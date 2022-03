Musiker und Nobelpreisträger Dylan bringt neues Buch heraus

Literatur

Bob Dylan gehört zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten. Bei seinem neuen Buch, das im November erscheinen soll, handelt es sich um eine Sammlung an Essays über die Kunst des Songschreibens.

New York - Der Musiker und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan (80) bringt ein neues Buch heraus. „The Philosophy of Modern Song“ soll am 8. November erscheinen, wie der Verlag Simon & Schuster mitteilte.

Es handele sich um die erste Veröffentlichung neuer Texte von Dylan seit dem 2004 erschienenen Werk „Chronicles, Volume One“. In „The Philosophy of Modern Song“ seien mehr als 60 Essays über die Kunst des Songschreibens versammelt, an denen Dylan seit 2010 arbeite. In Deutschland solle das Buch im Verlag C.H. Beck erscheinen.

Dylan gehört mit Welthits wie „Blowin' In The Wind“ und „The Times They Are A-Changin'“ zu den erfolgreichsten Musikern seiner Generation. 2016 wurde der Songpoet mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. dpa