Michael Kleeberg: „Die Skepsis demgegenüber, dass alle versuchen, das Beste zu tun, wird größer“

Teilen

„Die Begegnung mit Proust hat mir Räume erschlossen“, sagt Michael Kleeberg. Foto: Vivian J. Rheinheimer © @

Michael Kleeberg über Proust, den Unwillen gegen das eigene Künstler-Blabla, die moderne amerikanische Literatur als Kur und den Roman „Dämmerung“ – seinen Abschied von Karlmann.

Es ist ein Stück Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik, das Michael Kleeberg mit seinen Romanen um Karlmann Renn, genannt Charly, erschaffen hat. In der jetzt vollendeten Trilogie spiegeln sich viele Fragen unserer Zeit – die im neuesten Band besonders brisant erscheinen, haben wir doch Themen wie Corona oder MeToo noch immer auf dem Debatten-Tisch. Das erste Buch, „Karlmann“, spielt noch vor dem Mauerfall, es folgten die „Vaterjahre“ im vereinten Deutschland, die Kleebergs Held mit Familie und Beruf erlebt. Wenn das dritte Buch, „Dämmerung“, endet, herrscht bereits der Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Herr Kleeberg, Sie haben den Roman Ihrer Figur Karlmann Renn gewidmet, warum?

Es gibt Kollegen, die widmen jedes Buch ihrer Frau, was die ehelichen Beziehungen garantiert fördert. Ich habe meine 20-jährige Beziehung zu diesem Karlmann Renn jetzt zerstört, nachdem ich ihn durch alle möglichen Scheußlichkeitsmühlen gedreht habe. Da war ich am Ende des Manuskripts auf eine gewisse Weise erschüttert von mir selbst, also wollte ich ihm das Buch wenigstens widmen. Dahinter stehen im Raum auch die Figuren, die als Vorbilder für ihn gedient haben.

Er ist also nicht Ihr Alter Ego?

Nein! Das ist kein autobiografisches Buch, der Charly hat denkbar wenig mit mir zu tun. Ich teile mir mit ihm nur den Jahrgang 1959, was mir erspart, bei bestimmten Ereignissen umzurechnen, wann die passiert sind.

Wen meinen Sie mit den Vorbildern?

Das sind Menschen, denen ich begegnet bin, oder Konversationen, die ich mal belauscht habe. Nehmen wir das Gespräch von Meret und Ines über ihre Gewichtssorgen seit den Wechseljahren. Das habe ich so ähnlich mal an einem Nebentisch von fremden Frauen gehört und meinen Figuren in den Mund gelegt. Oder der AfD-Politiker bei der Party: Vor einigen Jahren war ich auf einem 50. Geburtstag, da war ein Abgeordneter der AfD unter den Gästen. Bei bestimmten Worten spitzte er die Ohren und wollte das Gespräch übernehmen. Man konnte zusehen, wie sich der Kreis um ihn ausdünnte.

Sie haben mit 40 Jahren aus dem Leben des Hamburger Volkswirts Karlmann Renn auch das politische Klima hierzulande eingefangen. Die Verhältnisse sind immer nervöser geworden – liegt das daran, dass Sie diesmal so dicht an der Gegenwart schreiben?

„Nervöser geworden“ finde ich einen wahnsinnig freundlichen Ausdruck für das, was in der Gesellschaft gerade aus dem Ruder läuft. Ich habe gerade einen Artikel über das Berliner Register gelesen. Ein jeder darf dort über jeden etwas notieren, was er für Diskriminierung hält. Die Umkehrung der Unschuldsvermutung, die lauernde Lust an der Denunziation finde ich bedenklich und würde dies zwei Stufen höher als Nervosität ansetzen. Wenn wir beim Roman bleiben wollen: Es war nicht geplant, dass ich derartig dicht an der Jetztzeit entlangschreibe. Corona hat nicht nur inhaltliche, sondern auch Konstruktionsfragen aufgeworfen.

Wann wollten Sie denn den Schlusspunkt setzen?

Nach meinen Notizen sollte der Roman im November 2021 bei der Fünfjahresfeier der Elbphilharmonie zu Ende gehen. Die gab es nicht. Ich habe dreieinhalb Monate nichts geschrieben und nachgedacht – bis ich mich an dieses Dornröschenkapitel setzte, in dem es darum geht, was passiert, wenn scheinbar nichts passiert. Plötzlich war ich im Jahr 2022 und befand mich teilweise in meinem Text vier, fünf Wochen in der Zukunft. Das ist mir noch nie passiert.

Meinen Sie das mit den Konstruktionsfragen?

Nein, die waren konkreter: Wie bekommt man literarisch Zugriff auf diese Dinge? Und wie verhält man sich zu ihnen? Wenn ich in den anderen beiden Karlmann-Büchern Zeitgeschichte oder Weltgeschichte vorkommen ließ, sei es die deutsche Wende oder 9/11, war das so lange her, dass man genügend Informationen hatte, um es einzuordnen. Das ist bei Corona bis heute nicht der Fall. Also stand ich vor der Frage, in welchem Ton schreibe ich darüber, damit es sich nicht in zehn Jahren als vollkommen naiv, dumm oder unangemessen herausstellt.

Verlagern Sie das Thema deshalb zum Teil in Gespräche, um zwei Positionen zu haben?

Ja, der Karlmann registriert, was passiert und vor allem, was nicht passiert. Er spricht mit seinem Personal Trainer Francesco Federhut, der zeigt sehr viel Skepsis, auch wegen seiner Herkunft aus der DDR und dem Misstrauen Regierungen gegenüber. Aus der zeitlichen Perspektive kann man ihn als komische Figur oder als Propheten lesen. Er balanciert diese ethische Ungewissheit ganz gut aus.

Das Buch Michael Kleeberg: Dämmerung. Roman. Penguin, München 2023. 480 Seiten, 26 Euro.

Die Skepsis Informationen gegenüber zieht sich bis hin zum Kriegsbeginn durchs Buch.

Das ist tatsächlich ein Phänomen unserer Zeit, das ist mit den sozialen Medien gekommen. Wenn größere Massen glauben, dass sie sich alternativ informieren müssen, ist dies eine nicht ganz ungefährliche Entwicklung. Jahrzehntelang war die „Tagesschau“ um 20 Uhr so vertrauenswürdig wie die Zehn Gebote. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, ARD und ZDF ein Framing zu unterstellen. Die prinzipielle Skepsis demgegenüber, dass alle versuchen, das Beste zu tun, wird größer. Das sedimentiert sich dann auch in solch einem Buch.

Im Verlauf kommen neben den genannten noch andere Fragen der Gegenwart vor wie MeToo oder die Rechte von LGBTQI+-Menschen. Ich habe aber gelesen, Sie würden sich nicht als Chronist sehen. Warum?

Das hat mir vielleicht jemand in den Mund gelegt. Ich sehe mich nicht als Chronist im Sinne eines Walter Kempowski, der alles festhalten wollte. Ich sehe mich als Sprachkünstler, dem in diesem Buch die direkte Gegenwart zwischen die Beine gekommen ist. Diese Romane sollen keine Chroniken der laufenden Ereignisse sein, sondern vielmehr Tiefenbohrungen: Was passiert in gesellschaftlichen Gruppen, wie agieren Menschen, wenn sie zusammen sind? Da kommt mir natürlich meine Proust-Erfahrung zugute, der ein Spezialist darin war, Individuen in der Interaktion zu zeigen.

Beim Thema Sprachkunst müssen wir über die ungewöhnliche Erzählinstanz sprechen, die sich mehrmals in den Verlauf einschaltet. Die Wirkung ist frappierend, ich kenne das von keinem anderen Autor. Können Sie erklären, wie Sie die einsetzen?

Das Ungewöhnliche daran ist vermutlich, dass die Übergänge fließend sind. Manchmal springt diese Instanz ja mitten in einem Satz vom Du zum Er und zum Ich. Dabei sind die harten Kanten zwischen Figurenrede und Erzählerrede aufgehoben. Das beeinflusst die Taktung: Ich kann die Meinungen von eben mit hinübernehmen in die Erzählung oder den inneren Monolog in die Ansprache. Oder Charly denkt etwas und der Erzähler hält es ihm vor. Damit sind wir ein bisschen weg vom klassischen Realismus: Binnen eines Wimpernschlags kann diese Instanz aus dem Kopf von Charly sprechen oder meterweit von ihm entfernt sein und den Überblick haben.

Hat das etwas mit Proust zu tun, den Sie eben erwähnten? Sie haben „Combray“ und „Eine Liebe Swanns“ als Einzelromane aus der „Suche nach der verlorenen Zeit“ übersetzt.

Das ganze Karlmann-Projekt ist eine direkte Folge meiner Beschäftigung mit Proust. Ohne es an Respekt für all die wunderbaren Leute, die ich aus dem Französischen übersetzt habe, mangeln zu lassen: Der Einzige, von dem ich wirklich was gelernt habe, im Sinne vom Lehrling zum Meister, das ist Proust. Die Begegnung mit ihm hat mir Räume erschlossen. Als ich die „Recherche“ gelesen und die beiden Bücher übersetzt hatte, fing ich direkt mit einem neuen Projekt an. Aber nach drei Monaten Schreiben merkte ich, das ist übelstes Proust-Epigonentum, autobiografisch, Künstler-Blabla.

Oh. Wie sind Sie dann stattdessen auf Karlmann gekommen?

Ich habe mir eine Kur moderner amerikanischer Literatur verordnet, die ich in den französischen Jahren vernachlässigt hatte. Also las ich Harold Brodkey, Philip Roth, die Rabbit-Romane von John Updike. Dann machte es klick. Da habe ich angefangen mit Karlmann: ein bisschen weniger amerikanisch, weniger plotgetrieben, das Schicksal nicht als Holzhammer benutzend. Dabei konnte ich die proustschen Techniken auf den Autohausbesitzer und späteren Geschäftsführer eines Kautschuk-Importeurs anwenden.

Ihr Charly Renn hat viele Eigenschaften, die zur Identifikation einladen, manchmal finde ich sein Verhalten schrecklich, will aber unbedingt weiterlesen. Und dann wirft er sich so ins Zeug, um Spenden für die Ukraine zu sammeln, veranstaltet eine Gala, aber erntet alles andere als Dank. Was dachten Sie, als der Skandal um den Kuss des spanischen Fußballpräsidenten aufkam? Das ist ja wie eine Zugabe für Ihren Roman.

Ich habe versucht, das unkommentierte Video zu finden. Man sieht diesen Typ bei der Zeremonie völlig ausgeflippt vor Glück. Vom Augenschein her ist es eine Szene, wie es sie Millionen Mal nach sportlichen Triumphen gegeben hat. Ich will es nicht beurteilen. Bei Charly habe ich die Situation, aus der heraus man ihn beschuldigt, übergriffig geworden zu sein, bewusst im Unklaren gelassen. Worauf es mir ankommt, ist, dass der Leser denkt: Zuzutrauen wäre es ihm.

Da sind wir wieder beim Anfang. Ich sprach von Nervosität, Sie beobachten, dass die Unschuldsvermutung außer Kraft gesetzt wird. Richtig?

Ja, und das ist schlimmer als nur nervös. Entweder ist etwas Strafbares passiert, dann gehört es vor den Staatsanwalt. In Zeiten von Social Media braucht es keine Beweisaufnahme mehr, um Menschen mit einem Urteil zu belegen, das im Zweifelsfall katastrophaler ist als der Spruch eines Richters. Dass die sozialen Medien eine solche Macht haben, rechtsstaatliche Verfahren zu übertönen, ist gefährlich in einem Land, wo es historisch gesehen vielleicht einen etwas höheren Anteil an denunziationswilligen Menschen gibt. Manche klassischen Medien sind leider allzu bereit, da mitzuspielen. Sie sollten sich auf die Pflicht und die Tugend ernsthafter Recherche besinnen.