„Oh Boy“ – Junge, Junge

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Ausgerechnet der um Reflexion bemühte Band „Oh Boy“ stolpert über eine ungut zum Thema passende Grenzüberschreitung.

Das Irrwitzige ist auch, dass das genau eine Geschichte ist, wie sie in dem Sammelband „Oh Boy“, einer im Juli bei Kanon veröffentlichten und seit dem Wochenende vom Verlag nicht mehr ausgelieferten „Inventur der Männlichkeit“, hätte geschildert werden können. Wird sie ja auch, jedenfalls Folgendes: Autor Moritz Valentin, neben Donat Blum der Herausgeber des Bandes, schildert in dem Text „Ein glücklicher Mensch“, wie er gegen eine Frau sexuell übergriffig geworden ist. „Ich berührte ihren Körper in einer Situation, in der ich hätte ahnen können, dass sie das nicht wollte, und als sie sich meinem Willen entzog, habe ich mich feige und wortlos davongemacht.“ So weit „Oh Boy“.

Direkt nach der Veröffentlichung des Buches – 16 Texte ganz unterschiedlicher Leute, mit einem begeisterten Vorwort von Mithu Sanyal – meldete sich via Instagram allerdings die Frau, um die es dabei geht. Sie verwahrte sich gegen die Veröffentlichung, erklärte, das habe sie schon zuvor Moritz gegenüber getan, und forderte nun ein Boykott des Buches. Darauf ging der Kanon-Verlag – 2020 vom früheren Aufbau- und dann Ullstein-Chef Gunnar Cynybulk gegründet – vorerst nicht ein, und man könnte angesichts der Anonymität im Netz dafür sogar noch ein gewisses Verständnis haben. Aber diese sozusagen rückwärts sich entwickelnde Geschichte ist noch nicht zu Ende.

Allmähliche Empörung

Im Netz baute sich allmählich eine Empörung auf. Als das Literaturhaus Rostock eine für September geplante Lesung daraufhin absagte, schoss Donat Blum scharf und sprach von „Falschanschuldigungen“. Moritz schreibe über „männliche Übergrifflichkeit in KEINERLEI Verbindung zu konkreten Personen oder Vorfällen“. Seitens der Boykottunterstützerinnen sei das ein „verleumderisches, nach Rache trachtendes, ziemlich sicher justiziables und auf jeden Fall destruktives Verhalten“.

Dabei wurde inzwischen immer deutlicher, dass der verklausulierte Übergriff nicht nur zuzuordnen war. Die betroffene Frau hatte Moritz auch mehrfach aufgefordert, nicht noch „Profit daraus zu schlagen“, dass er sie 2022 in einem Club angegangen war und ihre Gegenwehr ignoriert hatte. Kanon erklärte nun zunächst, man nehme das alles sehr ernst, Moritz „profitiere“ jedenfalls nicht und habe „bereits vor Drucklegung sein Vorschusshonorar an eine Organisation gespendet, die Frauen und Zugehörige anderer Geschlechtsidentitäten in Fällen von sexualisierter Gewalt berät. Er wird so auch mit etwaigen Gewinnen aus dem Buch verfahren“.

Der Verlag war informiert

Es zeigte sich außerdem – und das ist doch unangenehm –, dass der Verlag im Bilde war. Moritz hatte von der Forderung der Frau berichtet und die Textpassage sowie seine Teilnahme am Buchprojekt zur Disposition gestellt. Kanon erklärte am Freitagabend: „Die Herausgebenden und der Verlag haben darauf intensiv darüber diskutiert, ob es nicht doch einen Weg geben könnte, dem Nein der Betroffenen zu entsprechen und einen Text über ein Tabuthema zu ermöglichen, in dem es um Scham, Reue und Prägungen geht. Solch einen Weg sahen wir im dann publizierten Text ,Ein glücklicher Mensch‘. Doch dieser Weg erweist sich als nicht richtig. Das ist uns, leider viel zu spät, klar geworden. Wir hätten den Wunsch der Betroffenen, jenen Vorfall in keiner Form aufzugreifen, auch nicht in einer fiktionalen, respektieren müssen.“

In derselben Stellungnahme heißt es, die Auslieferung sei gestoppt. Aus digitalen Ausgaben und etwaigen weiteren Druckauflagen werde der Text gestrichen. Moritz selbst hatte sich zuvor schon zurückgezogen, um „dem Projekt nicht weiter zu schaden“.

Mitbeteiligte am Sammelband – darunter Dinçer Güçyeter, Jayrôme C. Robinet, Peter Wawerzinek, Deniz Utlu – erklärten am Wochenende, sie seien über all dies nicht informiert gewesen, begrüßten die Entscheidung und solidarisierten sich mit den Opfern sexualisierter Gewalt.

Dabei bleibt ein besonderer Nachgeschmack. Man muss hier wirklich nicht das furchtbar naheliegende „Nein heißt Nein“ bemühen. Es reicht völlig, befremdet darüber zu sein, wie haarscharf der Unterschied ist zwischen selbstkritischer Ehrlichkeit und einer zweiten Grenzüberschreitung. Wie nämlich die Scham eines Täters selbstkritisch und sensibel reflektiert, ausgelebt, gar durchlitten werden will und wie das Opfer dabei letztlich nur mehr lästig ist. Das wäre ein gutes Thema für „Oh Boy“ gewesen und übrigens auch weit darüber hinaus.