Matthias Vetter über die russische Exilorganisation NTS: Dem Kampf gegen die Sowjetunion verschrieben

Von: Viktor Funk

Moskau 1968: einem NTS-Mitglied, Nicholas Broks-Sokolov, wird der Prozess gemacht.

Der Historiker Matthias Vetter hat die Geschichte der russischen Exil-Organisation NTS aufgeschrieben, deren Ideen bis heute fortwirken – auch auf durchaus unerwartete Weise.

Das Buch von Matthias Vetter über die russische Exilorganisation NTS lässt sich auf zwei Arten lesen: als ein wissenschaftliches Werk oder als historischer Thriller. Wer sich für die zweite Art entscheidet, darf ruhig den einen oder andern Namen überlesen. Bei aller Detailliebe gelingt es Vetter, eine spannende Geschichte über Widerstand, Hoffnung, Abenteuertum und letztlich auch das Ende der russischen politischen Exil-Organisation NTS zu erzählen, die nach der Oktober-Revolution 1917 in Europa entstand und nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem in Frankfurt am Main ihr Zuhause fand.

Wer war der NTS? Der „Volksbund der Schaffenden“ war eine Organisation von Russinnen und Russen, die nach 1917 ihre Heimat verlassen mussten und eine neue, auch politische Heimat suchten. Wie so oft in solche Fällen, gab es viele unterschiedliche, konkurrierende Vorläuferorganisationen, die sich teils heftig bekämpften. Gegründet wurden sie in verschiedenen Ländern, in denen die Exilanten untergekommen waren: Bulgarien, Serbien, Deutschland … Die formellen Anfänge vom NTS datiert Vetter auf den Sommer 1930, Gründungsort Belgrad.

Was der NTS mit anderen russischen Exil-Organisationen gemeinsam hat, das ist der Kampf gegen das neue System: die Sowjetunion. Wie dieser Kampf aussehen soll und auf welchen ideologischen Grundlagen die Organisationen stehen – darin unterschieden sie sich stark. Und nicht nur der Ideen-Wettbewerb, auch die Existenzsorgen der Exilanten und der Kampf ums organisatorische wie physische Überleben während des Zweiten Weltkrieges bieten genug Anlässe für Intrigen und Kämpfe.

Es gibt einen, unter sehr vielen Namen, der für den NTS maßgeblich ist und der auch heute, in der aktuellen russischen Politik eine Rolle spielt: Iwan Iljin.

Illjin wurde mit einem der sogenannten Philosophenschiffe aus der Sowjetunion ausgewiesen, er lebte unter anderem in Berlin, bevor er schließlich in die Schweiz übersiedelte. Seine philosophischen und staatstheoretischen Überlegungen beeinflussen heute den russischen Präsidenten, Wladimir Putin. Grob zusammengefasst: Iljin war ein Nationalist, mit monarchistischen Tendenzen und Sympathie für Hitler.

Der NTS insgesamt sympathisierte mit dem faschistischen System in Deutschland nach 1933. Manch einer kooperierte sogar aktiv mit den Nazis in einigen besetzten Gebieten der Sowjetunion nach 1941. Sie halfen bei der Bekämpfung der Partisanen und waren auch für die Ermordung von Zivilisten und Zivilistinnen – Kinder darunter – verantwortlich.

Zugleich versuchte der NTS sich gegen den Antislawismus und die Rassenlehre des Faschismus zu stellen, die in den slawischen Völkern „Untermenschen“ sah. Auch der Antisemitismus sei nicht zentral in der Ideologie des NTS während der Nazi-Zeit gewesen, schreibt Vetter. Im Nachhinein sei klar, arbeitet der Frankfurter Historiker heraus, der NTS habe eine naive Strategie verfolgt: Erst sollte mit Hilfe der Nazis der Kommunismus besiegt werden, dann sollten die Nazis vertrieben werden. Es kam anders, die Nazis verfolgten Mitglieder des NTS, ein Drittel des zwölfköpfigen Führungsrates der Organisation wurde getötet, einige andere blieben vermisst.

Nach dem Krieg suchte der NTS die Unterstützung des neu gegründeten und teils aus alten NS-Kadern stammenden deutschen Geheimdienstes, sowie des US-amerikanischen Geheimdienstes CIA. Er wurde aber auch erfolgreich von sowjetischen Spionen unterwandert. Ziel der Zusammenarbeit mit westlichen Geheimdiensten war es, Geld und Knowhow für Agitationsarbeit zu erhalten.

In den kommenden Jahrzehnten gewann die NTS-Publizistik mit dem Verlag „Possev“ an Bedeutung; nach einigen Zwischenstationen im Lager Mönchehof bei Kassel und in Limburg wurde schließlich 1952 Frankfurt die neue Heimat der Organisation und des Verlages.

„Possev“ bedeutet: Die Aussaat. Und es ist ein besonderer Zufall, dass zu einer der wichtigsten publizistischen Tätigkeit der Nachkriegszeit des NTS das Drucken von Flugblättern gehörte. Die Flugblätter wurden mit speziellen Ballons bei entsprechender Windrichtung gen Osten geschickt und warfen alle 500 Kilometer einen Teil ihrer Flugblattladung ab. Die so im Ostblock verbreiteten Informationen und Propaganda sollten die Menschen zum Widerstand gegen die Sowjetmacht ermutigen.

Doch die alte Hoffnung des Exils nach einem Regimewechsel erfüllte sich nicht. Der Kalte Krieg zeigte sogar, dass der Westen nicht mit einem Systemwechsel in der Sowjetunion rechnete. Und das bedeutete, dass es weniger Geld von westlichen Geheimdiensten gab, um den NTS zu unterstützen. Erwartbar wandelte sich dann der Kampf gegen das sowjetischen Regime in einen Kampf um das eigene ökonomische Überleben.

Nicht erst an dieser Stelle des Buches werden Parallelen zur heutigen russischen Exil-Community erkennbar. Obwohl es aktuell nicht absehbar ist, wie lange sich das System Putin noch hält, sind die Kämpfe des heutigen Exils dagegen gut sichtbar. Sie werden vor allem in den sozialen Medien ausgetragen.

Thematisch geht es dabei, wie schon beim NTS, um den Imperialismus Russlands, den damals die Emigrierten aus der Ukraine oder den baltischen Staaten anprangerten und heute beispielsweise ukrainische Aktivsten und Aktivistinnen russischen Oppositionellen vorwerfen. Es geht um die Frage, ob man die begrenzte Kraft gegen die verhassten Tyrannen (damals Stalin, heute Putin) aufbringt oder für den Aufbau einer eigenen Zukunft in einem neuen Land.

Im Laufe der Jahrzehnte verliert der NTS an Mitgliedern, gleichzeitig gewinnt er aber an Bedeutung für sowjetische Literatur und sowjetische Untergrundliteratur: Was in der Heimat nicht erscheinen darf, gelangt über Frankfurt in die Welt, etwa Erzählungen von Waleri Tarsis. Er ließ seine Arbeiten gezielt in Ausland schmuggeln und wurde für seine, auch in der Sowjetunion im Untergrund erschienene Werke, in die Psychiatrie gesteckt.

Einmal taucht in Vetters Buch ein sehr interessanter Name auf, der für das zeitgenössische Verhältnis zwischen Deutschland und Russland von Bedeutung ist: Alexander Rahr. Er hat Bücher in Deutschland veröffentlicht, die eine Brückenfunktion zwischen Berlin und Moskau hatten. Rahr war lange in deutschen Medien als Russlanderklärer präsent, und spätestens nach der Befreiung des russischen Oppositionellen Michail Chodorkowski aus dem Straflager Ende 2013 stand die Frage im Raum, wie tief Rahr mit den russischen Sicherheitsorganen verbunden ist – denn Rahr war bei der Landung von Chodorkowski in Berlin-Schönefeld dabei, er hatte die richtigen Kontakte zwischen Berlin und dem Kreml hergestellt.

Alexander Rahr – so schließt sich der Kreis – ist der Sohn von Gleb Rar, einem alten, einflussreichen NTS-Mitglied. Wie der Vater, so hat auch der Sohn sich öffentlich über die ideologische Nähe zwischen NTS und dem System Putin geäußert.

Vetters Buch bietet viele solcher kleinen Aha-Erlebnisse. Wer es liest, wird nicht nur mehr über ein kaum bekanntes Kapitel der deutsch-russischen Geschichte erfahren, sondern auch ein besseres Verständnis für die ideologische Grundlage des heutigen Russland bekommen.

Dass ausgerechnet Wladimir Putin, Spross einer Geheimdienstorganisation, die den NTS bekämpfte, seine ideologische Heimat in den NTS-Ideen fand, ist bemerkenswert. Übrigens ließ Putins Freund, der Oligarch Wiktor Wekselberg, 2005 die Gebeine des NTS-Ideologen Iwan Iljin in der Schweiz exhumieren und sie im Moskauer Donskoi-Kloster bestatten – in Anwesenheit Putins.

Matthias Vetter: „Wir bringen den Tyrannen den Tod“. Die russische Exilorganisation NTS im Kampf mit der Sowjetunion. Metropol. 328 S., 26 Euro. © Metropol