Olga Tokarczuk: „Empusion“ – Die kleinen, stillen, blutvergießenden Rächerinnen

Von: Judith von Sternburg

Olga Tokarczuk.

So sanft, so beiläufig: Die eigenwillige „Zauberberg“-Überschreibung „Empusion“ der Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk.

Thomas Mann war 54, als er den Literaturnobelpreis bekam, Olga Tokarczuk 57. Da sich die Auszeichnung bei ihm ausdrücklich auf die damals schon Jahrzehnte zurückliegenden „Buddenbrooks“ bezog, schien es bei ihm spät, bei ihr angesichts der insgesamt betagten Preisträgerumgebung früh.

Unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Temperamente – für Tokarczuk, in Polen begeistert gelesen und von konservativer Seite heftig angefeindet, ist politisches Engagement ein integraler Bestandteil ihrer Arbeit. Künftig sind die beiden aber nicht nur durch die Ehrung verbunden, sondern auch durch Tokarczuks neuen Roman. Es ist der erste, den sie nach dem Nobelpreis geschrieben hat, wie der Kampa-Verlag betont, der ihr Werk seither so gepflegt befördert, dass allenthalben neue Tokarczuks auf dem deutschen Markt aufzutauchen scheinen. „Empusion“ jedoch kam auch auf Polnisch erst 2022 heraus: ein Vexierspiel und eine originelle Überschreibung des „Zauberbergs“ ihres Vorgängers.

Das Davos in „Empusion“ heißt Görbersdorf und liegt in Schlesien. Einst, begreift man und kann man auch leicht nachlesen, wurde hier Pionierarbeit für die Behandlung von Lungenkrankheiten betrieben, das Klima perfekt, dazu ein paar besonders engagierte Ärzte. Nach einem von ihnen, Alfred von Sokolowski, wurde der Ort nach dem Zweiten Weltkrieg – und der Vertreibung der deutschen Bevölkerung – umbenannt in Sokolowsko (heute wohnen hier etwa 750 Menschen, man fährt Ski). 1913 hingegen gibt es keinen polnischen Staat, wohl aber einen polnischen Nationalismus und ebenso Polen, die den Nationalismus als sinnlos altertümliche Kleinstaaterei ablehnen. „Nur das Große war stark. Nur das Vielfältige konnte schwere Zeiten überstehen“, heißt es hier von erzkonservativer Seite, denn so anschlussfähig an aktuelle Debatten vieles im Roman ist, so sehr entzieht es sich routinierten Einordnungen.

Tokarczuks Hans Castorp ist der Student Mieczyslaw Wojnicz, wenn man so will und die Autorin will zweifellos so. Beide sind 24, wie Castorp soll Wojnicz Ingenieur werden (nur hakt es irgendwie). Beide sind sympathisch, wohlerzogen, ihrerseits nicht so leicht einzuordnen, wie ihre Umgebung meint. Beider Sexualität birgt Geheimnisse, beider Anwesenheit Merkwürdigkeiten. Castorp war lediglich zu Besuch vor Ort und wird praktisch einbehalten. Wojnicz ist krank, aber ist er wirklich krank?

Einiges ist aus seiner unbehaglichen Kindheit mit strengem Vater und noch strengerem Onkel zu erfahren, die Mutter früh verstorben. Es stimmt etwas nicht im Leben des Mieczyslaw Wojnicz. Wie grundsätzlich diese Unstimmigkeit ist, zeigt sich erst auf den letzten Metern, Seiten des Buchs.

Zuvor entwirft Tokarczuk mit der Hilfe einer unorthodoxen Erzählstimme ein Panorama des zwar vom Tod grundierten, aber nicht freudlosen Kurlebens. Wojnicz logiert in Wilhelm Opitz’ „Gästehaus für Herren“, vorläufig. Wie bei Hans Castorp wird hier in vielem auf eine Vorläufigkeit bestanden, dabei tut sich rein gar nichts. Man isst gut, wenn auch nicht mehr ganz so gut, nachdem Frau Opitz unter unklaren Umständen zu Tode gekommen ist. Man verlustiert sich an dem örtlichen Likör „Schwärmerei“. Die „Schwärmerei“ ist so schmackhaft, dass viele Gespräche, Begegnungen und Ausflüge mit leichtem Schwips absolviert werden. „Mit ernster Hingabe kauften sie Kuchen in der Conditorei, glaubten den Nachrichten, die sie in der Zeitung lasen. Ja, das war die Köstlichkeit (er liebt dieses Wort, d. Red.), die Wojnicz im Leben suchte.“

Es ist müßig, das Personal rund um ihn mit dem „Zauberberg“-Personal abzugleichen. Jedenfalls gibt es ein gegensätzliches Pärchen, Longinus Lukas und August August, die vage an Naphta und Settembrini erinnern können, wobei ihre Gespräche nicht ganz so ausschweifend verlaufen. Auch ist Tokarczuk auf etwas anderes aus. Schon nach ein paar Seiten, schon vorab im nützlichen Personenverzeichnis stellt sich, „Gästehaus für Männer“ hin oder her, die Frage, weshalb praktisch keine Frau auftritt. Frau Opitz ist schon tot, zwei ältere Damen gibt es noch, die dem jungen Wojnicz wie von ungefähr eine märchenhafte Bohne zukommen lassen und bisweilen fortflattern wie zwei Raben.

Das Buch Olga Tokarczuk: Empusion. Eine natur(un)heilkundliche Schauergeschichte. A. d. Poln. v. Lisa Palmes / Lothar Quinkenstein. Kampa 2023. 380 S., 26 Euro.

Im Gespräch sind aber ausschließlich Männer. Ihr Lieblingsthema: Frauen. Wojnicz, ein zurückhaltender Mensch auch in dieser Frage, staunt über eine regelrechte Besessenheit. Tokarczuk macht sich den Spaß, nein, es ist kein Spaß, sie mutet sich und uns zu, in ausführlichen, von „Schwärmerei“ befeuerten Runden einige Jahrhunderte und Jahrtausende misogyner Sprücheklopperei herbeizuzitieren, deren Urheber am Ende des Bandes aufgelistet werden. Es geht um das Übliche, und einerseits ist es deprimierend, sich einen Kübel davon und noch einen und noch einen über den Kopf schütten zu lassen. Zudem ist sehr vieles davon nicht so fern und längst aus den Köpfen ausradiert, wie es selbstverständlich sein sollte.

Andererseits bekommt es einen Zug ins Komische. Nicht nur die Wucht und die Menge sorgen dafür. Es sind doch vor allem recht jammervolle Gestalten, einem frühen Tod Geweihte, denen die Schriftstellerin als Herrin des Verfahrens die von des Gedankens Blässe nicht angekränkelten Tiraden in den Mund legt.

Zwischen all dies schiebt sie nun außerdem eine propere Gruselgeschichte. „Eine natur(un)heilkundliche Schauergeschichte“ lautet der deutsche Untertitel von „Empusion“. In der Tat wird in jedem November ein Mann auf, wie man so sagt, bestialische Weise ermordet, nämlich – wie auch im Herbst 1913 und also vor unseren Augen – in der Luft zerrissen. Der Ort ist zu klein, um diesen Aderlass zu verkraften, und die Männer sind auch nicht lebensmüde. Sie haben sich angewöhnt, sterbenskranke Kurgäste vorzuschieben.

Allerlei kündigt das Krude an, bevor es sich ernstlich nähert: Die Erzählstimme beispielsweise, eine vornehmlich aus der Froschperspektive zuschauende, anschließend flugs in den Ritzen verschwindende „Wesenheit“. Tokarczuk beutet sie erzählerisch übrigens nicht so aus, wie es möglich wäre – in der Übersetzung von Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein waltet ein leichter, eleganter Ton, keine hochgespannte Zauberberg-Virtuosität.

Liegt es lediglich am Geschlecht des Wortes Erzählstimme, dass man sie unweigerlich für weiblich hält. Oder hat es mit dem diesseitigen Frauenmangel zu tun? Der sich wiederum mit ungemütlichen und unheimlichen örtlichen Geschichten verbindet. Darunter, erfährt Wojnicz, eine massive Hexenjagd im 17. Jahrhundert. Die bedrohten Frauen, das heißt alle Frauen fliehen schließlich in die umliegenden Wälder und kehren auch nach der Jagd nicht mehr zurück. Bei ihren Ausflügen treffen die teils verlegenen, teils lüsternen Kurgäste auf „Tuntschi“, grob aus Naturprodukten zusammengebastelte Sexpuppen einsamer, gelangweilter Köhler – auch die, lebendig geworden, üben der Sage nach Rache an den Männern, die ihnen etwas angetan haben. Schließlich markiert einer der Kurgäste eine Szene aus der antiken Komödie „Die Frösche“ von Aristophanes, in der eine Empuse Erwähnung findet, ein weibliches Schreckgespenst, das Tokarczuk im Kunstwort des schönen, einen Verlag aber sicher auch in PR-Nöte bringenden Titels verwendet. Leser und Leserin sind bald kurzum gewarnt. Es könnte sein, dass die wildesten Männerfantasien gegen die Männer zurückschlagen, und wie.

Eigenartig: Die späten, verblüffenden Volten lassen Hunderte Romanseiten wie ein unterhaltsames Vorspiel, aber doch wie ein Vorspiel erscheinen. Insofern wirkt „Empusion“ im Rückblick auch wie eine gewaltige Kurzgeschichte.