Orwell und McEwan über „Kunst und Politik“ – Rom brennt, er geigt fantastisch

Von: Sylvia Staude

Mitglieder der Partido Obrero de Unificación Marxista 1936 in Barcelona. Ganz hinten links der große Orwell. © imago/United Archives Internatio

„Der Bauch des Wals“: George Orwell und Ian McEwan beschäftigen sich mit der Frage, ob Literatur politisch sein soll – oder einfach gute Literatur.

Es kann ein alptraumhafter Gedanke sein, wie der biblische Jona von einem Wal verschluckt zu werden – in der Realität würde es ein Mensch sowieso nicht überleben. Der Brite George Orwell – dessen berühmtester Roman, „1984“, aus Anlass des Sieges von Donald Trump stark nachgefragt war, aus Anlass des russischen Angriffs stark nachgefragt war, weitere Anlässe werden gewiss folgen –, Orwell aber sah den Schriftstellerkollegen Henry Miller in seinem 1940 erschienenen Essay „Im Innern des Wals“ behaglich in einem Wal-Bauch wohnen, abgeschirmt von allen lästigen oder auch schrecklichen Weltereignissen. Er nahm es ihm nicht übel. Er hielt gerade deswegen dessen Roman „Wendekreis des Krebses“ für gelungen.

„Miller schreibt über den Mann auf der Straße“, so Orwell fünf Jahre nach Erscheinen von Millers Roman (die Frau auf der Straße interessierte die Herren Schriftsteller damals eher gar nicht, aber das wäre ein anderes Thema). Er sei die Stimme „des Passagiers dritter Klasse“ und er schreibe von diesen armen Menschen „ohne zu faseln, ohne zu moralisieren“. Orwell spricht in dem Zusammenhang auch von Millers „Überzeugung, dass es doch ganz gleichgültig sei“ – und meint mit „es“ so ziemlich alles, was außerhalb des Wals geschieht.

Ende 2021 hielt der britische Autor Ian McEwan eine „Orwell Memorial Lecture“ unter dem Titel „Politik und Imagination: Überlegungen zu George Orwells ,Im Innern des Wals’“. McEwan beginnt seinen Vortrag mit dem 23. Dezember 1936, als Orwell Miller in dessen Wohnung in Paris besucht. Miller schenkt Orwell, der auf dem Weg nach Spanien ist, um an der Seite der Kommunisten zu kämpfen, an diesem Tag eine Cordjacke, mit der Bemerkung, er „könne die warme Jacke im spanischen Winter sicher gebrauchen; allerdings sei sie nicht kugelsicher.“ Miller, der Bohemien, der es lächerlich findet, sich irgendwie zu engagieren, der es sowieso und immer ablehnt, sich ernsthaft und gar mit seinem Leben für eine Sache einzusetzen, verschenkt immerhin eine Jacke. Das größere Geschenk, so kann man McEwan verstehen, kam allerdings von Orwell, als er Millers „Wendekreis des Krebses“ positiv, ja enthusiastisch besprach, dabei völlig hintanstellend, dass ihn politisch und in der moralischen Haltung von dem US-amerikanischen Kollegen Welten trennten.

Der Diogenes-Verlag, der die Essays von Orwell und McEwan in diesen aufgeregten, von rechts und links der Zensur zugeneigten Tagen herausgebracht hat mit dem Untertitel „Zwei Essays über Kunst und Politik“, verweist mit diesem Titel auf den Kern beider Texte: Kann große Kunst auch entstehen, wenn der Schöpfer, die Schöpferin sich abwendet von der Welt, wenn sie geigen, „während Rom brennt“, wie es Orwell über Miller schreibt.

Das Buch: George Orwell, Ian McEwan: Der Bauch des Wals. Zwei Essays. A. d. Engl. v. F. Gasbarra, B. Robben. Diogenes 2023. 140 S., 22 Euro.

Er schreibt aber auch: „Gute Romane stammen nicht aus der Feder von Gesinnungsschnüfflern oder Leuten, die fortwährend in der Angst leben, nicht linientreu zu sein“ – und sicher meint er seine eigenen Genossen mit. Ende der dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts glaubt Orwell, dass die Entwicklung hinausläuft „auf eine Zerstörung des Liberalismus“. McEwan sieht diese Gefahr heute wieder, er sieht sie sehr deutlich: „Weltweit wird die freie Meinungsäußerung zu einem schwindenden Privileg.“ In einer kleinen Aufzählung landet er bei der „gesellschaftlichen Ächtung“ vonseiten mancher Institutionen des angloamerikanischen Westens, „die fürchten, ansonsten ihrem Ruf zu schaden“.

Wer nicht predigt, dagegen genau hinsieht, so Orwell, kann große Literatur schaffen, auch wenn diese wie bei Miller nur einen kleinen Ausschnitt – die „Leute ohne Geld“ und ohne jeden Einfluss – behandelt. McEwans Gedanken zu Orwell und Miller führen ihn zum Klimaroman – denn die Klimakatastrophe ist womöglich noch auf lange Sicht das für die Menschheit wichtigste aller Themen – und zu der Überlegung, wie man das als Autor, als Autorin erfolgreich macht, das Innere des Wals zu verlassen. Denn die Figur, die eine flammende politische Rede hält, verliert seiner Meinung nach eine Dimension, „und sie wird so flach und ununterscheidbar wie eine Figur in einer Girlande von Scherenschnitten“.

McEwan fragt, nicht nur angesichts der Klimakatastrophe: „Müssten wir nicht davon ausgehen, dass es kein Walinneres mehr gibt“? Und führt einen Haiku Matsuo Bashos an: „Der alte Teich / Ein Frosch springt hinein / Vom Wasser ein Geräusch“. Ganz unanhängig von der Intention des Verfassers sei es doch gut, so McEwan, „dass es Frösche und natürliche Teiche, Ruhe und Einsamkeit gibt“. Und, könnte man hinzufügen, dass jemand darüber schreibt.

Es ging George Orwell, es geht heute Ian McEwan um die Freiheit der Kunst, um Toleranz, die auch auf Werke angewendet werden sollte, die der jeweiligen eigenen Meinung oder auch dem sogenannten Zeitgeist widersprechen. Ein Zitat aus Orwells mehr als 80 Jahre altem Essay sollte in jeder Bücherei an der Wand hängen: „Ein Großteil der Literatur, die uns von früher überliefert ist, ist durchsetzt von Glaubenslehren (...), die uns heute als falsch und in manchen Fällen als verachtungswürdig dumm erscheinen. Und trotzdem ist es ,gute‘ Literatur.“