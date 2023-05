Martin Schulze Wessel: „Der Fluch des Imperiums“ – Die Gegendarstellung

Von: Christian Thomas

Tataren kämpfen gegen Türken im Krimkrieg (1853-1856). © imago images/H. Tschanz-Hofmann

Eine kleine Ukraine-Bibliothek (31): „Der Fluch des Imperiums“ von Martin Schulze Wessel.

Auch über die Vergangenheit verhängt Wladimir Putin die Willkür. Instrumentalisierung und Manipulation von Geschichte zählen zum Arsenal des Autokraten. Brauchbar erschien dem Kriegsherrn in besonderer Weise der Rückgriff auf Peter I., zu dessen Fortsetzer er sich stilisierte, auch im Juni 2022 zum vermeintlichen Vollender des 1725 gestorbenen Zaren.

Russlands Vernichtungskrieg, so legt es das Buch des Münchner Osteuropahistorikers Martin Schulze Wessel offen, erklärt sich nicht nur durch die „rational fassbaren Interessen der Clique, die in Russland das Sagen hat“. Vielmehr gründet Russlands Entscheidung zur Invasion, und dies zu ignorieren war der „kardinale Fehler“ des Westens, besonders in Berlin, in „Mythen und Obsessionen“. Zu diesen Konstrukten gehört „ein Komplex von imperialen und nationalistischen Vorstellungen“, eine seit Peter I. verfolgte Großmachtpolitik. Das petrinische Erbe wurde putinesk wieder aufbereitet, zu den eigentlich längst abgebrannten Elementen zählt die von Putin propagierte Strategie des „Eroberns und Befestigens“ von Territorien. In der von ihm herbeifabulierten „epochenübergreifenden Essenz russischer Geschichte“ (Schulze Wessel) hatte die Ukraine „niemals ihre eigene Geschichte“.

Bemerkenswert, dass die Expansion Russlands, Anfang des 18. Jahrhunderts, durch die Hinwendung nach Europa geschah. Peter hatte seinem Reich die Europäisierung verordnet, und im Zuge dieser brutal durchgesetzten Modernisierung spielte die Ukraine eine entscheidende Rolle: die „Beherrschung der Ukraine“ ebenso wie deren Teilung. Was Putin bei seiner despotischen Bemächtigung von Geschichte ebenfalls unterschlägt, ist die Tatsache, dass die Ukrainer im 16./17. Jahrhundert nicht nur unter dem Einfluss Moskaus standen, sondern im Süden vom Osmanischen Reich beherrscht und im Nordwesten vom Königreich Polen-Litauen regiert wurden. Der maßgebliche Konflikt zwischen Russland und der Ukraine geht zurück auf das Jahr 1654, auf den Vertrag von Perejaslaw – einen Zwist bis heute. In Russland seitdem als „Wiedervereinigung“ dargestellt, als „eingestandene Unterwerfung des Kosakenstaates unter das Zarenreich“, wird „Perejaslaw“ in der Ukraine als eine temporäre Bündnisgarantie gesehen, als ein „Abkommen zweier unabhängiger Staaten“. Dass diese Sichtweise ausgerechnet von ukrainischen Klerikern beanstandet wurde, hat dem Komplex von Orthodoxie und Autokratie in Russland Auftrieb gegeben.

Bereits im Vorwort kommt Schulze Wessel auf den Begriff der „Pfadabhängigkeiten“ zu sprechen, sein vortrefflich geschriebenes und argumentierendes Buch legt solche eingefahrenen Routen bis in die Gegenwart frei. Russland entwickelte sich Richtung Europa als eine Großmacht „innerhalb der intensiven, internationalen Konkurrenz“. Schulze Wessels Analyse unterstreicht den polnischen Faktor für die Geschichte der Ukraine. Ob ressentimentgeladen im 16. Jahrhundert, im Krieg der orthodoxen Kosaken gegen das katholische Polen. Oder radikal positiv, denn der ukrainische „Befreiungsnationalismus“ des 19. Jahrhunderts, der sich gegen die zaristische Despotie richtete, bezog Impulse und Verve aus der polnischen Unabhängigkeitsbewegung.

Geschrieben unter den Bedingungen von Putins hybridem Krieg, ist Schulze Wessels Darstellung eine minutiöse Gegendarstellung. Auch zu Putins Lüge von der Gründung der Ukraine angeblich von Lenins Gnaden. Oder der Leugnung der Millionen Opfer Stalins in der Ukraine, der die Sowjets ursprünglich die vollständige Autonomie vertraglich zugesichert hatten. Zu den Manipulationen Putins gehört der angeblich historische Anspruch auf die Krim – sie war über Jahrhunderte osmanisch, bis sie durch Katharina II. 1783 annektiert wurde. Ein Übergriff in imperialer Tradition.

Siebzig Jahre später war es der Krimkrieg, der sich zum weltweit ersten modernen Krieg entwickelte, wegen seiner Schauplätze zudem zu einem globalen Krieg, bei dem die Krim von der russischen Propaganda „systematisch zu einem christlichen Ort, zu einem russischen Athos“ stilisiert wurde. Russlands angeblich „religiöse Sendung“ richtete sich gegen das Osmanische Reich und den Westen, im Innern gegen die Krimtataren.

Die Reihe Eine kleine Ukraine-Bibliothek, nicht chronologisch angelegt, nicht systematisch zusammengestellt, gedacht als Angebot zur Orientierung. Davon ausgehend, dass sich Schauplätze, ob fern oder fremd, durch Bücher von jedem Ort der Welt aus aufsuchen lassen. Martin Schulze Wessel: Der Fluch des Imperiums. Die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte. C.H. Beck 2023. 352 S., 28 Euro. Zuletzt ins Regal gestellt: Der Roman „Die Geschichte von Romana“ von Sofia Andruchowytsch, der Roman „Darina, die Süße“ von Maria Matios, Tanja Marljartschuks Essayband „Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus“, Andreas Kappelers „Ungleiche Brüder“ sowie „Nebel des Krieges“ hrsg. von Kateryna Mishchenko und Katharina Raabe. Als Nr. 32 wird Bernhard Sterns „Fürst Wladimirs Tafelrunde“ vorgestellt.

Die Verklärung der Krim zum „heiligen Ort“ geschah durch eine ungeheure „ideologische Aufladung“, und bei dieser „zweiten Annexion der Krim“ kam eine massive Dämonisierung nicht allein des äußeren Feindes zum Tragen, vielmehr eines inneren Feindes. Pfadabhängigkeiten. Zu Staatsfeinden wurden die Tataren, für die von der zaristischen Despotie die Deportation empfohlen wurde. Pfadabhängigkeiten auch außenpolitisch, denn bei der dritten Annexion der Krim durch Putin setzte sich ein Denken in „Einflusssphären“ fort, das auf einem „Großmachtchauvinismus im Stil des 19. Jahrhunderts“ basiert.

Im Krimkrieg, der für Russland in einem Debakel endete, zeigte sich der „Fluch des Imperiums“, die fatale „Verbindung von imperialer Politik, Außenpolitik und Identitätsentwürfen“. Ausdrücklich gegründet auf „Orthodoxie, Autokratie und Nationalismus“ (so ein zaristischer Bildungsminister), unterdrückte die Despotie brutal die Freiheitsbestrebungen in Polen, zumal sie in der Ukraine auf vehemente Zustimmung stießen. Russlands Idee von imperialer Große hat seit dem 17. Jahrhundert die Marginalisierung des „,Zwischenraums‘ zwischen Russland und Deutschland“ verfolgt – bis ins 20. Jahrhundert. „Der Fluch des Imperiums machte sich auch in den sowjetischen Massakern bemerkbar, die ohne die Tradition der russischen Politik Peters I. und Katharinas II. und der daraus resultierenden russisch-polnischen Konfliktgeschichte im 19. Jahrhundert nicht erklärbar ist.“

Angesichts der Gräuel von Butscha kamen in der Ukraine nicht von ungefähr Erinnerungen an das Massaker von Baturyn auf, die Auslöschung der Hauptstadt der Kosaken im November 1708, dem von Peter angeordneten Massenmord an der gesamten Bevölkerung, 6000 Menschen.

Nach imperialem „Muster“ sind Polen und die Ukraine immer wieder für nichtig erklärt worden, politisch für gegenstandlos, kulturell für unbedeutend. Schulze Wessels „Studium von Russlands imperialer Geschichte“ kommt beharrlich auf eine Jahrhunderte andauernde Entwertung und Delegitimierung der Ukraine durch Russland zu sprechen. Mit dem Begriff „Komplex“ umschreibt der Autor eine politische Kategorie, allerdings verweist die Zusammenballung „tieferer Bedingungsfaktoren“ auf Pathologisches. Denn Russlands Idee von Außenpolitik basiert auf der Zwangsvorstellung von der Einzigartigkeit Russlands, zumal in Konkurrenz mit dem Westen. Das Konstrukt seit den 1850er Jahren ist ein von Putin obsessiv verabfolgtes Narrativ.

Solange ein zukünftiges Russland nicht seiner „Idee der Exzeptionalität“ abschwört, wird es ein Imperium sein, dessen Imperialismus nicht an seinen Grenzen Halt macht. Bemerkenswert, wie darüber kremlvernarrte Kohorten, ob linksradikal oder rechtsextrem, auf jeden Fall ultraorthodox hinwegsehen. Oder auch der Mainstream in einer Clubszene, die sich namentlich ausdrücklich auf Voltaire beruft. Bei ihm auf einen Aufklärer, der die Gesprächskanäle zu einer Aggressorin wie Katharina II. offenhielt, allerdings nicht, um wie die Zarin in imperialen Einflusszonen zu denken, sondern an Emanzipation, wenn er darauf bestand: „Die Ukraine war immer bestrebt, frei zu sein.“