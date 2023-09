Nino Haratischwili übernimmt Stadtschreiberamt: Empathie züchten in Bergen-Enkheim

Von: Sylvia Staude

Teilen

Nino Haratischwili hat ihre erste Amtshandlung, das Anschrauben des Schildes, erledigt. Foto: Rolf Oeser © Rolf Oeser

Wüstes Wetter und ein großes Fest: Nino Haratischwili übernimmt zum Jubiläum das Stadtschreiberamt.

Es war nur ein wenig übertrieben, als Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef bei seinem Grußwort behauptete: „Die Welt schaut heute auf dieses Zelt.“ „Dieses Zelt“ konnte nun nach der Pandemie und rechtzeitig zum großen Anlass von 50 Jahren Stadtschreiberei auf dem Berger Marktplatz aufgebaut werden – was für ein Glück, da das Wetter vom 1. September 2023 nicht zu vergleichen war mit dem milden, vor allem ruhigen Spätsommertag von 2022, als alle froh unter freiem Himmel saßen. Doch dazu später mehr.

„Dieses Zelt“ war voll, die Stimmung vorzüglich, als Nummer 49, Marion Poschmann, den symbolischen Schlüssel zum Stadtschreiberhaus an der Oberpforte an Nino Haratischwili, die 50. Trägerin des schönen Amts, übergab. OB Josef erinnerte daran, dass einst Bundeskanzler Willy Brandt Glückwünsche geschickt hat, Kulturdezernentin Ina Hartwig erinnerte daran, „dass die Literatur Menschen braucht“ (großartig also so ein volles Zelt), auch was für ein begeisterter Stadtschreiber einst Peter Bichsel (1981/82) gewesen sei, der am Ende erklärte: „Ich war ein Jahr lang unter Leuten.“ Begeisterter Applaus von den Leuten, auch wenn sie nur noch zu einem geringen Teil diejenigen von 81/82 gewesen sein dürften. Die Kulturgesellschaft hatte zu diesem Jubiläum neben den einstigen Amtsträgern und Amtsträgerinnen auch die Angehörigen verstorbener Stadtschreiber eingeladen, es kamen zum Beispiel Töchter von Peter Kurzeck und Wilhelm Genazino.

Ein Gruppenbild wurde gemacht. Moderatorin Aisha Camara, erkennbar außerhalb ihrer Komfortzone, stellte einigen in der Reihe die Frage: „Wie fühlt sich das an?“, Clemens Meyer (2018/19) entspannte die Sache mit dem Ausruf, ihn habe am meisten „das Hessecenter!“ beeindruckt. Große Heiterkeit.

Um der Diversität willen sorgte diesmal die Hip-Hop-Gruppe Baby Shoo für die (kurz gehaltenen) Zwischenspiele bzw. -tänze, die Frankfurterin Alyssa rappte. Dann folgte das Programm wieder der langjährigen Tradition: Ansprache der scheidenden Amtsinhaberin, „Zeltrede“ (diesmal von Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank), zum Schluss Rede der Neuen, also Nino Haratischwili. Zufällig entstand die beste aller Dramaturgien, vom Launigen nämlich hin zum Ernst. Und der gelassene Meron Mendel in der Mitte bekam den Wolkenbruch ab, der auf dem Zeltdach eine derartige Lautstärke entwickelte, dass der Redner mehrfach nachfragte, ob man ihn denn noch hören könne. Man konnte, und es war gut.

Marion Poschmann knüpfte an ihren Anfang, ihr Thema beim 49. Stadtschreiberfest an: die „Kaugummi-Forschung“ (einst residierte Wrigley’s in der Frankfurter Mousonstraße). Sie sah den „Kaugummi im Niedergang begriffen“, besonders in Bergen-Enkheim, wo sie die vier noch vorhandenen Automaten beobachtet hatte, die ihrer Kugeln „Jungle Fruit Flavour“ teils beraubt oder die teils beschädigt worden seien. Aber sie sprach jenseits der lustigen Kaugummi-Geschichten auch davon, wie man in Bergen-Enkheim „auf die vergehende Zeit geradezu gestoßen“ werde, auf den Einzug Wolfgang Koeppens im Jahr 1974 etwa. Sie erinnerte sich an ihr erstes selbst gelesenes Buch, den „Räuber Hotzenplotz“, an 50 Jahre „Sesamstraße“ in diesem Jahr, noch ein Jubiläum, sie schlenderte von den Zottelfiguren aus zu den akkurat geschnittenen Bergen-Enkheimer Hecken (das gedruckte Büchlein mit den Reden beinhaltet diesmal auch eine herrliche Fotostrecke).

Auch Meron Mendel blickte danach zurück, von der sogenannten Fassbinder-Debatte um das Stück „Der Müll, die Stadt und der Tod“ bis zur letztjährigen Documenta, denn sein Thema war die Kunstfreiheit versus der Forderung, dass niemand in seinen Gefühlen verletzt werden dürfe – mit besonderem Bezug auf den Antisemitismus. Er sprach einerseits von einer „selbstgerechten Forderung nach Zensur“, wenn jede Verletzung zu einem Verbot führen solle. Künstlerinnen und Künstler auf der anderen Seite sollten nicht Zensur beklagen, „wo nur Kritik geübt wird“. Schon länger bemüht sich Mendel um Vermittlung zwischen den Fronten, nicht nur in Frankfurt ist er eine Stimme der Mäßigung und Vernunft.

Schließlich führte die Rede der 1983 in Tiflis, Georgien, geborenen Nino Haratischwili zu dem Krieg, bei dem kein Ende absehbar ist. Und zur Frage „warum überhaupt Schreiben“, wenn doch Schreiben „keine Therapie, keine Flucht, keine Antwort“ sei. Aber es könne in den „Laboren der Kunst“ Empathie, Verständnis für andere gezüchtet werden: „Und aus Worten weben wir noch etwas anderes, etwas, das letztlich die einzige und effektivste Prävention gegen jede Gewalt ist: Empathie. Indem wir uns mitteilen, machen wir uns einerseits angreifbar und andererseits zugänglich.“ Alle, die zerspringen (wie Haratischwilis ukrainische Kollegin Tanja Maljartschuk) „müssen immer wieder zusammengeklebt werden. Von einem geliebten Menschen. Von einem vertrauten Umfeld. Von einer sinnvollen Tätigkeit. Und manchmal von einem Buch.“

Ein großer, berührender Moment, die Menschen im Festzelt würdigten ihn. Und werden gewiss nicht nachlassen, die „Stadtschreiberei“ ins nächste halbe Jahrhundert zu tragen.