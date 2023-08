Nela Rywiková: „Kinder der Wut“ – Dass das so blöd enden muss

Nela Rywikovás übervoller Kriminalroman „Kinder der Wut“ führt auch tief in die deutsch-tschechische Geschichte zurück.

Ein verschrobener, als stiller Außenseiter lebender Tierpräparator gerät in Nela Rywikovás Kriminalroman „Kinder der Wut“ in Verdacht, einen Geschäftsmann ermordet und, wenn auch schlampig, präpariert zu haben. Andererseits, was könnte das Motiv sein, wo doch Erik Sykora sich offenbar nichts aus Geld macht und sein angebliches Opfer auch gar nicht kannte.

Im tschechischen Ostrava, wo sie selbst 1979 geboren wurde und einige Jahre als Restauratorin und Konservatorin arbeitete, lässt Rywiková den Roman spielen. Ihre Stadt hat eine so ziemlich überall vorkommende Mischung an Einwohnerinnen und Einwohnern: Verlierer und sich geschmeidig Durchwurstelnde, in der Politik und der Polizei Mitlaufende oder Einflussreiche, Unauffällige und Ehrgeizige. Man lebt auf der Straße, verdient Geld als Stricher; oder trifft sich in der Kneipe zum Kartenspiel oder ist einigermaßen wichtig als Beigeordnete oder hat Verbündete im Magistrat, fährt einen SUV und spielt Golf.

Nela Rywiková fächert ihre Figuren und ihre Geschichte auf. Bringt Kriminalhauptmann Vejnar ins Spiel, der die Dinge eher locker nimmt, darum trotzdem kein schlechter Polizist ist, bringt Kriminalmajorin Turková ins Spiel, klein, mollig, ambitioniert, die mit dem üblichen Sexismus zu kämpfen hat, dann von einem neuen Chef kaltgestellt wird. Vejnar bedauert das – aber was kann er schon machen, der Neue mag ja auch ihn nicht. Immerhin haben die beiden, noch unter dem alten Chef, mit Ausdauer einige Dinge klären können. Zum Beispiel, dass der spurlos verschwundene Präparator der Vater der Beigeordneten Jana Bittnerová ist. Die beiden scheinen wirklich gar keinen Kontakt gehabt zu haben, wie seltsam.

Stimmungsvoll, aber nicht das blutige Grauen zu sehr ausbreitend, so erzählt die Autorin. Jungen, die aus dem Nieselregen und der Kälte rauswollen, entdecken die präparierte Leiche in der Halle, in der Sykora arbeitet, Aufträge erledigt. Und sei es, dass er geliebte Haustiere für das trauernde Herrchen oder Frauchen konserviert. Trostloser aber das Zuhause von Pavel und seinem gefühlskalten, im Dreck lebenden Vater, der die Tochter bevorzugt. Sie wird das nächste Mordopfer sein.

Das Buch Nela Rywiková: Kinder der Wut. A. d. Tschech. v. Christina Frankenberg. Mitteldeutscher Verlag 2023. 314 S., 26 Euro.

Hass auf alle Deutschen

In dieses Geflecht webt Nela Rywiková noch die Vorgeschichte Eriks, der eigentlich Erich heißt. Nicht gerade oft wird von den Deutschen erzählt, die nach dem Zweiten Weltkrieg den Hass der Tschechinnen und Tschechen zu spüren bekamen: „Doktor Adler hatte seine Familie überzeugt, dass sie keinen Grund hatten, sich zu fürchten. Sie hatten sich nicht zu den Faschisten bekannt und niemandem geschadet. Aus dem Hass auf Hitler war jedoch ein Hass auf alle Deutschen geworden.“

Das „Faschistengesindel“ wird grundlos verhaftet und in ein Internierungslager gebracht. Der kleine Erich wird fortan stottern. Und als junger Mann im Bergbau arbeiten müssen.

„Kinder der Wut“ begibt sich auf Umwege. Bisweilen macht das den Roman etwas unübersichtlich, da man Figuren zwischendurch komplett aus den Augen verliert. Aber meist bringen sie sich durch ihre Eigenheiten und ihr Schicksal in Erinnerung, von dem Rywiková mit trockener, einnehmender Lakonie erzählt: „Seit seiner Kindheit hatten doch alle alles dafür getan, dass das mal so blöd endete“, heißt es etwa über Pavel. Besser kann man die Ungerechtigkeiten oder eben Blödheiten des Lebens nicht beschreiben.