Marko Martin: „Brauchen wir Ketzer?“ - Ketzertum und Heuchelei

Marko Martin porträtiert jüdische Intellektuelle im Feuer der Ideologien und Machtkämpfe des 20. Jahrhunderts. Erstaunlich, wie viele Themen inzwischen mit Wucht zurückgekehrt sind.

Torberg in Venedig Als ich neulich in Venedig in der privaten Holocaust-Bibliothek einer Künstlerin, mit der ich befreundet bin, nach Büchern von Friedrich Torberg suchte, fielen mir auch seine Postkarten und Briefe in die Hände. Der rebellische Schriftsteller, Kritiker des Kommunismus und Faschismus, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich Aufführungen der Stücke von Bertolt Brecht selbst noch Anfang der 60er Jahre verhindern konnte, schrieb sie an den Vater meiner Freundin, der ebenso den Holocaust überlebt hatte. Ich durfte die Korrespondenz lesen und stellte fest, dass der Wiener Autor von „Die Tante Jolesch“, der sich als Kosmopolit österreichisch, tschechisch und jüdisch fühlte, ein stilsicherer, scharfsinniger Ironiker war, der „richtig böse“ beißen konnte.

Nach der kurzen Lektüre dieser intimen Korrespondenz stellte ich auch zufrieden fest, dass Marko Martin, Jahrgang 1970, den Aufwiegler, Brecht-Verächter und Emigranten Torberg treffsicher porträtiert hat, und zwar in seiner imposanten Porträtsamm-lung „Brauchen wir Ketzer? Stimmen gegen die Macht“.

In diesem großartigen Buch finden wir Porträts von elf jüdi-schen säkularen Intellektuellen, die im 20. Jahrhundert, um zu überleben und ihr Werk fortzusetzen, oft unkonventionelle Wege wählen mussten: als Emigranten, Emigrantinnen, als Heimatlose, ehemalige Häftlinge oder Soldaten. Sie wiesen außerdem auf Missstände hin, die anderen oft bedeutungslos erschienen. Ein paar dieser Häretiker und Häretikerinnen, die Martin für seinen umfangreichen Band ausgewählt hat, seien hier erwähnt: Ludwig Marcuse, Anna Seghers, Hermann Broch, Primo Levi, Hilde Spiel, Stefan Heym oder Fritz Beer.

Martins „Brauchen wir Ketzer?“ ist ein faszinierendes Werk: voller Esprit und treffender Diagnosen im Kontext des Widerstands gegen den Nationalsozialismus oder den autoritären Kommunismus – und auf jeden Fall ein würdiger Nachfolger seines erfolgreichen Bandes „Dissidentisches Denken: Reisen zu den Zeugen eines Zeitalters“, eines anderen Porträtalbums, das die Schicksale von Menschen beleuchtet, die vor 1989 nicht selten auf Abwege geraten waren.

Wer ist der Ketzer eigentlich? Natürlich, man fragt sich sofort, was der Begriff Ketzer eigentlich bedeutet? Renegaten, Querköpfe, Unangepasste, Zweifler – viele Begriffe kann man hier bemühen, aber sie sind meistens zu eindeutig, denn Ketzer müssen nicht automatisch kristallklare Charaktere sein – sie sind oft sehr dialektische Personen.

Und war denn Anna Seghers wirklich eine Ketzerin? Sie hatte doch eher eine bedenkliche Liaison mit dem Regime der DDR, das im Vergleich zum polnischen viel grausamer, „effektiver“ war, was die Verfolgung gegnerischer und dissidentischer Stimmen anging. Doch Martin hat seine Galerie nach sensibel durchdachten Kriterien zusammengestellt, um zu zeigen, wie singulär und fast schon idiosynkratisch die kritische Haltung vieler Autorinnen und Autoren damals war.

Seghers, für Jahrzehnte Vorsitzende des Schriftstellerverbandes der DDR, hatte den 17. Juni 1953 partei- und linientreu verharmlost. Sie schwieg (öffentlich) auch dann, als ihrem Verleger Walter Janka, dem Leiters des Aufbau-Verlages, ein Schauprozess gemacht wurde. Nichts Ketzerisches, eher Konformistisches, ja, sie war – nüchtern betrachtet – eine ideologische Mittäterin in diesem Regime. Aber darf man einer Schriftstellerin, der die USA die Einreise über Ellis Island in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten verweigerten, ausgerechnet wegen ihrer politischen Gesinnung Vorwürfe machen? Denn sie war doch als Antifaschistin eine der ersten Autorinnen, die den Kolonialismus, zum Beispiel in ihrem Roman „Die Hochzeit auf Haiti“ von 1949, an den Pranger gestellt hatte.

Und Stefan Heym wiederum, dem Marko Martin 1988, in sei-nen jungen Jahren, eine Art Fan-Brief mit kritischen Fragen ge-schrieben hatte, war immerhin auch ein englischsprachiger Autor, der drei autoritäre Epochen kennenlernen durfte: unter Hitler, dann die der Hexenjagd auf Kommunisten unter McCarthy und die Zeit unter Walter Ulbricht. Wie soll man also mit seinem Konformismus umgehen, hatte er doch auch Kritik am DDR-Regime geübt, Petitionen unterschrieben, seine Bücher im Westen drucken müssen.

Über Heyms aufschlussreichen Roman „Ahasver“ von 1981 schreibt Martin: „Wo in der deutschsprachigen Romanliteratur des 20. Jahrhunderts hatte es so etwas gegeben, eine solche en passant entlarvende Engführung zwischen Antijudaismus und der jüngsten Spielart des Antisemitismus, der sich nun ‚anti-imperialistisch‘ gibt?“ Darf man also dann Heym einen Vorwurf daraus machen, dass er in seinen Büchern – zum Beispiel in dem Stasi-Roman „Collin“ von 1979 – viel kritischer gegenüber dem DDR-Regime war als in seinem alltäglichen öffentlichen Auftritt, seinen „Wortmeldungen“, wie Martin schreibt?

Das Buch Marko Martin: Brauchen wir Ketzer? – Stimmen gegen die Macht. Arco Verlag, Wuppertal 2023. 482 S., 20 Euro.

Berechtigte Fragen und inspirierende Aufschlüsse Martins eindringlich formulierte Fragen sind erfrischend, er erinnert vergessene Bücher und beleuchtet Aspekte von Werken – auch wenn es sich dabei um den Kanon der deutschsprachigen Literatur handeln mag –, die häufig ignoriert werden. Man wundert sich darüber, dass viele Themen, die scheinbar auf ewig mit dem 20. Jahrhundert und seinen Ideologien verschweißt waren, heute mit voller Wucht zurückgekehrt sind.

Man braucht sich nur das Gebaren und die Werke der Porträtierten genauer anzuschauen, und schon landet man bei Fragen, die uns während des Bosnien-Krieges beschäftigten oder die zu Anfang des aktuellen Krieges in der Ukraine, hervorgerufen durch den russischen Imperialismus, auftauchten. Fritz Beers Auftritt im Mai 1994 auf der PEN-Tagung in Düsseldorf bleibt nun dank des Buches von Martin im Gedächtnis lange haften. Beer sagte: „Sie schreiben und sprechen überzeugend darüber, wie sehr Ihr Herz für die bosnischen Muslime blutet. Aber die schmutzige Aufgabe, sie zu retten, möchten Sie den anderen Nato-Ländern, dem amerikanischen ‚Imperialismus‘ überlassen.“

Wer sich mit einem politischen System arrangiert und zu-gleich kritisch sein will, gerät immer in Teufels Küche, was man im Sozialismus besonders zu spüren bekam. Eine weiße Weste hat nicht einmal Czeslaw Milosz getragen, der Autor von „Verführtes Denken“, einer Analyse des intellektuellen und literarischen Daseins im Stalinismus.

„Niemand hat die Absicht …“ Aber Martin beleuchtet auch die Tücken des Lebens eines Häretikers, eines Querkopfs im Westen. Über Ludwig Marcuses aufwieglerische Haltung im Kontext des Pazifismus schreibt er: „Besonders suspekt ist Marcuse die ostentative Friedenssehnsucht der Nachkriegs-Deutschen, die in ihrem ‚Nie wieder Krieg‘ und forschem ‚Es gibt keine gerechten Kriege‘ offenbar vergessen haben, dass Hitlers Drittes Reich nur mit massivem Einsatz von Gewalt hatte niedergerungen werden können.“

Eine ernüchternde Analyse, die die heutigen sogenannten Querdenker im Kontext ihrer naiven und emotionalen Beurteilung des Putinismus vollkommen entlarvt: Sie sind keine Querdenker, sie unterstützen den russischen Imperialismus.

Ein Friedrich Torberg würde heute die AfD und ihre stillen Unterstützer mit einem Sarkasmus und einer Ironie von ungeheurer intellektueller Vitalität angreifen, worüber die Deutschen anschließend noch monatelang in ihren zahlreichen Talkshows, in denen sich jeder austoben kann, diskutieren würden. Er würde vielleicht spielerisch-aggressiv über die rechtskonservativ-populistischen Aspirationen eines Friedrich Merz schreiben: „Niemand hat die Absicht, mit der AfD zusammenzuarbeiten – aber wo habe ich diesen Satz schon mal gehört? Jetzt weiß ich’s! Bei Ulbricht: ‚Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!‘ Auf diesem Niveau bewegen wir uns also … Einen zweiten Deutschen März, aber aus der Hand der Rechten, brauchen wir wirklich nicht.“

Man muss Marko Martin danken, dass er dieses „ketzerische“ Buch geschrieben hat. Ein bitter notwendiges Werk, eine Warnung an uns Heutigen, kalten Kopf zu bewahren – im Kampf gegen das Autoritäre und Dogmatische.

Artur Becker, geb. 1968 in Polen, kam 1985 nach Deutschland und lebt als Schriftsteller in Frankfurt. Im Oktober kommt sein neuer Gedichtband „Hinter den Säulen des Herakles – lost, lost, lost!“ auf Polnisch und Deutsch heraus.