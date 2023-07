Michel Houellebecq: „Einige Monate in meinem Leben“ - Richtigstellung, Rechtfertigung, Rache

Von: Martin Oehlen

Teilen

Michel Houellebecq beim Fototermin im Juni. © Joel Saget/afp

Pute, Dreckskerl, Kakerlak: Michel Houellebecq legt ein irrlichterndes und zugleich mit der Dampframme vorgehendes Buch über seine merkwürdige Porno-Affäre vor.

Eigentlich! Eigentlich hatte Michel Houellebecq versprochen, „damit aufzuhören, meine Gedanken und Meinungen der Öffentlichkeit mitzuteilen“. So geschehen im dritten Band seiner „Interventionen“, die 2020 unter dem Titel „Ein bisschen schlechter“ erschienen sind. Allerdings hatte er sich damals eine Option offengehalten: „Es sei denn, es besteht eine ernsthafte moralische Dringlichkeit.“ Dann also würde er sich noch einmal mit einem Non-fiction-Text zu Wort melden. Dieser Notfall scheint nun eingetreten zu sein. Herausgekommen ist ein irrlichterndes Buch.

Michel Houellebecq legt keinen Roman vor, auch keinen „Bericht“, wie es im Text heißt, sondern eine Abrechnung. „Einige Monate in meinem Leben“ befasst sich mit der Zeitphase vom Oktober 2022 bis zum März 2023. Diese wird zunächst geprägt von einer abermaligen Auseinandersetzung des französischen Starautors mit moslemischen Verbänden. Danach und vor allem widmet er sich dem „Houellebecq-Porno“, in dem er angeblich ohne sein Einverständnis mitgewirkt hat und gegen dessen Vertrieb er sich juristisch zu wehren versucht.

Bizarr sind die Gründe, die Michel Houellebecq für seine Zusammenarbeit mit dem niederländischen Filmteam anführt. Zunächst überzeugte ihn die Offerte, in Paris eine „Philosophiestudentin“ zu treffen, die angeblich „alle meine Bücher gelesen“ hatte und ansonsten einen „zwanglosen Lebenswandel“ pflegte. Dass beim Sex eine Kamera lief, irritierte ihn nicht weiter, weil er glaubte, die Besucherin benötigte lediglich ein paar Szenen für ihren privaten Account.

Danach ließ sich Michel Houellebecq – in Begleitung seiner Ehefrau – zu einer Fortsetzung der Kooperation nach Amsterdam locken. Warum? „Zunächst einmal hatte ich den Thalys immer geliebt, ohne dabei je über Brüssel hinausgekommen zu sein; es war verlockend, weiter nach Norden vorzustoßen.“ Den Filmvertrag, der ihm dann in Amsterdam vorgelegt wurde, habe er nicht aufmerksam geprüft, wobei er auf eine vor der Unterschrift geleerte Flasche Wein und die Einnahme von Medikamenten verweist. Sagen wir es so: In diesen Passagen sind wir der Realsatire sehr nahe.

Ein trüber Tümpel

„Einige Monate in meinem Leben“ ist ein trüber Tümpel. Weil das Buch ohne literarische oder intellektuelle Ambition daherkommt. Weil Michel Houellebecq glaubt, seine sexuellen Erfahrungen explizit darlegen zu sollen. Trüb schließlich deshalb, weil der Autor bei der Schilderung der Konflikte nicht mit Finesse, sondern mit der Dampframme zu Werke geht.

Die zentralen Mitwirkenden des Filmprojekts nennt er „der Kakerlak“ (die Formulierung taucht 102 Mal auf), „die Sau“ (35 Mal) und „die Pute“ (21 Mal), am Rande erscheinen noch eine „Viper“ (zehnmal) sowie eine „hässliche“ beziehungsweise „widerliche Kuh“. Die Vokabel „Dreckskerl“ ist ebenfalls mehrmals vertreten. Die Beschimpfungen zielen nicht allein auf das Filmteam. Denn da ist auch noch die „Meute der Medienschwachköpfe, die mir im Nacken sitzen“ und die er zu einem großen Teil für „Rüpel und Schweine“ hält. Wo bleibt das Positive? Nehmen wir die ersten zehn Seiten, wo Michel Houellebecq einräumt, in Interviews einiges Dumme beziehungsweise Missverständliche über den Islam gesagt zu haben. So im Jahre 2002, so nun wieder im Jahre 2022. Ausdrücklich distanziert er sich von einer „idiotischen“ Passage im langen Interview mit Michel Onfray im „Front Populaire“: „Das Problem ist nicht der Islam, es ist die Kriminalität.“

Hat ihm sicher gutgetan

Ein Buch der Richtigstellung, der Rechtfertigung und der Rache liegt vor. Dabei scheut der Schriftsteller auch nicht davor zurück, sich in der Gefühlslage von vergewaltigten Frauen zu wähnen. Dass die Porno-Aufnahmen „gegen meinen Willen“ verbreitet werden könnten, habe auch bei ihm das schmerzhafte „Gefühl der Enteignung des eigenen Körpers“ hervorgerufen. Es hat Michel Houellebecq vermutlich gutgetan, all das unter dem Eindruck der Scham und des Zorns aufzuschreiben. Aber er hätte es nicht veröffentlichen müssen.

Michel Houellebecq: Einige Monate in meinem Leben – Oktober 2022-März 2023. A. d. Franz. v. Stephan Kleiner. DuMont Buchverlag. 112 S., 20 Euro. © DuMont