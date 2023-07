Martin Piekar: „Ich habe Familie nur als Erzählung mitbekommen. Und das geht ganz vielen so“

Von: Judith von Sternburg

„Ausländerbehörde: das ist brutal. Und da ist es auch egal, wie weiß man ist“, sagt Martin Piekar, hier am Mainufer in Sachsenhausen. Foto: Christoph Bockheler © christoph boeckheler*

Der Frankfurter Autor und Klagenfurter Doppelgewinner Martin Piekar über das Schweigen und Reden, Hyperrealismus und Abstraktion, die polnische und die deutsche Sprache.

Herr Piekar, man hört, dass schon eine Einladung zum Wettlesen in Klagenfurt den Beteiligten Verträge mit Verlagen und Agenturen bringen. Ist das so?

Das heißt es immer. Mein Eindruck war, dass am Sonntag noch einmal viele Gespräche geführt werden.

Am Tag der Preisverleihungen.

Und ich hoffe, dass sich für alle etwas ergeben hat.

Beim Zuschauen fragt man sich angesichts der stressigen Situation trotzdem manchmal, was der Impuls ist, an einem solchen Wettbewerb teilzunehmen.

Mein Impuls war, meinem Text eine weitestmögliche Verbreitung zu schenken und einen Verlag dafür zu finden. Es gibt auch Wettbewerbe, da bekommen Sie einen Büchergutschein. Das brauche ich nicht. Eine Teilnahme macht viel Arbeit. Bewerbungen sind das Unliebsamste im Autorenleben.

Weil?

Tausend Auflagen zu beachten sind. Bis hin zur Zahl der Kopien und der Frage, ob es ein Einschreiben sein muss. Es ist immer noch eine Seltenheit, dass die naheliegende Möglichkeit, einen E-Mail-Anhang zu senden, genutzt werden darf.

Wie finden Sie das deutsche Fördersystem für Literatur insgesamt?

Es ist zum Teil ziemlich defizitär. Alleinerziehende können meistens von vornherein nicht teilnehmen. Es gibt die ganzen Aufenthaltsstipendien, aber man kann nicht einmal seinen Hund mitnehmen, geschweige denn ein Kind oder eine Familie. Da sind wir irgendwie immer noch im 19. Jahrhundert: Der Genios Mann muss sich von der Familie emanzipieren, um das Werk zu schaffen.

In Klagenfurt war es ein Jahr autobiografisch grundierter Texte. Autofiktional sagt man heute dazu.

Ein sehr guter Terminus. Wenn es früher hieß, das sei autobiografisch, hätte ich nie Ja sagen können. Es geht doch darum, das eigene Leben, eine völlig individuelle Erfahrung, anderen zugänglich zu machen. Natürlich erzähle ich dabei nicht alles, vieles ist irrelevant und langweilig. Andere arbeiten gerne mit der Langeweile, dann heißt es so schön, das sei unaufgeregt. Ich bin rau, ich mag das, was zwischen Menschen passiert, und was Menschen sich einander sagen. Aber ich will kein realistisches Leben darstellen, ich will darstellen, wie kompliziert die Beziehung zwischen Menschen ist. Und ich brauche keine hyperrealistische Malerei dafür, sondern eher eine Art von Abstraktion.

Im Text geht es vor allem um die Geschichte Ihrer Mutter. Was hat sie dazu gesagt?

Sie hat mich gefragt, warum ich so etwas schreibe. Das interessiere doch niemanden. Es gibt ganz viele Migranten, Migrantinnen, die Ungeheuerlichkeiten erlebt haben und die das schulterzuckend in sich hineinleben, selbst traumatisiert, andere traumatisierend, und daraus will ich ihnen keinen Vorwurf machen, aber sie reden einfach nicht darüber.

Im Text fängt die Mutter dann allerdings schon an zu erzählen.

Es ist die einzige Art und Weise, wie ich Familie mitbekommen habe: als Erzählung. Und ich habe festgestellt, dass das in ganz vielen Familien so ist. Familie ist viel mehr eine Geschichte als eine wirkliche personelle Anwesenheit. Dann heißt immer wieder über den Onkel, dass er damals das und das gemacht hat. Aber man hat ihn vor zehn Jahren zum letzten Mal gesehen.

An sich wimmelt es in der Literatur von Familiengeschichten.

Aber es werden nicht so viele Geschichten erzählt, in denen sich Menschen etwas erzählen. Es wird viel über Menschen erzählt, aber man lässt selten die Menschen selbst etwas erzählen.

Warum, meinen Sie, hat Ihre Mutter so lange geschwiegen? Als sie im Text dann spricht, erzählt sie tief in den Stalinismus hineinreichende Opfergeschichten.

Es gibt in diesen Erzählungen aber auch das Gefühl, man hätte womöglich etwas tun können und hat es nicht getan. Viele Sachen hat meine Mutter bis zum Schluss bereut.

Wann haben Sie selbst die Geschichten Ihrer Familie kennengelernt?

Mit Mitte 20 habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich der Sohn einer Geflüchteten bin. Das wollte meine Mutter überhaupt nicht thematisieren. Und für mich war es als Teenager auch einfach irrelevant. Erst später fing es an, mich zu interessieren.

Was bedeutet Ihnen das Polnische als Sprache?

Zur Person Martin Piekar, 1990 in Bad Soden geboren, ist der Sohn eines polnischen Emigrantenpaars. Sein Vater ging nach der Wende nach Polen zurück, Piekar wuchs bei seiner Mutter auf, die im April gestorben ist. Er lebt in Frankfurt, wo er Philosophie und Geschichte studiert hat. Bisher veröffentlichte er Gedichte und gewann mit seiner Lyrik unter anderem den Open Mike 2012. Beim Wettlesen bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt wurde Piekar Anfang des Monats mit dem Kelag-Preis sowie mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Sein Text „Mit Wänden sprechen / Pole sind schwierige Volk“ stellt einen Sohn und seine Mutter vor, die erst nach einem für Klagenfurter Verhältnisse ungewöhnlich lauten Schrei anfängt, die finstere Geschichte ihrer im Stalinismus verfolgten Familie zu erzählen. Seine Gedichte werden vom Verlagshaus Berlin verlegt.

Für mich persönlich bedeutet es zunächst etwas Privates, Intimes, Liebevolles. Kulturell bedeutet es, dass ich eine andere Art des Verständnisses für Nachbarvölker habe, von denen die meisten hier wenig wissen, was ich bis heute sehr verblüffend finde. Es ist doch ein Terrain, auf dem es regen Austausch gab. Es gab immer Deutsche dort und Polen hier. Wir waren jahrhundertelang die größte Einwanderergruppe in Deutschland.

Die Namen sind noch alle da.

Aber die Geschichten nicht. Und die Verbindungen sind wie ausgelöscht, es gibt keine deutsch-polnische Literatur, nur deutsche oder polnische. Genauso sollte es auch deutsch-französische und deutsch-niederländische Literatur geben. Wir engen uns da viel zu sehr ein. Ich habe mich auch lange nicht getraut, das Polnische beim Schreiben mitzunutzen.

Wie hat es denn mit Ihrer Zweisprachigkeit funktioniert? Das ist ja nicht für jeden was.

Es war meine Mutter, die das nicht wollte. Sie hat aber selbst so häufig polnisch gesprochen, dass ich vieles aufgeschnappt habe. Dann kam der eigene Wunsch, mehr zu können.

Ihre Mutter wollte nicht, dass Sie Polnisch lernen?

Meine Mutter war schwer traumatisiert von Ihren Erfahrungen im sozialistischen Polen. Die Überwachung, unter der sie ständig stand, der Druck, das Gefühl, keine Zukunft zu haben. Das ist sie auch nie losgeworden. Als ich das erste Mal nach Polen geflogen bin, hat sie zu mir gesagt: Pass auf, dass die dich nicht umbringen. Das hat wirklich nichts mit der polnischen Realität zu tun.

Sie haben einen migrantischen Hintergrund, den man nicht sehen und nicht hören kann. Nicht einmal Ihr Name klingt besonders ausländisch.

Deshalb hat mir meine Mutter den Namen meines Vaters gegeben. Sie wollte, dass er möglichst deutsch klinge. Sie selbst hatte einen extrem unaussprechlichen Namen für Deutsche. Sie selbst hat mich bei meinem polnischen Vornamen gerufen, Marcyn, aber sie wollte es einfacher für mich in der deutschen Gesellschaft machen. Eine Überintegration.

War das für Sie selbst je ein Thema?

Als Kind hatte ich große Probleme, weil Polen noch nicht in der EU war und wir regelmäßig zum Ausländeramt mussten. Eine undankbare Erfahrung. Meine Mutter hat jedes Mal gezittert, auch wenn es keinen Grund gab, sie abzuschieben. Ausländerbehörde: das ist brutal. Und da ist es auch egal, wie weiß man ist, da hat man einfach Angst. Insofern weiß ich, was es heißt, in Deutschland Ausländer zu sein.

Was bedeutet die polnische Sprache für Ihr Schreiben?

Wörter interessieren mich in jeder Hinsicht, wo kommen sie her, was kann man mit ihnen machen, was klingt noch in ihnen mit, was passiert, wenn man ein klein bisschen anders schreibt oder falsch übersetzt. Durch zwei Sprachen ist das ein Ping-Pong in meinem Kopf. Die Wörter ein- und ausschalten unterscheiden sich im Polnischen nur durch einen Buchstaben, was im Zusammenhang mit elektronischen Geräten natürlich sehr schön ist. Das Wort Grenze kommt aus dem Polnischen.

Tatsächlich?

Man muss ins Ausland gehen, um festzulegen, dass davor eine Grenze ist. Granica, das Deutsche hatte vorher nur die Mark. Gurke und Säbel kommen aus dem Polnischen. Im Polnischen sagt man dafür Hochstapler.

Klasse. Schreiben Sie auch auf Polnisch?

Ich habe jetzt erstmals ein Gedicht auf Polnisch geschrieben. Auch in meinem neuen Gedichtband verschränke ich beide Sprachen mehr als bisher.

In Klagenfurt hat das beim Publikum sehr gut funktioniert, obwohl Sie nicht alles geklärt haben. Ich wundere mich immer, dass Vielsprachigkeit zum Beispiel im „Tatort“ nicht mehr genutzt wird, ich hätte Freude daran.

Ich auch. Darum geht es mir auch beim Schreiben von Dialogen. Dass es realistisch und literarisch zugleich ist und dass sich etwas auch einmal aus dem Zusammenhang erschließt, ohne dass man jedes Wort übersetzen muss. Vor allem mag ich es gar nicht, wenn ein Satz gesagt wird, damit die und die wichtige Information transportiert wird. Ich schreibe nicht realistisch, aber es soll sich so anfühlen.

Mit dem Publikumspreis haben Sie auch ein Klagenfurter Stadtschreiberamt gewonnen. Werden Sie das nutzen?

Unbedingt. Vor allem will ich zum Bachmannpreis 2024 wieder da sein, um Schabernack treiben zu können. Ich will angetrunken im Ingeborg-Bachmann-Park twittern. Und ich habe schon ein Schwimmbad mit Arbeitsstation entdeckt. Da will ich sitzen, arbeiten und zwischendurch in den Wörthersee springen.

Und aus Ihrem Wettbewerbstext wird ein Roman werden?

Das ist der Masterplan. Ich würde mal sagen, der Roman ist halbfertig.