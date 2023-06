Nell Zink: „Avalon“ – Die verfolgte Unschuld

Von: Katharina Granzin

Schriftstellerin Nell Zink. Foto: Francesca Torricelli © Francesca Torricelli

Nell Zink erzählt in „Avalon“ hinreißend von einer kreativen Heldin, die sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ihrer Herkunft ziehen muss.

Sie solle endlich die Rolle der „Jungfrau in Nöten“ ablegen, sagt eine mütterliche Freundin an einer Stelle des Romans zur Hauptfigur. Das ist leichter gesagt als getan, denn Bran, die junge Frau, um die es hier geht, hat schlicht nicht die Mittel, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, in dem sie aufgewachsen ist. Zumindest nicht im ökonomischen Sinne.

Zu den zahllosen ironischen Elementen dieses Romans gehört, dass er im „sunshine state“ Kalifornien spielt, einer Weltgegend, in der gemeinhin die Reichen, Schönen und Sorglosen vermutet werden. Und tatsächlich gehören auch Brans Freunde und Freundinnen zu dieser Sorte, mit Eltern in gutbezahlten Berufen, die in schönen Häusern mit Swimming Pools wohnen.

Bran selbst dagegen wächst als Quasi-Stiefkind beim Exfreund ihrer Mutter auf, nachdem diese sich auf immer in einen buddhistischen Ashram verabschiedet hat. Der Ex und sein Vater, der mit einer finsteren Bikergang verbandelt ist, betreiben eine Baumschule, in der schon die kleine Bran, und die größere erst recht, nach der Schule unentgeltlich arbeiten muss.

Von der Stiefsippschaft ausgebeutet wie ein modernes Aschenbrödel und ansonsten vernachlässigt, wird sie in der Schule von allen ignoriert, bis sie irgendwann ein Kind kennenlernt, das auf andere Weise ebenso aus dem Raster fällt wie sie selbst. Durch die Freundschaft mit Jay, der sein Schwulsein früh entdeckt hat und Flamencotänzer werden will, gelingt es Bran, auf die Highschool zu kommen (so ganz nebenbei findet Erwähnung, dass sie dafür eine Klasse überspringt). Als eher unwichtiges Redaktionsmitglied der schuleigenen Literaturzeitung wird sie allmählich Teil einer eingeschworenen Clique, zu der sich die Redaktion entwickelt.

Erst als die Highschool beendet ist und alle in unterschiedliche Colleges abwandern, wird die soziale Kluft zwischen Bran und den anderen wieder offenbar. Der Besuchs eines Colleges kostet Geld, das sie nicht hat.

Das Buch Nell Zink: Avalon. Roman. A. d. Engl. v. Thomas Überhoff. Rowohlt Verlag, Hamburg 2023. 272 Seiten, 24 Euro.

So zusammengefasst, klingt das alles absolut nicht so lustig, wie es sich liest. Nell Zink hat nämlich diesen sehr eigenen Uneigentlichkeits-Sound, der aus Brans prekärem Entwicklungsroman ein ironisches Märchen macht. Bran selbst fungiert darin als Erzählerin mit einem gehörigen mentalen Abstand zu ihrem erzählten Ich. Zu den wenigen Besitztümern des flügge werdenden Teenagers gehören drei Fantasy-Bücher, die ihre Mutter ihr hinterlassen hat, darunter ein „Avalon“-Roman über König Artus und seine Tafelrunde. Das reale Avalon, weiß Bran, ist ein Vergnügungspark auf einer Insel, den sie als Kind mit ihrer Mutter besucht hat und der schon damals hinter ihren Erwartungen zurückblieb.

Dennoch hängt sie den romantischen Vorstellungen nach, die sie aus der prägenden Lektüre bezogen hat. Und tatsächlich taucht eine, wenngleich stark ins Parodistische verschobene, Ritter- oder vielleicht auch Minnesängerfigur in ihrem Leben auf: ein Ostküsten-Peter, der zeitweise am selben College wie Brans alter Freund Jay studiert. Auch Jay ist in Peter verliebt, der zwar straight ist, sich aber jede Art von Bewunderung gefallen lässt und es sehr schätzt, Zuhörer für seine hyperintellektuellen Wortkaskaden zu haben. In Bran, die übrigens – wie es sich für ein Aschenbrödel gehört – wunderschön ist, verliebt Peter sich regelrecht, oder beteuert es zumindest, denkt aber nicht daran, seine Verlobung mit einer reichen Ostküsten-Erbin mit arabischen Wurzeln deswegen aufzulösen. Bran, so behauptet sie, weiß, dass sie verarscht wird, und genießt es dennoch.

Und doch kommt Peter einmal in der Tat, um sie zu retten: Als Bran in einer ernsthaft bedrohlichen Situation vom Grundstück ihres unehelichen Großvaters verschwinden muss, erscheint er wie ein Ritter in schimmernder Rüstung, um die verfolgte Unschuld aus der Schusslinie zu nehmen und mit der Kreditkarte seiner Eltern für zwei Nächte ein teures Hotel zu bezahlen.

Das Eigentliche wird in diesem Roman nie explizit thematisiert: Dass Brans Existenz in dieser Form überhaupt möglich ist, grenzt bereits an ein kleines Wunder. Aufgewachsen in einer White-Trash-Umgebung, ohne jeden materiellen Komfort und seit dem zehnten Lebensjahr auch ohne jede Zuwendung, ist es letztlich ihr intellektuelles und kreatives Potenzial, das ihr zumindest die Möglichkeit auf ein besseres Leben in der Zukunft einräumt und ihr echte Freundschaften verschafft. Ob allerdings die abgefahrenen Fantasy-Drehbücher, die Bran schreibt und die Jay als eigene Hausarbeiten bei seiner Filmschule einreicht, sie am Ende tatsächlich in eine andere Umlaufbahn katapultieren können, steht in den Sternen.

Das letzte Bild des Romans, seine allerletzte ironische Metapher, ist eine offene Tür, durch die Bran gehen soll. Es ist im Grunde eine persiflierte Version des großen American Dream, die Nell Zink mit diesem Entwicklungsroman geschrieben hat: unter Anwendung und Verquickung von Märchen- und Fantasy-Elementen sowie losen Versatzstücken eines Collegeromans – bzw. eines Kein-College-Romans – auf dem brüchigen Fundament eines Sozialdramas. Es ist eine seltene Mischung und ein großer Spaß.