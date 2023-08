Monika Helfer: „Die Jungfrau“ – Jenseits der Dinge des Lebens

Von: Judith von Sternburg

Monika Helfer macht uns in ihrem nagelneuen Buch„Die Jungfrau“ mit der fabelhaften, einsamen Gloria bekannt.

Ein weiteres schmales, hochdosiertes Buch, in dem die Österreicherin Monika Helfer ihr scheinbar so einfaches Projekt fortsetzt, über Menschen ihrer Familie, ihrer Vergangenheit, ihres Lebens zu schreiben. Sie hat selbst angedeutet, das könnte sich totlaufen, aber hier ist nun Gloria und macht uns wieder staunen. Auch Monika Helfer macht uns wieder staunen, ihre entwaffnende Offenheit, die Sparsamkeit, mit der sie erzählt, hier kühl, aber nicht kalt.

Gloria hat sie nie kalt gelassen, das ist aber alles lange her, und es war ambivalent. Einmal stellt sich Monika vor, wie es wäre, wenn Gloria ihr die Freundschaft aufkündigen würde. „Was würde ich als Erstes tun? Ich würde zum See hinunterspazieren, heute noch, in wenigen Minuten, würde mich auf eines der Boote setzen, die an Land gezogen und umgedreht worden waren, und würde eine Geschichte in mein Geschichtenheft schreiben, das ich allerdings erst von zu Hause holen müsste, aber auch das würde schön sein, den gewohntesten aller gewohnten Wege zu gehen mit dem Gefühl, endlich frei zu sein. Eine Zeit der Glückseligkeit würde beginnen.“ Aber Gloria kann nicht auf Monika verzichten, ihre einzige Freundin.

Jetzt, 40 Jahre später, hat sich Glorias Nichte gemeldet und Monika gebeten, einmal zu Besuch zu kommen, es gehe der Tante gar nicht gut, und sie wolle sie noch einmal sehen. Bevor Monika Helfer Gloria entfaltet, hat man den Eindruck, in einen Roman von Charles Dickens zu geraten, „Große Erwartungen“, und der Besuch im alten Haus der alten Freundin wäre dann ein Besuch bei der einsamen Miss Havisham, während die junge Gloria Estella wäre, das merkwürdige Mädchen, dem alles in die Wiege gelegt scheint und die trotzdem so chancenlos und gefangen wirkt.

Gloria ist dann anders, etwas anders. Aber bei allem psychologischen Scharfsinn und allem Realismus, mit dem Monika Helfer auch diesmal vorgeht, bleibt etwas Märchenhaftes um sie. Ein gruseliges Märchen, aber welches Märchen wäre das nicht, zumal das glückliche Ende ausbleibt.

„Die Jungfrau“ heißt das Buch, Gloria ist die Titelheldin, und es ist nicht so, dass sie nicht versuchen würde, diesen Zustand zu beenden. Pompös will sie mit Monika und geklautem Geld von der Mutter nach New York fliegen, um sich „entjungfern“ zu lassen. Die Mädchen bleiben bereits am Flughafen hängen, weil sie noch minderjährig sind. Als Schauspielstudentin in Wien hat Gloria eine Affäre mit einem Professor, der aber verheiratet und zu katholisch ist, um aufs Ganze zu gehen, wie Gloria vielleicht sagen würde. Der all das aber auch nicht so wichtig ist. Nichts ist Gloria besonders wichtig. Ihre Jungfernschaft, wie soll man sagen, scheint vor allem ein Symptom dafür zu sein, dass sie an den üblichen Dingen des Lebens nicht teilnimmt. Vielleicht hat das Wort es darum in den Titel geschafft.

Monika und Michael, ihr Mann, unterhalten sich darüber, was der Unterschied zwischen den beiden Begriffen ist, Jungfernschaft, Jungfräulichkeit. Jedenfalls, sagt Michael, sei Gloria eine Jungfrau, indem sie mit keinem Mann geschlafen habe – oder kein Mann mit ihr. „,Das trifft es beides nicht‘, sagte ich. ,Aber es entspricht doch der Tatsache.‘ – ,Die Tatsachen sind das eine ...‘ – ,Und was ist das andere?‘“

In dieser unaufgelösten Szene wärmt sich Monika die Füße am warmen Backofen. Michael erzählt, dass er gerade über eine Figur schreibe, die das auch so mache. Michael Köhlmeier und Monika Helfer, ein schreibendes Ehepaar, das sich gegenseitig in die jeweiligen Romane einlässt – ein ähnlich perfekt aufeinander eingespieltes Beispiel, und ein so erfolgreiches noch dazu, wird man länger suchen müssen.

Das Buch Monika Helfer: Die Jungfrau. Hanser, München 2023. 150 Seiten, 22 Euro.

Gloria, ein ehrgeiziger und boulevard-nobler Name, wächst vaterlos („Traum und Trauma: der Vater“) bei ihrer umfangreichen, ihrerseits endlos einsamen, aber freundlichen Mutter in einem riesigen Haus und mit riesig viel Geld auf. Gloria ist schön. Monika ist schöner. Aber wie in vielen frühen Freundinnengeschichten übergehen sie das beide. Monika ist auch keine Jungfrau mehr, sie hat ihre Geheimnisse Gloria und uns gegenüber.

Gloria ist mit sich beschäftigt, auf eine scheinbar üblich eitle, tatsächlich wunderliche Weise. „Ich glaube, sie war immer so sehr hinter den Spiegeln her, weil sie sich vergewissern wollte, ob es sie noch gibt. Sie war nicht verliebt in ihr Spiegelbild, sie staunte über sich selbst. Das ist etwas anderes. Wie Narcissus.“ Monika hat immer den Eindruck, Gloria spiele, selbst wenn sie ihr bloß bei der Mathearbeit vorsagt. „Sie sagte mir nicht ein, sie spielte jemanden, der jemandem einsagt.“ Zu Michael sagt Monika: „Sie spielt nicht eine Frau, die sie sein möchte, aber nicht ist. Sie spielt irgendjemanden, nur damit sie selbst glauben kann, dass sie jemand ist.“

Gloria ist gut in Mathe, Monika ist gut im Erzählen. In einer grandiosen, extrem kurzen und insofern typischen Helfer-Szene erfahren wir, wie sie den Film „Lawrence von Arabien“ fabelhaft nacherzählt, obwohl sie ihn nicht gesehen hat. Gerne würde man sich sofort von Monika „Lawrence von Arabien“ erzählen lassen, aber Monika Helfer bietet natürlich nicht die lange Version (anders als Paul Auster, zum Beispiel in „Bericht aus dem Inneren“, der die Filme, die er nacherzählt, aber immerhin gesehen hat). Sie habe sich gewundert, schreibt Monika, als sie den Film später gesehen habe, aber sie verrät nicht warum.

Aber auch Gloria verblüfft Monika mit Sätzen. Bravourös besteht sie zudem die Aufnahmeprüfung fürs Max-Reinhardt-Seminar. Sie wird jedoch niemals arbeiten oder nur ganz kurz (als Kellnerin), um das einmal kennenzulernen. Fremd auf dieser Welt zu bleiben: Darin ist Gloria am besten.

Am Ende dann wieder dieser Hauch von Dickens. Da schau her, Glorias Nichte will gerne an das Geld der Tante, das im alten Haus versteckt sein soll. Auf ewig unauffindbar. „Die Jungfrau“ ist, man kann wirklich nur staunen, neben allem anderen auch noch ein spannendes Buch.

Interessant, dass man Monika Helfer, jedenfalls die Monika der Bücher von Monika Helfer, inzwischen ganz gut kennt, vieles wiedererkennt, die räumliche Bedrängtheit ihrer Kindheit, die Onkel. Michael natürlich. Manchmal erzählt sie ein wenig über das Schreiben: die Glücksmomente etwa, wenn Sätze einfach da sind.

Wie könnte es aber nun weitergehen? Michael hätte nichts dagegen, wenn Monika einmal etwas Begeistertes über ihn schreiben würde. Dieses ganze Monika-Helfer-Schreiben ist überhaupt noch nicht ausgereizt.