und frühe Allgegenwart des mächtigen Vaters. Man muss die Ehe jedoch nicht unglücklicher machen, als sie war, drei Kinder – die ENKEL GOETHES – gingen daraus hervor, Augusts früher Tod 1830 wurde zwei Jahre bei weitem überschattet vom Tod des „Vaters“. Hier nun, nicht für August, wählt Ottilie die Wendung, das Licht ihres Lebens sei erloschen.

Der Ausstellungstitel verdankt sich dem von Ottilie angestoßenen mehrsprachigen Zeitschriftenprojekt „Chaos“ (1829-1832), einem fabelhaften Internetforum inklusive Filterblasenbildung aus analoger Zeit. Einsendungen wurden (von Ausnahmen abgesehen) respektiert und anonym abgedruckt, wer fürs Blättchen geliefert hatte, war damit abonniert. Clevere Vorbedingung: Autorinnen und Autoren mussten mindestens 24 Stunden ihres Lebens in Weimar verbracht haben (eine Art minimalistisches Stadtschreiberprinzip, gut für Weimar). Einem Zeitungsverlag käme das alles völlig unsinnig vor.

Der beträchtliche Charme der Schau verdankt sich nicht nur der smarten Gestaltung mit geschmackvoll ausgeleuchteten Inseln und den belebenden Texten, sondern auch all den Gegenständen, die die Jahrhunderte wie unbeschadet überstanden haben. Eine beneidenswert hübsche Mappe für Reiseunterlagen, denn Ottilie reiste, wie sie nur konnte, mit Dampfschiff und Eisenbahn als modernsten Fortbewegungsmitteln. Oder eine fesche Kappe im Royal Stewart Tartan, die Jane Carlyle und „Wilhelm Meister“-Übersetzer Thomas Carlyle schickten, denn Ottilie von Goethes Netzwerk war groß, und offenbar wussten die schottischen Freunde, dass sie die unter jungen Männern modische Kopfbedeckung zu schätzen wusste. „Be it, on Ottilie’s head, a token true / Of my Scottish Love to kind Weimar!“

Nach Goethes, also nach Vaters Tod ist Ottilie viel unterwegs, lebt einige Zeit in Wien, wo die Tochter Alma vor ihrem 17. Geburtstag stirbt, eine totale Katastrophe. Zu sehen ist schließlich nicht nur das Telegramm, das die Söhne Walther und Wolfgang nach dem Tod der Mutter 1872 versenden, sondern auch ihre eigenen letzten Zeilen an einen guten Freund, fast bis ganz unleserlich. Das ungewöhnliche Dokument einer letzten Lebensstunde.

Ottilie von Goethes Freiheitsdrang ist groß und betrifft alle Bezirke. „Ich kann es nicht leiden“, steht an der Wand, „wenn ich nur wie eine Kuh auf eine grüne Wiese geschickt werde und nichts aufsuchen und nichts entdecken kann.“ Francesca Fabbri rät zum Selfie vor diesem Satz, und Ottilie von Goethe hätte mit Sicherheit eins gemacht, mehrere.

Die Ausstellung schließt aber doll, mit einem Brief Annette von Droste-Hülshoffs, in dem diese wildesten Ottilie-Gossip verbreitet. Ein schlimmer Brief, das, was man dann nicht mehr lustig findet. Wer keine Gelegenheit hat, Konrad Heumann beim Auseinanderpflücken der fiesen Unwahrheiten zuzuhören, was schon ziemlich lohnenswert ist, kann sich anschauen, wie in Frankfurt neben der Transkription der Rotstift angesetzt wurde. Fake News vom Unfeinsten. Es ist interessanterweise doch ein Trost, dass es früher auch übel war.

Man braucht trotzdem einen kleinen Ausgleich, hier ist er: Frankfurter Studierende haben die Zeitschrift „Neues Chaos“ aufgelegt, erste Nummern liegen aus, schon gestalterisch hinreißend.

Deutsches Romantik-Museum, Frankfurt: bis 6. September. deutsches-romantik-museum.de

Die vielen Seiten der Ottilie, hier mit Bärtchen. Foto: Klassik Stiftung Weimar/Goethe- und Schiller-Archiv © Klassik Stiftung Weimar/Goethe- und Schiller-Archiv