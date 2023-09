Neuer Krimi von Jacob Ross: Er redet wie’n Mann

Von: Sylvia Staude

Anti-Drogen-Botschaften auf Grenada. © imago/Arcaid Images

Digger Digson und Miss Stanislaus ermitteln wieder: „Shadowman“ von Jacob Ross.

Es ist 40 Jahre her, dass die US-Regierung – Ronald Reagan war Präsident – auch auf der Antillen-Insel Grenada eine Regierung stürzte, die ihr zu links war. Und auch diesen Umsturz und Mini-Krieg leiteten Lügen ein. Angeblich lieferte die Sowjetunion Waffen, angeblich errichtete Kuba auf der Insel einen Militärstützpunkt, angeblich sollte eine sowjetische U-Boot-Basis entstehen. Ein Journalist der „Washington Post“ berichtete daraufhin, für eine U-Boot-Basis sei das Wasser dort viel zu flach. Egal. Waffen wurden nach der Landung der US-Truppen keine gefunden. Egal. Dafür hatte die Premierministerin von Dominica CIA-Geld erhalten. Und Reagan hatte, wie er später zugab, Margaret Thatcher belogen. Denn sie sah es als Einmischung in die inneren Angelegenheiten „einer kleinen unabhängigen Nation“ und soll entsetzt gewesen sein.

Die US-Invasion war 1983. Bereits 1984 verließ der 1956 auf Grenada geborene Schriftsteller Jacob Ross seine Heimat, er lebt seitdem in Großbritannien. Aber seine Romane spielen auf Grenada, erinnern auch an die Vergangenheit der Insel. In „Shadowman“ (Orig. „Black Rain Falling“, 2020) fährt Polizeiermittler und Ich-Erzähler Michael Digger Digson nur mit „Nervenflattern“ in eine gewisse Gegend: „Die örtliche Miliz hatte sich damals dort verschanzt, und es war die erste Stelle, auf die die F16-Fighter ihre radioaktiven Bomben abwarfen.“ In den Dörfern erkranken immer noch viele an Krebs.

Das Personal von Jacob Ross’ Erstlingskrimi „Die Knochenleser“ ist wieder da: allen voran nicht der Polizist und Pathologe Digger Digson, auch wenn er ein besonderer junger Mann ist, sondern seine Kollegin Miss Stanislaus, die ihm bisweilen den Kopf wäscht – im übertragenen Sinn. Oder ihm Essen kocht – im wortwörtlichen Sinn. Mehr als sonst schon müssen die beiden zusammenhalten, als Miss Stanislaus einen Mann erschießt, Juba Hurst, der sie als Minderjährige vergewaltigte und schwängerte. Digger war dabei, weiß, dass die Miss ihnen beiden damit das Leben rettete – aber alle, auch die Polizeikollegen, werden glauben, dass er selbstverständlich für sie lügt. Weil sie sich rächen wollte.

Das Buch Jacob Ross: Shadowman. Kriminalroman. A. d. karibischen Englisch v. Karin Diemerling. Suhrkamp 2023. 462 S., 16,95 Euro.

Noch einen Toten gibt es. Und Digger zieht bald an allerlei Fäden, die gefährlich sind, weil sie zum Drogenhandel führen und die Drogenhändler keinen Spaß verstehen. Außerdem können sie sich zum Beispiel Schnellboote leisten. Und bezahlte Killer. Außerdem den Angehörigen von Opfern ein Schweigegeld zahlen, denn was für die Drogenhändler Peanuts sind, ist für viele Familien auf Grenada und den anderen Antillen-Inseln eine Menge Geld.

Von wahrhaft ärmlichen, wahrhaft protzigen Lebensverhältnissen erzählt Ross. Wer das Geld hat, hat die Macht. Das ist freilich auf der ganzen Welt und darum auch in den meisten Kriminalromanen so. Was diesen Autor so besonders macht, das ist der lässige Erzählton, sind die feinen, frechen Dialoge. „Sie reden wie’n Mann, Missa Digger“, so Miss Stanislaus tadelnd. „Ich bin ein Mann!“, antwortet Mister Digger, entrüstet.