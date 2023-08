Maxim-Biller-Roman: Die Suche nach dem Kompass

Von: Judith von Sternburg

Maxim Biller erzählt in „Mama Odessa“ von seiner Mutter und vom Schreiben und vom Schreiben seiner Mutter.

Mama Odessa“ ist unter anderem ein Buch über das Schreiben, über die Familie, über die Ermordung der jüdischen Bevölkerung von Odessa im Herbst 1941 und über das Weiterleben.

Mischas Großvater entkommt damals schwer verletzt den Flammen. Später wird hier der 25 000 ermordeten „Sowjetbürger“ gedacht werden. Mischas Vater und andere protestieren und rufen: „Es waren keine Sowjetbürger, es waren Juden!“ Inzwischen wohnt die Familie in Hamburg. Das Kind Mischa wundert sich. „Und warum leben wir jetzt unter alten Nazis?“, fragt es den Vater. „,Keine Ahnung, Mischenka‘, sagte er, ,wirklich, keine Ahnung.‘ Dann schwiegen wir alle lange.“

„Mama Odessa“, ein finster grundiertes, aber leichthändig geschriebenes Buch, erzählt von dem, worüber man nicht sprechen kann. Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schreiben. Jedenfalls kann man es versuchen.

Am Anfang ein unabgeschickter Brief der Mutter, der den Sohn vielleicht gar nicht erreichen sollte, die Jahrzehnte andererseits überstanden hat. Das ist einer der vielen eigenartigen Vorgänge beim und nach dem Schreiben, dass das Geschriebene natürlich gelesen werden soll, aber womöglich auch nicht oder später oder lieber von jemand anderem und so weiter.

Am Ende ein abgeschickter Brief des Großvaters an den Enkel, der damals noch ein Kind war. Lange war der Brief verschwunden, der Enkel findet ihn, als er nach dem legendären Kompass des Großvaters sucht. Die Mutter schreibt über ihren Vater, der Großvater schreibt über seine Tochter, beide in Sorge umeinander: eine zarte Klammer, die eine Umklammerung sein könnte, diesmal aber nicht. Der neue Roman von Maxim Biller ist ungemütlich, aber die Familie selbst ist kein übler Ort darin, sondern eine Sehnsucht und ein Schutz trotz der Traurigkeit und der Traumata.

Und trotz einer außergewöhnlichen Konkurrenzsituation. Als der Erzähler Mischa einen Roman über eine Frau veröffentlicht, die das Opfer eines Giftanschlags geworden ist – basierend auf einer ungeheuerlichen (und ungeheuerlich aktuell wirkenden) Familiengeschichte –, ärgert sich seine Mutter. „Das war mein Stoff, verstehst du? Du hast ihn mir geklaut. Du warst doch damals gar nicht dabei, als ich das Lenkrad nicht mehr halten konnte und deinen Vater und mich fast umgebracht hätte. Und du weißt auch nicht, wie es ist, so krank zu sein.“ Der Sohn darauf: „Im Ernst?“

„Mama Odessa“ erzählt also von einem schreibenden Sohn und seiner schreibenden Mutter. Das entspricht der Konstellation in der realen Familie von Maxim Biller (1960 in Prag geboren) und Rada Biller (1930 in Baku geboren, 2019 in Hamburg gestorben). Wie Mischas Mutter debütierte Rada Biller erst mit Anfang 70. „Mama wurde als Schriftstellerin geboren, aber sie wurde es zu spät, um wirklich eine zu werden.“ Maxim Billers ältere Schwester Elena Lappin schreibt ebenfalls (auf Englisch). Im Roman gibt es stattdessen eine schreibende Nachbarin, die Mischa nicht leiden kann. Aber auch sie wird bei Suhrkamp reüssieren.

Biller bringt bei solchen Gelegenheiten auch den Literaturbetrieb ins Spiel, dicht an den Gegebenheiten, die von außen betrachtet etwas leise Beinhartes haben. Im Nachlass der Mutter findet Mischa weitere Texte, aber einen Verlag dafür findet er nicht. „Schöne Geschichten“, erklärt man ihm, „aber es reicht nicht, dass sie deine Mutter war. Bei einem Roman wäre das vielleicht etwas anderes.“ Mischa überlegt, „unter Mamas Namen etwas Längeres zu schreiben“. Stattdessen stehen nun Texte von Mischas Mutter im nicht nur hierin spiegelkabinetthaften Biller-Roman.

Realität und Fiktion mischen sich zwanglos. Die Schlüsselromanpassagen, mit feuilletonistischer Routine geschrieben, sind nicht die fesselndsten. Wer sich beispielsweise für Ulf Poschardt interessiert, kann ihn in Ulrich erkennen. „Ulrich war eigentlich ziemlich in Ordnung, vor allem, wenn es um Juden und Israel ging. Aber so in Ordnung war er auch wieder nicht, weil er alle paar Jahre seine Weltanschauung wechselte und dann so tat, als gäbe es nichts anderes.“ Einmal sagt Ulrich zu Mischa: „Es gibt schon genug Leute, die etwas gegen euch haben.“ – „Euch?“, fragt Mischa. „,Euch Juden‘, sagte er völlig unbeschwert.“

Denn spannender sind die realen deutschen Gesprächsverhältnisse. Mischa, ein guter Beobachter, eine zurückhaltende Romanfigur, sitzt mit ein paar Intellektuellen zusammen. Man kommt auf Böll (den Mischa sehr schätzt) und dessen Erzählung „Damals in Odessa“. Mischas Problem damit: „Dass in der traurigen Böll-Geschichte mit keinem Wort die Leute erwähnt werden, die einmal in diesem Viertel gewohnt haben und ein paar Monate vorher von anderen traurigen deutschen Soldaten erschossen oder verbrannt wurden.“ Einer am Tisch sagt: „War Odessa nicht von den Rumänen besetzt? Die müssen dort besonders schlimm gewütet haben.“ – „Vielleicht könnt ihr die andere Seite gar nicht verstehen“, sagt Mischa jetzt. „Darum seid ihr so unglücklich.“

„Mama Odessa“ wäre ein überfülltes Buch, wenn Biller nicht auf so wenig Raum so viel und vieles so präzise vermitteln könnte. Nun ist es mindestens ein gut gearbeitetes Mosaik. Von der Mutter weiß Mischa, dass man sich beim Schreiben im Grunde nichts ausdenken muss. Alles ist schon da. Die Mutter ist es auch, die ihn einmal ermahnt hat: In seinen Erzählungen höre sie nicht ihn, sondern immer die Schriftsteller, die er gerne lese. „Das passt nicht zu dir, Söhnchen. Als Kind warst du frecher.“ Unwahrscheinlich, dass sie „Mama Odessa“ so einschätzen würde.

Odessa als Stadt von Mischas früher Kindheit ist eine Titelheldin im Hintergrund. Über die Eroberung durch Deutsche und Rumänen im Zweiten Weltkrieg heißt es schaurig gegenwärtig: „Keiner im Land hätte jemals geglaubt, dass das passieren könnte ... – wie konnte es sein, dass plötzlich Nazis und Rumänen durch die uneinnehmbare herrliche Stadt am Schwarzen Meer marodierten?“ Der Roman, liest man, war aber schon fertig, bevor Russland die Ukraine überfiel. Und Biller selbst hat angesichts des Kriegs erklärt, er werde keinen Roman mehr schreiben. Beim Wiederlesen des entsprechenden Beitrags in der „Zeit“ wirkte das nicht ganz so rhetorisch wie bei der ersten Lektüre.

Mischa könnte auch auf einen solchen Gedanken kommen, Mischas Mutter hingegen hätte und hat weitergeschrieben, nicht aus Haltung oder Trotz. Sie zeigt Mischa ein Anna-Achmatowa-Zitat: zu dichten mache nicht glücklich, aber über Puschkin könne man mit Sicherheit sagen, „dass er – mehr als alles andere auf der Welt – immer nur weiterschreiben wollte, immer weiter und weiter“.